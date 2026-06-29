Oleaje anómalo golpea Pisco en el Día del Pescador: suspenden actividades pesqueras, turísticas y recreativas

El fuerte oleaje registrado en el puerto de San Andrés, en Pisco, obligó a suspender las actividades pesqueras y turísticas. Las olas también causaron daños en la infraestructura costera y restringieron el acceso a zonas de riesgo. Fuente: Canal N

Oleajes anómalos vienen afectando la rutina pesquera en el distrito de San Andrés, en Pisco, durante la celebración por el Día del Pescador. La fuerza del mar obligó a suspender todas las actividades marítimas en el puerto, mientras el fuerte oleaje continúa golpeando la infraestructura costera y generando riesgos para comerciantes y visitantes que permanecen en la zona.

Según informó Canal N, la Capitanía de Puerto dispuso la paralización de las operaciones marítimas tras reportar oleajes de nivel 5, una medida preventiva ante el incremento de la intensidad del mar. En paralelo, autoridades locales restringieron el acceso a sectores vulnerables del litoral debido al deterioro de algunas estructuras provocado por el constante impacto de las olas.

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El escenario en Pisco coincide con un aumento de puertos cerrados en todo el litoral peruano por disposición de la Marina de Guerra del Perú, que advirtió que el oleaje anómalo persistirá hasta el 3 de julio. Las autoridades exhortaron a la población y a quienes realizan actividades en el mar a respetar las medidas de seguridad para evitar accidentes.

Grandes olas impactan la infraestructura costera en San Andrés, Pisco, durante la suspensión de actividades marítimas por oleaje anómalo. (Captura Canal N)

Oleaje golpea el puerto en Pisco y pone en riesgo infraestructura costera

En el puerto de San Andrés, la Capitanía de Puerto informó, “según resolución 066”, la presencia de oleajes en esta parte del litoral, con “oleajes de nivel cinco”, lo que derivó en la suspensión de todas las actividades pesqueras y también de las actividades turísticas, según un reporte difundido por Canal N.

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El impacto se reflejó en daños a estructuras ubicadas frente al mar. En el llamado óvalo del pescador, una zona intervenida días atrás por Defensa Civil de la Municipalidad de San Andrés, se colocaron cintas amarillas para restringir el acceso ante el riesgo por el avance del agua y el deterioro de la infraestructura.

El oleaje afectó muros de contención y parte de la estructura observada en el lugar, con daños en las bases y presencia de “rajaduras”. El reporte agregó que, por momentos, “el mar se vuelve bastante agresivo” y que el agua alcanzó niveles que pusieron en evidencia el riesgo para quienes circulan o permanecen en el borde costero.

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La infraestructura costera de San Andrés, en Pisco, muestra el deterioro causado por el oleaje anómalo que obligó a suspender las actividades marítimas. (Captura Canal N)

Fuerte oleaje obliga al cierre de 36 puertos en el litoral del Perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el número de puertos cerrados en el litoral peruano se elevó a 36 debido a oleajes de ligera a fuerte intensidad, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. En total, de 126 puertos, 90 permanecen abiertos y 36 cerrados.

En el litoral centro, donde se ubica Pisco, se reporta el cierre de caletas como Laguna Grande, Lagunillas y Puerto Cerro Azul, además de otros puntos en la jurisdicción de San Juan de Marcona. Estas restricciones afectan directamente la actividad pesquera artesanal y el transporte marítimo local.

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Un monitoreo de riesgos oceanográficos, emitido por DICAPI, detalla los 36 puertos cerrados en el litoral de Perú al 29 de junio debido a oleajes anómalos. (COEN)

En el sur, se mantienen cerrados terminales y muelles en zonas como Mollendo e Ilo, incluyendo caletas, desembarcaderos y terminales multiboyas. En el norte, también se han registrado cierres en instalaciones vinculadas a carga líquida y operaciones portuarias industriales.

Oleaje anómalo persistirá hasta el 3 de julio

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió que el oleaje anómalo persistirá hasta el 3 de julio, con variaciones de intensidad en el litoral centro y sur. En el caso del centro sur, donde se encuentra Pisco, se prevé que el mar pase de condiciones ligeras a fuertes, con picos de mayor energía durante el inicio de la semana.

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El fenómeno se presenta principalmente con dirección suroeste y afecta con mayor intensidad a playas abiertas o semiabiertas. Según la clasificación oficial, los oleajes fuertes pueden duplicar o incluso triplicar la altura habitual de las olas, generando impactos directos en infraestructuras costeras.

La Marina también recordó que factores como la fase lunar de cuarto creciente contribuyen al incremento del nivel de marea, lo que agrava el efecto del oleaje en determinadas zonas. Ante ello, se exhorta a la población costera y a las autoridades locales a mantener medidas de prevención y evitar actividades en zonas de riesgo hasta que las condiciones del mar se normalicen.

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