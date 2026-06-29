Descubren en Perú papas de 500 años de antigüedad en "excelente estado": los métodos de almacenamiento de los incas

Arqueólogos descubrieron en Perú papas liofilizadas de alrededor de quinientos años, en un estado de conservación asombroso, lo que aporta nuevas pruebas sobre las técnicas de almacenamiento y transporte de alimentos durante el Imperio Inca. El hallazgo ocurrió en el sitio arqueológico Tambo Viejo, en el valle de Acarí, al suroeste del país, y fue reportado por el profesor de arqueología de la Universidad de Calgary, Lidio Valdez, quien dirigió la excavación. Según informó Fox News, los tubérculos, conocidos tradicionalmente como chuño, datan de la época precolombina, mucho antes de la fundación de los Estados Unidos.
El descubrimiento fue detallado en la revista Journal of Field Archaeology y, de acuerdo con Fox News, ofrece una ventana sobre los métodos que emplearon los incas para garantizar la durabilidad y el traslado eficiente de los alimentos. Fotografías difundidas muestran dos papas de aspecto arrugado y color marrón, que mantienen sorprendentemente su forma y color, similares a las papas modernas. “La preservación es excelente”, indicó Lidio Valdez al medio estadounidense, y precisó que la aridez de la región habría reducido su tamaño original sin afectar su integridad.
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La logística alimentaria del Imperio Inca
Según explicó Valdez en Fox News, la importancia de este hallazgo radica en que demuestra la capacidad del Estado inca para movilizar y almacenar alimentos en grandes cantidades. “Las papas liofilizadas solo pueden producirse en zonas de gran altitud. Luego, el chuño se almacenaba en depósitos estatales construidos también en lugares elevados", detalló. Estos almacenes jugaban un papel clave en la organización estatal, permitiendo alimentar a miles de trabajadores dedicados a proyectos de infraestructura, como caminos y edificaciones.
La conservación de los alimentos se facilitaba mediante el almacenamiento en vasijas de cerámica enterradas, lo que evitaba el desperdicio y aseguraba el suministro durante largos periodos. “En la mayoría de los lugares, las papas no duran mucho por su alto contenido de agua. En sitios con humedad, se descomponen rápido. La liofilización era y sigue siendo un método eficaz para conservarlas”, añadió Valdez.
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El chuño como alimento esencial y símbolo de la ingeniería inca
De acuerdo con Fox News, el chuño no era considerado un lujo, sino un alimento básico para quienes construyeron los palacios, caminos y estructuras del imperio, incluido Machu Picchu. “En la época inca, se cultivaban y procesaban grandes volúmenes de papas, que luego se almacenaban en depósitos estatales”, relató Valdez.
El sitio de Tambo Viejo ha sido excavado de manera intermitente desde 2018 y ha proporcionado evidencias inéditas sobre la administración inca y sus sistemas de registro, como los khipus. Sin embargo, esta vez el hallazgo de alimentos preservados sorprendió a los investigadores. “Muchos hallazgos en este sitio son inéditos, lo que hace de Tambo Viejo un centro realmente singular", puntualizó el arqueólogo a Fox News.
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Descubrimientos recientes y el valor de la conservación alimentaria
El hallazgo de los chuños en Perú se suma a una serie de descubrimientos arqueológicos que han revelado cómo las civilizaciones antiguas preservaban sus alimentos. El año pasado, según Fox News, arqueólogos en Italia hallaron restos de frutas y habas en Pompeya, y en Suiza se localizó un pan carbonizado de dos mil años. Estos avances permiten comprender mejor la dieta y la vida cotidiana de las antiguas sociedades.
El equipo de investigación esperaba encontrar información sobre los sistemas de registro incaicos, pero el hallazgo de las papas liofilizadas abrió nuevas líneas de análisis sobre la ingeniería alimentaria prehispánica. La investigación continúa en el sitio, que sigue revelando información clave sobre la organización y tecnología del Imperio Inca.
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