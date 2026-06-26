Perú prevé la llegada de Turkish Airlines desde 2027 con la ruta Estambul-Caracas-Lima

Lima, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Perú prevé que la llegada al país andino de la aerolínea turca Turkish Airlines se dé en 2027, después de que las autoridades venezolanas autorizaran que los aviones de esta compañía hagan una escala intermedia en Caracas.

La aerolínea operará la ruta Estambul–Caracas–Lima con el objetivo de ampliar la conectividad internacional del país y generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio, las inversiones y el transporte de carga, según anunció este viernes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú en un comunicado.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de dicho ministerio ejecutó "un intenso" trabajo técnico y diplomático que logró destrabar el proyecto, el cual estaba paralizado por más de dos años por razones ajenas al país, de acuerdo al Ejecutivo.

Así, el pasado 23 de junio, la compañía aérea logró la autorización y los derechos de quinta libertad por parte de Venezuela para operar el tramo Caracas-Lima.

La llegada de Turkish Airlines a Perú se dará como parte de la consolidación del ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el más grande del país, que tendrá así su primera ruta hacia Medio Oriente, a través de Caracas.

Con ello se prevé que, a través de Estambul, el aeropuerto peruano pueda conectarse desde Turquía a más de 300 destinos en Europa, Asia, Medio Oriente y África.

Asimismo, esta semana las autoridades peruanas tuvieron una reunión con el embajador de Catar, Abdullah Jassim Mohammed Al Zeyara, con el horizonte de establecer eventualmente una ruta directa entre Doha y Lima, operada por Qatar Airways, la aerolínea de bandera catarí. EFE

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