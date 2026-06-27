Produce fija cuota inicial de 10.000 toneladas de merluza para campaña pesquera 2026-2027

La disposición fue aprobada a través de la Resolución Ministerial Nº 000187-2026-PRODUCE, la cual fue publicada en el apartado de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Foto: Actualidad Ambiental

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el régimen provisional que regulará la extracción de merluza durante la campaña comprendida entre julio del 2026 y junio del 2027. La disposición establece una cuota inicial de captura de 10.000 toneladas, con el objetivo de mantener la actividad pesquera bajo criterios de manejo sostenible.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial Nº 000187-2026-PRODUCE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La autorización para realizar actividades extractivas tendrá vigencia desde las 00:00 horas del 1 de julio del 2026 hasta el 30 de junio del 2027.

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Cuota tendrá carácter preventivo y podrá ser modificada

La norma señala que el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) inicial de 10.000 toneladas tiene carácter precautorio, por lo que no representa una cifra definitiva para toda la temporada. Este volumen podrá ser ajustado en función de las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales del recurso.

Para definir eventuales modificaciones, Produce tomará en cuenta la evidencia científica proporcionada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe). La cuota inicial se mantendrá vigente hasta que se agote o hasta que el organismo técnico entregue la información necesaria para establecer el límite máximo de captura correspondiente al periodo completo.

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Aplican medidas para proteger el recurso marino

El régimen provisional también conserva medidas de ordenamiento destinadas a evitar una afectación de la población de merluza. Entre ellas se encuentra la restricción de las operaciones pesqueras al sur de los 7 grados de latitud sur, zona donde no estará permitida la actividad extractiva.

La norma establece que la cuota inicial del LMCTP, fijada en 10.000 toneladas, responde a un criterio preventivo y podría ser ajustada durante la temporada según los resultados de las evaluaciones correspondientes. Foto: Fundar

Además, las embarcaciones autorizadas deberán contar obligatoriamente con el sistema de seguimiento satelital. La regulación contempla también la suspensión de las faenas cuando la captura incidental de ejemplares juveniles supere los límites establecidos.

Imarpe realizará seguimiento durante la temporada

Produce indicó que el Imarpe continuará con el monitoreo permanente de los principales indicadores biológicos y pesqueros relacionados con la merluza. Los resultados de estas evaluaciones permitirán determinar si son necesarias nuevas acciones de conservación.

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El seguimiento técnico también servirá para analizar posibles ajustes a la cuota de captura mientras se encuentre vigente el régimen provisional de pesca 2026-2027. De esta manera, las decisiones posteriores dependerán de la evolución del recurso y de la información científica disponible.

Pesca de anchoveta se reanudará el 1 de julio

El Ministerio de la Producción informó que la segunda temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en el sur del país iniciará el próximo 1 de julio y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la campaña podría concluir antes si se alcanza la cuota máxima de extracción autorizada.

La disposición fue establecida mediante la Resolución Ministerial N° 000185-2026-PRODUCE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y abarca el espacio marítimo comprendido desde los 16° de latitud sur hasta el límite austral del dominio marítimo peruano.

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Produce informó que el Imarpe mantendrá un seguimiento constante de los principales indicadores biológicos y pesqueros asociados al recurso merluza. Foto: Revista Pesca y Medioambiente

Para este periodo se aprobó un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas de anchoveta destinada al consumo humano indirecto. Esta cifra podría ser ajustada si los reportes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) determinan cambios vinculados al estado biológico del recurso, la actividad pesquera o las condiciones ambientales.

El volumen autorizado representa el 50% de la cuota anual correspondiente al stock sur, establecida en 502.000 toneladas. Según el Imarpe, esta decisión responde a una estrategia de manejo preventivo ante la presencia de ejemplares juveniles y el impacto de las condiciones oceanográficas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

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Produce señaló que las operaciones deberán cumplir con las normas de conservación y las reglas vigentes para garantizar la sostenibilidad del recurso. En paralelo, el Imarpe continuará con el seguimiento de la biomasa para evaluar la evolución de la temporada pesquera.