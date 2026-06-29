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Tula Rodríguez confiesa que quiere volver a enamorarse: “Me gustaría conocer a alguien”

La conductora de televisión afirma que la distancia de su hija y los años la han hecho reflexionar sobre tener un compañero de vida

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Tula Rodríguez confiesa que quiere volver a enamorarse: “Me gustaría conocer a alguien”
Tula Rodríguez confiesa que quiere volver a enamorarse: “Me gustaría conocer a alguien”

La conductora de televisión Tula Rodríguez atraviesa un proceso personal marcado por la reflexión y el autocuidado, motivada en parte por la distancia de su hija, quien actualmente estudia fuera del país. Esta nueva etapa llevó a Rodríguez a replantear sus prioridades y a considerar la posibilidad de una nueva relación sentimental.

“Por momentos tengo el corazón triste por mi hija, quien ahora estudia fuera del país, pero es parte del crecimiento y eso también me pone feliz”, confesó la presentadora.

En declaraciones a Trome, Rodríguez relató que ha comenzado una estricta dieta y ha puesto mayor atención en su bienestar físico. “He empezado una dieta, ya me tocaba pensar un poco en mí y ser más estricta con la comida. No voy a volver a tener el cuerpo de mis veinte años, pero hay que ponerse decente, ja, ja... ya tengo 48 años”, afirmó.

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Este cambio de hábitos, explicó, está vinculado al deseo de sentirse mejor consigo misma, después de años dedicados casi exclusivamente a la crianza y acompañamiento de su hija.

La figura de la televisión manifestó que, tras un largo periodo enfocada en su familia, ha retomado poco a poco la vida social y ha comenzado a salir de nuevo con amigas.

“Por mucho tiempo he estado encerrada mirando solo a mi hija”, señaló. Entre risas, compartió una anécdota familiar: “Él [su padre] quiere que la mercadería salga, ja, ja. Pero veo que el mercado está duro, no veo material disponible, ja, ja”.

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Consultada sobre sus expectativas ante una posible nueva pareja, Rodríguez fue clara: “Por ahora no me gusta nadie, no he salido con nadie a solas. Pero sí me gustaría conocer a alguien grande, que ya haya hecho su vida”.
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Recalcó que, en este momento, valora la tranquilidad y que su prioridad es mantener su paz y su espacio personal. “En este momento de mi vida he aprendido a amar mi paz, también mi soledad y si alguien llega debe ser siempre para sumar”, declaró Rodríguez a Trome.

A sus 48 años, la conductora remarcó que su mirada sobre el amor ha cambiado y que ahora busca una relación basada en el respeto y la compañía, dejando atrás las presiones y expectativas del pasado.

Tula Rodríguez sorprendida porque su hija le pida 1000 dólares de mesada

La conductora Tula Rodríguez vivió un divertido episodio con su hija tras compartir en Instagram una conversación sobre el manejo del dinero mientras la joven estudia en el extranjero. Durante el intercambio, la hija de Rodríguez le propuso recibir una mesada mensual, argumentando que ya no puede pedirle dinero cara a cara como lo hacía cuando vivían juntas:.

Lo que pasa es que ahora que ya no estoy viviendo acá, ya no puedo mirarle a la cara todas las noches y decirle: ‘¿Me das plata?’. Entonces, yo opino que mi mamá debería darme algo mensual”, comentó entre risas.

La conductora compartió una divertida conversación con su hija, quien le propuso recibir una mensualidad fija durante su estadía en Estados Unidos. Sin embargo, la cifra sugerida provocó una inmediata y divertida reacción. TikTok.

En la charla grabada, la joven no dudó en poner sobre la mesa cifras concretas y sorprendió a su madre con la cantidad sugerida: “El tope sería 1.000 dólares, pero también me parece bastante… de 400 a 500 dólares, pero si se pasa de buena gente, 600 dólares”.

La reacción de Tula Rodríguez fue inmediata y espontánea. Visiblemente sorprendida, la conductora respondió con humor y sin poder contener la risa: “Tú estás coj… Fuera de acá ni cag”, mostrando la complicidad y cercanía que mantiene con su hija.

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