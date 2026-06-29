Descubren en Perú papas de 500 años de antigüedad en "excelente estado": los métodos de almacenamiento de los incas

Papas liofilizadas (chuño) de Tambo Viejo, Perú (Crédito: LM Valdez en Valdez y Bettcher 2026)

Arqueólogos descubrieron en Perú papas liofilizadas de alrededor de quinientos años, en un estado de conservación asombroso, lo que aporta nuevas pruebas sobre las técnicas de almacenamiento y transporte de alimentos durante el Imperio Inca. El hallazgo ocurrió en el sitio arqueológico Tambo Viejo, en el valle de Acarí, al suroeste del país, y fue reportado por el profesor de arqueología de la Universidad de Calgary, Lidio Valdez, quien dirigió la excavación. Según informó Fox News, los tubérculos, conocidos tradicionalmente como chuño, datan de la época precolombina, mucho antes de la fundación de los Estados Unidos.

El descubrimiento fue detallado en la revista Journal of Field Archaeology y, de acuerdo con Fox News, ofrece una ventana sobre los métodos que emplearon los incas para garantizar la durabilidad y el traslado eficiente de los alimentos. Fotografías difundidas muestran dos papas de aspecto arrugado y color marrón, que mantienen sorprendentemente su forma y color, similares a las papas modernas. “La preservación es excelente”, indicó Lidio Valdez al medio estadounidense, y precisó que la aridez de la región habría reducido su tamaño original sin afectar su integridad.

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Dos raras papas liofilizadas incas, conocidas como chuño, fueron halladas en una vasija de cerámica en el yacimiento de Tambo Viejo, Perú, ofreciendo evidencia clave sobre las redes de abastecimiento del antiguo imperio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La logística alimentaria del Imperio Inca

Según explicó Valdez en Fox News, la importancia de este hallazgo radica en que demuestra la capacidad del Estado inca para movilizar y almacenar alimentos en grandes cantidades. “Las papas liofilizadas solo pueden producirse en zonas de gran altitud. Luego, el chuño se almacenaba en depósitos estatales construidos también en lugares elevados", detalló. Estos almacenes jugaban un papel clave en la organización estatal, permitiendo alimentar a miles de trabajadores dedicados a proyectos de infraestructura, como caminos y edificaciones.

La conservación de los alimentos se facilitaba mediante el almacenamiento en vasijas de cerámica enterradas, lo que evitaba el desperdicio y aseguraba el suministro durante largos periodos. “En la mayoría de los lugares, las papas no duran mucho por su alto contenido de agua. En sitios con humedad, se descomponen rápido. La liofilización era y sigue siendo un método eficaz para conservarlas”, añadió Valdez.

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Arqueólogos descubren dos papas liofilizadas de 500 años (chuño) dentro de una vasija en el sitio inca de Tambo Viejo, Perú, revelando redes logísticas precolombinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chuño como alimento esencial y símbolo de la ingeniería inca

De acuerdo con Fox News, el chuño no era considerado un lujo, sino un alimento básico para quienes construyeron los palacios, caminos y estructuras del imperio, incluido Machu Picchu. “En la época inca, se cultivaban y procesaban grandes volúmenes de papas, que luego se almacenaban en depósitos estatales”, relató Valdez.

El sitio de Tambo Viejo ha sido excavado de manera intermitente desde 2018 y ha proporcionado evidencias inéditas sobre la administración inca y sus sistemas de registro, como los khipus. Sin embargo, esta vez el hallazgo de alimentos preservados sorprendió a los investigadores. “Muchos hallazgos en este sitio son inéditos, lo que hace de Tambo Viejo un centro realmente singular", puntualizó el arqueólogo a Fox News.

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Un tazón de madera lleno de papas criollas recién cosechadas se exhibe sobre una tela de arpillera, destacando su vibrante color amarillo y textura lisa, listas para ser preparadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimientos recientes y el valor de la conservación alimentaria

El hallazgo de los chuños en Perú se suma a una serie de descubrimientos arqueológicos que han revelado cómo las civilizaciones antiguas preservaban sus alimentos. El año pasado, según Fox News, arqueólogos en Italia hallaron restos de frutas y habas en Pompeya, y en Suiza se localizó un pan carbonizado de dos mil años. Estos avances permiten comprender mejor la dieta y la vida cotidiana de las antiguas sociedades.

El equipo de investigación esperaba encontrar información sobre los sistemas de registro incaicos, pero el hallazgo de las papas liofilizadas abrió nuevas líneas de análisis sobre la ingeniería alimentaria prehispánica. La investigación continúa en el sitio, que sigue revelando información clave sobre la organización y tecnología del Imperio Inca.

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Dos papas liofilizadas de unos 500 años fueron halladas en el yacimiento inca de Tambo Viejo, ubicado en la costa sur de Perú, un descubrimiento que revela la logística de alimentos incaicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)