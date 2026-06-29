Perú tendrá por fin su primera escuela de cine pública y estará ubicada en la Universidad San Marcos

Un clapperboard con el nombre de la Escuela de Cine UNMSM se sitúa frente a la fachada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que crea la primera escuela de cine pública de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dio un paso formal hacia la creación de la primera escuela de cine pública del Perú. La institución, conocida como la Decana de América, suscribió un convenio interinstitucional con el Ministerio de Cultura (Mincul) para impulsar la Escuela Profesional de Cinematografía y Audiovisual, una iniciativa que busca democratizar el acceso a la formación especializada en artes audiovisuales en el país.

El acuerdo fue firmado por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Escobar, y el doctor Marcel Velázquez, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. Según informó El Peruano, el convenio permitirá elaborar el expediente técnico, diseñar la propuesta curricular y desarrollar las acciones académicas necesarias para poner en marcha la futura escuela.

PUBLICIDAD

Un proyector de cine antiguo junto a varias bobinas de película y fragmentos de celuloide, evocando la nostalgia y el arte tradicional de la proyección cinematográfica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNMSM calificó la firma como “un hito de gestión” hacia la consolidación de un anhelo histórico de la comunidad audiovisual peruana. Hasta ahora, el Perú era uno de los pocos países de la región sin una institución pública de educación superior dedicada específicamente a la formación cinematográfica, una brecha que este proyecto busca cerrar.

El convenio que hace posible el proyecto

El documento suscrito entre la UNMSM y el Mincul establece un marco de colaboración para avanzar en las etapas técnicas y académicas previas a la apertura formal de la escuela. Entre las acciones contempladas figuran la elaboración del expediente técnico de creación, el diseño de la malla curricular y el desarrollo de actividades académicas que anticipen la oferta formativa de la nueva unidad.

PUBLICIDAD

Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.

La Escuela Profesional de Cinematografía y Audiovisual quedará adscrita a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, lo que la vincula directamente con la tradición humanística y cultural de la universidad más antigua de América. Esta ubicación institucional refuerza el enfoque de la escuela como espacio de formación artística, técnica e investigativa al mismo tiempo.

Una brecha histórica en la educación audiovisual

La ausencia de una escuela de cine pública en el Perú ha sido señalada durante años por organizaciones del sector. La Asociación de Cineastas Independientes del Perú (ACIP) ha advertido que “la industria audiovisual constituye uno de los sectores estratégicos de las industrias culturales y creativas, con alta capacidad de generación de valor simbólico, económico y de proyección internacional”, y que el fortalecimiento de la formación profesional especializada —en dirección, guion, fotografía, sonido, montaje, producción, animación y nuevas narrativas digitales— es indispensable para el desarrollo sostenible del sector.

PUBLICIDAD

Vista panorámica de un set de filmación profesional dentro de un estudio, con una fachada de café, pantalla verde, equipo de iluminación, cámaras y monitores, listo para la producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la fecha, quienes aspiraban a una formación de este tipo en el Perú debían recurrir a instituciones privadas, cuyas tarifas representan una barrera económica para gran parte de la población. La nueva escuela en San Marcos, al ser pública, abrirá el acceso a jóvenes de distintos contextos socioeconómicos y regiones del país, con especial potencial para fortalecer las cinematografías regionales fuera de Lima.

El respaldo normativo detrás de la iniciativa

La creación de esta escuela no surge de manera aislada. Existe un proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República que declara de interés nacional la creación de la Escuela de Cinematografía y Artes Audiovisuales en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, en el marco de una política pública orientada al desarrollo de la industria audiovisual, la promoción de la diversidad cultural y el fortalecimiento de la economía creativa nacional.

PUBLICIDAD

Varios espectadores, vistos de espaldas, disfrutan de una película en la pantalla grande de una sala de cine semi-vacía, capturando la esencia de la experiencia cinematográfica en un ambiente íntimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal vigente también respalda la iniciativa. La legislación audiovisual peruana establece que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación deben promover, de forma articulada, la formación profesional, la capacitación y la especialización de nivel superior en las diversas áreas de la actividad cinematográfica y audiovisual. El convenio firmado entre la UNMSM y el Mincul responde directamente a ese mandato.

San Marcos amplía su oferta con nuevas carreras

La Escuela Profesional de Cinematografía y Audiovisual no es la única novedad académica de la UNMSM en las últimas semanas. El pasado 12 de junio, la universidad aprobó la creación de la Escuela Profesional de Ciencia de Materiales y Nanotecnología, adscrita a la Facultad de Ciencias Físicas, con lo que la institución refuerza su presencia tanto en las artes como en las ciencias de frontera.

PUBLICIDAD

Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.

Con estas dos incorporaciones, San Marcos consolida una estrategia de diversificación de su oferta educativa que abarca desde la investigación científica de alto nivel hasta la formación en industrias culturales y creativas. La universidad, que ya acogió en junio la decimoséptima edición del festival internacional de cine Al Este —con más de 70 películas de Europa, Asia y América Latina— reafirma así su vínculo con el mundo audiovisual antes incluso de que la nueva escuela abra sus puertas.