Premio grande para Ignacio Buse: cuánto dinero recibirá tras avanzar en el cuadro principal de Wimbledon 2026

Ignacio Buse compite en el cuadro principal de Wimbledon 2026 como uno de los sembrados. Crédito: ATP

Ignacio Buse no solo hizo historia al convertirse en el primer peruano en ganar un partido en Wimbledon después de 32 años. Su victoria sobre el estadounidense Emilio Nava también le permitió incrementar considerablemente el premio económico que recibirá en el tercer Grand Slam de la temporada.

El tenista nacional, que ya tenía garantizadas 80 mil libras esterlinas por haber clasificado al cuadro principal de Wimbledon 2026, elevó esa cifra a 126 mil libras tras imponerse en cuatro sets y avanzar a la segunda ronda del torneo. Al tipo de cambio actual, el monto equivale aproximadamente a 573 mil soles.

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Un premio que crece con cada ronda

La organización de Wimbledon incrementó significativamente la bolsa de premios para la edición 2026. El torneo repartirá un total de 64,2 millones de libras esterlinas, un 20 % más que el año pasado, convirtiéndose en una de las ediciones con mayor recompensa económica en la historia del certamen.

Gracias a su clasificación al cuadro principal, Buse ya tenía aseguradas 80 mil libras. Sin embargo, su histórico triunfo frente a Emilio Nava le permitió acceder al premio correspondiente a la segunda ronda, fijado en 126 mil libras.

Es importante precisar que en los Grand Slams los premios económicos no son acumulativos. Es decir, los jugadores no suman el dinero de cada ronda superada, sino que reciben el monto establecido para la fase más alta que alcancen en el torneo.

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Ignacio Buse logró un sólido triunfo ante Emilio Nava en cuatro sets en Wimbledon. ESPN

¿Cuánto puede ganar si sigue avanzando?

El siguiente desafío del peruano será el estadounidense Jenson Brooksby, actual número 81 del ranking ATP. Si logra superar ese encuentro y clasifica a la tercera ronda de Wimbledon, Buse asegurará un premio de 185 mil libras esterlinas, incrementando nuevamente la recompensa por su destacada actuación en el césped londinense.

Mientras más lejos llegue en el torneo, mayor será el premio económico. Los jugadores que alcancen los octavos de final recibirán 300 mil libras, los cuartofinalistas obtendrán 480 mil, mientras que los semifinalistas asegurarán 900 mil libras.

Por su parte, el subcampeón del torneo embolsará 1,8 millones de libras, mientras que el campeón levantará el trofeo junto con un cheque de 3,6 millones de libras, la mayor recompensa individual que entregará Wimbledon en esta edición.

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Premios de Wimbledon 2026 por ronda

Campeón: 3 millones 600 mil libras

Finalista: 1 millón 800 mil libras

Semifinal: 900 mil libras

Cuartos de final: 480 mil libras

Octavos de final: 300 mil libras

Tercera ronda (R32): 185 mil libras

Segunda ronda (R64): 126 mil libras

Primera ronda (R128): 80 mil libras

Más allá del aspecto económico, Buse afrontará la segunda ronda con la ilusión de seguir haciendo historia en Wimbledon. Cada victoria no solo le permitirá acercarse a las fases decisivas del torneo, sino también consolidar su crecimiento deportivo y continuar elevando el premio que recibirá por su destacada campaña en el césped del All England Club.

Wimbledon 2026 repartirá un total de 64,2 millones de libras esterlinas, un 20 % más que el año pasado. Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge

Su mayor premio en un Grand Slam

Las 126 mil libras esterlinas que Ignacio Buse aseguró por avanzar a la segunda ronda de Wimbledon 2026 representan el mayor premio económico que ha obtenido en un Grand Slam. El monto supera ampliamente las recompensas que recibió anteriormente en los otros tres torneos ‘major’ del circuito.

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Hasta antes de esta campaña en Londres, su mejor ingreso en este tipo de competencias había sido en el US Open del año pasado, donde se embolsó 110 mil dólares tras superar la fase de clasificación y acceder al cuadro principal. Meses después, en Roland Garros, recibió 87 mil euros por disputar el ‘main draw’ del certamen parisino.

Si bien el premio de Wimbledon es el más importante que ha conseguido en un Grand Slam, no es el mayor de toda su carrera. Ese registro continúa perteneciendo al ATP de Hamburgo, torneo que conquistó y por el que recibió 415.140 euros. No obstante, si sigue avanzando en el césped londinense, Buse continuará incrementando su recompensa económica en el certamen.

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