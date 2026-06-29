Terremoto en Venezuela: conoce los puntos autorizados para dejar tus donaciones en Perú y ayudar a los damnificados

Un hombre con una mochila con los colores de la bandera venezolana camina entre los escombros de los edificios derrumbados tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira (Venezuela), el 26 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

La emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela ha dejado, hasta el momento, 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, además de miles de familias que perdieron sus viviendas y requieren asistencia urgente.

Ante la magnitud del desastre, diversas organizaciones internacionales, instituciones religiosas, municipalidades y colectivos de venezolanos residentes en Perú han puesto en marcha campañas de ayuda para recolectar alimentos, medicinas, ropa y otros artículos de primera necesidad.

Mientras el Gobierno peruano ya envió un cargamento oficial de ayuda humanitaria, la solidaridad ciudadana también se ha organizado a través de centros de acopio y campañas independientes. Si deseas colaborar, estas son las alternativas oficiales y comunitarias disponibles para hacer llegar tu apoyo a los damnificados.

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Alternativas oficiales para realizar donaciones económicas a Venezuela

Debido a las consultas de ciudadanos y empresas interesadas en enviar ayuda, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que, por disposiciones legales, no puede recibir, almacenar ni transportar donaciones físicas provenientes de particulares. En ese sentido, recomendó canalizar el apoyo mediante plataformas internacionales que garantizan la distribución de los recursos en las zonas afectadas.

Las principales opciones son:

Fondo Humanitario para Venezuela de las Naciones Unidas, que recibe aportes económicos destinados a alimentación, agua potable, atención médica y recuperación de medios de vida. de las Naciones Unidas, que recibe aportes económicos destinados a alimentación, agua potable, atención médica y recuperación de medios de vida. (CLIC AQUÍ)

Agencias y programas del sistema de Naciones Unidas con operaciones humanitarias en Venezuela. con operaciones humanitarias en Venezuela. (CLIC AQUÍ)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): canaliza donaciones para brindar kits de parto de emergencia, atención prenatal, cesáreas de emergencia y suministros médicos esenciales dirigidos a mujeres embarazadas, adolescentes y recién nacidos afectados por el terremoto. canaliza donaciones para brindardirigidos a mujeres embarazadas, adolescentes y recién nacidos afectados por el terremoto. (CLIC AQUÍ)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): recibe donaciones para atender a niños y familias afectadas por el terremoto. recibe donaciones para atender a niños y familias afectadas por el terremoto. (CLIC AQUÍ)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , que desarrolla acciones de asistencia humanitaria y apoyo a las personas desplazadas por la crisis. , que desarrolla acciones de asistencia humanitaria y apoyo a las personas desplazadas por la crisis. (CLIC AQUÍ)

Programa Mundial de Alimentos (PMA) , responsable de distribuir asistencia alimentaria de emergencia a las familias damnificadas. , responsable de distribuir asistencia alimentaria de emergencia a las familias damnificadas. (CLIC AQUÍ)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que impulsa iniciativas para la recuperación temprana y la reconstrucción de las comunidades afectadas. , que impulsa iniciativas para la recuperación temprana y la reconstrucción de las comunidades afectadas. (CLIC AQUÍ)

Ante la imposibilidad legal de recibir bienes físicos, el gobierno peruano recomienda canalizar la solidaridad a través de mecanismos económicos gestionados por la ONU y otras agencias especializadas| Cancillería

Centros de acopio y campañas impulsadas por la comunidad venezolana en Perú

Además de las donaciones económicas, la comunidad venezolana residente en Perú ha organizado diversas campañas para recolectar insumos que serán enviados mediante vuelos humanitarios. Los voluntarios vienen clasificando los productos antes de su traslado hacia las zonas afectadas, priorizando medicamentos, alimentos y artículos de emergencia.

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Estos son algunos de los principales puntos de acopio habilitados:

Embajada de Venezuela en Perú (Avenida Arequipa, Lima), donde voluntarios de la asociación Venezolanos en el Perú reciben donaciones.

Galpón de la avenida Alfonso Ugarte 1484 , uno de los principales centros de clasificación de ayuda.

Parque de Atracciones Voces , en Surco, donde también se reciben víveres, medicinas y productos de primera necesidad.

Parque de la Amistad , en Surco, habilitado por la Municipalidad de Surco para recibir alimentos no perecibles, artículos de higiene y medicamentos.

Frontis del C.C. Parque La Molina , en La Molina, habilitado por la Municipalidad de La Molina para recibir alimentos no perecibles, kits de primeros auxilios, artículos de higiene personal y ropa en buen estado.

Campaña de Cáritas Chosica (del 28 de junio al 5 de julio), con centros de acopio en: Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Chaclacayo). Seminario Mayor San Martín de Porres (Huaycán). Parroquia San Marcos (San Juan de Lurigancho). Casa de Retiro Villa La Paz (Ricardo Palma).

Peña Del Carajo, ubicada en Catalino Miranda 162, Barranco, convertida en centro de acopio desde este 29 de junio gracias a una iniciativa de colectivos de apoyo a Venezuela.

Voluntarios organizan donaciones en cajas de cartón en puntos de acopio para damnificados por el terremoto en Venezuela. (Foto: Municipalidad de Surco)

Ayuda humanitaria enviada oficialmente por el Gobierno de Perú y su contenido

En paralelo a las campañas ciudadanas, el Gobierno peruano autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población afectada por los terremotos en Venezuela.

El cargamento, gestionado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), supera los 278 mil soles e incluye alimentos básicos como arroz, fideos y aceite, además de carpas, ropa de abrigo, menaje y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas.

La ayuda fue oficializada mediante una resolución suprema firmada por el presidente y los integrantes del Consejo de Ministros. El envío ya fue embarcado y será entregado a las autoridades venezolanas para su distribución en las zonas de emergencia.

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Un montacargas carga cajas de ayuda humanitaria en un avión militar peruano que transporta más de 14 toneladas con destino a Venezuela. (Foto: Indeci)

Detalles sobre los insumos solicitados

Los organizadores de las campañas explicaron que, debido a la interrupción del suministro eléctrico y las dificultades logísticas en las zonas afectadas, se priorizan productos que puedan utilizarse de inmediato.

Entre los insumos más solicitados figuran:

Medicamentos vigentes y material de primeros auxilios.

Gasas, algodón, alcohol, mascarillas y tapabocas.

Alimentos no perecibles y que no requieran cocción.

Conservas y alimentos enlatados.

Barras energéticas.

Leche para bebés y biberones.

Productos de higiene personal.

Ropa en buen estado y frazadas.

Los voluntarios recordaron que todas las donaciones deben encontrarse en buenas condiciones y, en el caso de los medicamentos, con fecha de vencimiento vigente, para facilitar su clasificación y posterior envío a las familias afectadas por la emergencia.

Un rescatista observa escombros en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R