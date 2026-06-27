Línea 117 de Essalud operará 24 horas durante el feriado largo: emergencias y urgencias aseguradas

El Seguro Social de Salud (Essalud) anunció que la Línea 117 permanecerá activa las 24 horas durante el próximo feriado largo por el Día de San Pedro y San Pablo, ofreciendo atención para emergencias y urgencias médicas en todo momento.
En lo que va del año 2026, la central ha gestionado 219 380 llamadas en Lima y Callao, de las cuales el 46 % correspondió a emergencias y el 41 % a urgencias, mientras que el 13 % restante se vinculó con otros incidentes.
La Línea 117 es un canal gratuito, creado en 2009, que permite a los asegurados solicitar ayuda inmediata y orientación médica, coordinando la atención a través de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN).
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El equipo médico realiza un triaje telefónico para determinar la prioridad de cada caso y coordina el envío de una ambulancia en situaciones críticas. Según datos oficiales recopilados por Infobae, hasta la fecha, la central ha completado 94.832 triajes médicos.
La doctora Denisse Chávez Torres, gerenta de Oferta Flexible de Essalud, explicó la importancia de esta herramienta. “La Línea 117 se creó en 2009 y durante la pandemia tuvo un rol trascendental. Durante la llamada se realiza un filtro inicial y luego se deriva al área médica para determinar, mediante triaje telefónico, si el paciente requiere atención de emergencia o urgencia”, señaló.
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Entre las urgencias más reportadas figuran neumonía, hipoglucemia y trastornos digestivos. Por su parte, las emergencias más frecuentes involucran dificultad respiratoria, hemorragias, crisis hipertensivas y accidentes, todos casos que requieren intervención inmediata para evitar complicaciones.
Recomendaciones y funcionamiento de la central en días festivos
El feriado largo suele incrementar los viajes y las actividades, aumentando el riesgo de accidentes domésticos y de tránsito. El doctor Harol Castillo, médico emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), recomendó a la ciudadanía evitar excesos y prestar atención constante a niños y adultos mayores. “Viajar siempre con un botiquín de primeros auxilios puede marcar la diferencia ante cualquier emergencia”, subrayó el especialista, citado por Infobae.
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Castillo también recordó que, ante un accidente, es importante actuar correctamente: inmovilizar fracturas, aplicar la maniobra de Heimlich en casos de atragantamiento, colocar de costado a personas con intoxicación alcohólica y enfriar quemaduras usando únicamente agua.
El proceso de atención por la Línea 117 inicia con una evaluación rápida por parte del personal especializado, quienes determinan la gravedad y priorizan la atención. Si la situación lo amerita, se activa el envío de una ambulancia.
La CRUEN, que este mes cumple 17 años de funcionamiento, cuenta con más de 135 profesionales entre médicos y enfermeras para garantizar la respuesta continua en Lima y Callao.
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El uso responsable de la Línea 117 es fundamental, ya que las llamadas falsas o innecesarias pueden retrasar la ayuda a quienes realmente la necesitan. En el contexto de otros servicios de emergencia, el 105 corresponde a la Policía Nacional, el 116 a los Bomberos y el 106 al Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU).
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