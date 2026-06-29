Desaparece estudiante de Medicina en la playa La Chira en Chorrillos: Familia halla su ropa

Un joven estudiante de medicina, Ibrahim Hernandez Gala, desapareció en la playa La Chira en Chorrillos. Las cámaras de seguridad registraron su llegada en taxi, pero luego se le perdió el rastro. Su familia lo busca desesperadamente y pide ayuda a las autoridades.| Video: América Noticias

Un estudiante de medicina de veinte años desapareció en la playa La Chira, en Chorrillos, tras descender de un taxi junto a un amigo en la madrugada. La familia de Ibrahim Hernández Gala, originario de Huancavelica, reportó su desaparición luego de que el joven no regresara a casa. La denuncia fue formalizada en la comisaría de Villa.

El hecho ocurrió después de que Hernández Gala y su amigo salieran de un bar y tomaran un taxi con dirección a la avenida Alameda Sur, ubicada frente a la mencionada playa. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos descendieron del vehículo. De acuerdo con el relato de la madre del universitario, el amigo se quedó pagando al taxista mientras Ibrahim avanzó unos metros, cayendo o quedando tendido en la vía. El acompañante grabó parte de la escena. Posteriormente, declaró a la familia que no recuerda cómo llegaron al lugar.

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Desaparece joven en la playa La Chira después de salir de un bar con un amigo| América Noticias

Según testigos citados por la familia, el amigo de Ibrahim Hernández Gala no presentaba un estado de ebriedad tan avanzado como el joven desaparecido.

Tras percatarse de la desaparición, solicitó otro taxi y, junto a un agente de serenazgo y el conductor, inició la búsqueda en la playa. Las cámaras captaron la llegada de un segundo taxi, que permaneció en el lugar durante aproximadamente ocho minutos antes de retirarse con el amigo de la víctima. Lo único que se halló de Hernández Gala fueron sus prendas personales: una casaca, un pantalón y unas zapatillas, localizadas en un punto cercano a la playa.

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“Acá encuentran su casaca, su pantalón y sus zapatillas”, declaró la madre del joven, señalando el lugar donde se recuperaron los objetos. La principal preocupación de la familia es que el mar haya arrastrado a Ibrahim.

Desaparece joven en la playa La Chira después de salir de un bar con un amigo| América Noticias

“Estamos desesperados. Pedimos a las autoridades, a la municipalidad, a la Marina y a la policía de salvataje que nos ayuden y que la investigación avance para poder ubicar a mi hijo”, manifestó.

La familia de Hernández Gala se trasladó desde Huancavelica hasta Lima para sumarse a las tareas de búsqueda. El joven cursó la secundaria en Ica y se mudó a la capital con el objetivo de convertirse en médico.

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Pasos para reportar una desaparición

Para reportar la desaparición de una persona en Perú, se recomienda seguir una serie de pasos que permiten activar de inmediato los protocolos de búsqueda y garantizar la intervención de las autoridades competentes. Lo principal es actuar de manera rápida, ya que las primeras horas suelen ser cruciales en estos casos.

El primer paso consiste en acudir sin demora a la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió la desaparición. En la dependencia policial, se debe presentar una denuncia detallando la información personal de la persona desaparecida, como nombre completo, edad, características físicas, vestimenta al momento de la desaparición, lugar y hora aproximada de los hechos, así como cualquier circunstancia relevante.

No es necesario esperar 24 horas para formalizar la denuncia; la ley peruana establece que el reporte puede realizarse de inmediato. Es fundamental aportar fotografías recientes y, de ser posible, documentos que puedan ayudar en la identificación.

Una vez registrada la denuncia, la policía debe entregar una copia del parte policial al denunciante. Además, es aconsejable contactar a la División de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y difundir la información en redes sociales y medios de comunicación para ampliar el alcance de la búsqueda.

