Perú

Congreso dejó fuera su agenda leyes a favor de Mypes sobre seguridad: “Nos dijeron que sería un tema prioritario”

Carla Campos, presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú, indicó a Infobae Perú que espera que un próximo gobierno de Fuerza Popular vuelva a priorizar la seguridad de pequeños negocios que son atacados por extorsionadores

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IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista de la fachada del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 30, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista de la fachada del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 30, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

La presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), Carla Campos, sostuvo que el cierre de la legislatura dejó a las MYPES sin las normas que necesitaban en materia de seguridad ciudadana y de reactivación económica que aseguran que “son necesarias” para hacer frente a situaciones críticas como casos de extorsión que afecta a varias regiones del Perú, no solo en Lima Metropolitana.

En conversación con Infobae Perú, Campos afirmó que la omisión del Congreso saliente, liderado por el congresista Fernando Rospigliosi, obligará a las integrantes del gremio a reiniciar gestiones en un Congreso bicameral mucho más complejo al mismo tiempo que los casos de extorsiones a las Mypes incrementan con el pasar de los meses.

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“Nos dijeron que iba a ser un tema prioritario, porque no solo son las bodegas; son las MYPES en general. Muchos proyectos han quedado prácticamente en cero (...) Lamentablemente no se han tocado y quedamos en cero y nuevamente tendremos que iniciar estos proyectos”, indicó la presidenta de Agremub.

Campos señaló que, tras el fin de la legislatura, su organización no recibió ninguna explicación de congresistas ni de bancadas sobre por qué los proyectos no llegaron a votarse. “Hasta ahorita ningún congresista, ningún partido político nos ha manifestado su punto de vista o qué pasó. No nos han dicho nada”, dijo.

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Interior de una bodega peruana con una mujer de espaldas atendiendo detrás de un mostrador, rodeada de estantes con productos y paquetes colgando del techo
Una mujer atiende en una bodega en Perú, mientras los gremios de pequeños negocios alertan sobre los desafíos económicos y la inseguridad que amenazan su subsistencia.

Inseguridad ciudadana desplazó al resto de urgencias de las Mypes

Campos afirmó que la agenda pendiente se concentra en tres temas: seguridad, impuesto selectivo al consumo y acceso a salud para bodegueras. Explicó que el cambio constante de ministros del Interior frustró el trabajo que el gremio había venido desarrollando con el Ejecutivo, porque cada relevo implicaba volver a empezar las conversaciones.

“Nos enfocamos en lo que es la seguridad porque no podemos seguir trabajando a la deriva”, señaló. Luego describió la modalidad que, según relató, enfrentan las bodegueras que son víctimas de extorsión: “Te dejan una nota con una bala o te dejan ya un número para que te comuniques. No te dicen: ‘Te estamos extorsionando’, sino: ‘Te vamos a brindar seguridad’”.

Según su testimonio, las comerciantes reciben mensajes, audios y llamadas con exigencias de pago. “Mira, ya no me extorsionan, sino que me van a dar seguridad y tengo que pagar tanto, cinco soles, 10 soles por día”, relató sobre lo que escucha dentro del gremio.

Cada vez más ciudadanos denuncian amenazas, cierres forzados de negocios y, en el peor de los casos, asesinatos a manos de delincuentes. Foto: Composición Infobae Perú
Cada vez más ciudadanos denuncian amenazas, cierres forzados de negocios y, en el peor de los casos, asesinatos a manos de delincuentes. Foto: Composición Infobae Perú

Mypes insisten en apoyo económico para sus negocios

En el plano tributario, la vocera de Agremub explicó que el gremio buscaba que el Congreso recuperara la potestad de legislar sobre el impuesto selectivo al consumo. Su cuestionamiento apuntó al margen de decisión del Ministerio de Economía sobre ese tributo y al efecto que esas alzas tienen sobre el comercio minorista.

“Muchas veces nosotros tenemos que dejar de ganar para poder vender, porque la gente piensa que el que sube el impuesto o que le sube el precio somos nosotros”, indicó a Infobae Perú. La dirigente agregó que el consumidor final termina pagando ese costo, pero que el malestar recae sobre el pequeño negocio.

El tercer proyecto apuntaba a que las bodegueras pudieran acceder a un seguro de salud pagado por ellas mismas. Según contó, esa propuesta pasó por distintas instancias, incluido EsSalud, y estuvo cerca de concretarse, pero finalmente quedó detenida por falta de presupuesto. “Nosotros queremos pagar, pero lamentablemente nos cerraron las puertas también”, declaró.

Expectativas con el nuevo gobierno

Consultada sobre el próximo Ejecutivo, la dirigente expresó expectativa frente a la eventual llegada de Keiko Fujimori a la presidencia, que priorizó el “orden” durante su campaña electoral.

Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Tenemos fe de que nuestra nueva presidenta tenga un poco más de ganas de poder sacar adelante al Perú”, afirmó. También sostuvo que espera que cumpla los proyectos que ha presentado y que, “como mujer”, pueda identificarse con su gremio.

Campos indicó que la inseguridad no solo “No solamente son las bodegas, no solamente son las panaderías, las boticas, sino que día a día siguen muriendo los conductores”, indicó a este medio.

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