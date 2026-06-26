Tradición, mar y devoción milenaria: Conoce cuáles son los pueblos del Perú donde San Pedro y San Pablo se viven a lo grande

Una procesión transporta una embarcación decorada con flores y banderas frente a una iglesia de dos torres bajo un cielo azul despejado.

Cada año, el 29 de junio, miles de peruanos participan en una de las festividades más esperadas del calendario: la celebración de San Pedro y San Pablo, una tradición que reúne a comunidades costeras y serranas en una muestra de fe y cultura popular. Esta fecha, que coincide con el Día del Pescador, transforma los principales puertos y caletas del país en escenarios de procesiones marítimas, misas y ferias gastronómicas, donde el fervor religioso se funde con el homenaje al mar y a quienes viven de él.

La magnitud de las celebraciones convierte a ciudades como Paita, Chimbote, Callao, Chorrillos, Piscobamba, Ancón y Pacora en referentes nacionales de una devoción que se expresa no solo en ritos religiosos, sino también en coloridas manifestaciones culturales y sociales. De acuerdo con reportes recogidos por agencias internacionales, la festividad moviliza tanto a fieles como a turistas, generando un impacto significativo en la vida de estos pueblos.

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Una representación de San Pedro y San Pablo, con citas bíblicas, celebra la solemnidad de ambos apóstoles que se conmemora el 29 de junio.

Paita: devoción y tradición en el norte

En la región de Piura, la ciudad de Paita se distingue por su celebración ferviente de San Pedro y San Pablo. Año tras año, miles de devotos se congregan en la Parroquia San Francisco de Asís para participar en la tradicional procesión, donde las imágenes de los santos son llevadas por marineros y pescadores hacia el embarcadero local. Según informaron fuentes locales, la presencia de la Marina de Guerra del Perú otorga solemnidad al evento, acompañando a las imágenes en su recorrido por las aguas paiteñas.

Este domingo se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. (Foto: Andina)

El momento culminante se produce cuando las imágenes son embarcadas y trasladadas en un desfile de botes decorados, acompañadas por cánticos, oraciones y el sonar de las sirenas de los barcos. La procesión marítima convoca a cientos de embarcaciones, que piden protección y bendiciones para las faenas del año. La jornada suele concluir con una feria gastronómica donde destacan los platos típicos de la costa norte, celebrando la identidad y la economía local basada en la pesca.

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Chimbote: la fiesta de San Pedrito

En el departamento de Áncash, la ciudad de Chimbote celebra la denominada fiesta de San Pedrito, una tradición que se extiende durante varios días de junio. La festividad gira en torno a la imagen del santo patrón de los pescadores, cuya figura es transportada sobre un anda con forma de lancha, acompañada de música, danzas y fuegos artificiales. Según datos recabados por agencias internacionales, esta celebración es considerada una de las más emblemáticas del norte peruano.

Estatuas de San Pedro y San Pablo son transportadas en una procesión fluvial y terrestre, rodeadas de feligreses, durante la festividad religiosa.

La feria artística y cultural de Chimbote complementa las actividades religiosas con exposiciones, conciertos y concursos gastronómicos, en los que participan tanto residentes como visitantes. La fiesta de San Pedrito moviliza a la comunidad pesquera y a las autoridades locales, que ven en este evento una oportunidad para fortalecer la cohesión social y rendir homenaje al mar, fuente de sustento para miles de familias chimbotanas.

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Devotos acompañan las estatuas ornamentadas de San Pedro y San Pablo durante una procesión religiosa en una calle urbana.

Callao y La Punta: devoción en el primer puerto

Al oeste de Lima, en el histórico puerto del Callao y el balneario de La Punta, la festividad de San Pedro y San Pablo adquiere una dimensión especial. Durante la jornada, las calles se llenan de fieles, músicos y comerciantes, mientras la imagen del santo patrón es trasladada en procesión hasta los muelles. Según reportes de agencias internacionales, el momento más esperado ocurre cuando la imagen es embarcada en botes de pesca engalanados con banderas y flores.

El recorrido por la bahía se realiza acompañado de rezos y cánticos, en un ambiente donde predomina la esperanza en la protección divina para las futuras faenas pesqueras. La festividad en Callao y La Punta se ha consolidado como una de las más vistosas del litoral peruano, atrayendo a visitantes de diferentes regiones y fortaleciendo el vínculo entre la ciudad y el mar.

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Participantes de un evento desfilan en una embarcación tradicional peruana decorada con la bandera nacional, navegando frente a un muelle con público.

Chorrillos y Ancón: fe y color en Lima

En la capital peruana, los distritos de Chorrillos y Ancón destacan por la intensidad de sus celebraciones. En Chorrillos, la festividad incluye misas frente al mar, desfiles cívico-escolares y actividades culturales que involucran a colegios, autoridades y familias enteras. La procesión marítima, protagonizada por los pescadores de la zona, constituye el acto central de la jornada. De acuerdo con fuentes periodísticas, la comunidad local considera este evento como un símbolo de identidad y unidad barrial.

Festividad en el Callao: más de 100 embarcaciones participarán en la tradicional procesión de San Pedro y San Pablo

Por su parte, en Ancón, la fiesta reúne a la población y a la comunidad pesquera en una demostración de religiosidad y tradición. Las embarcaciones decoradas surcan la bahía, rindiendo homenaje a los patronos y pidiendo prosperidad para el año. El ambiente festivo se completa con competencias deportivas, ferias y actividades musicales, que hacen de Ancón un referente para quienes buscan vivir la festividad en la capital.

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Piscobamba: la sierra celebra a San Pedro y San Pablo

La devoción por San Pedro y San Pablo no se limita a la costa. En la sierra de Áncash, la localidad de Piscobamba realiza una de las fiestas patronales más extensas del calendario andino. Desde el 26 de junio hasta el 1 de julio, la población organiza misas, procesiones y bailes típicos como el Chimaychi, en los que participan delegaciones de comunidades cercanas. Según información recogida por agencias internacionales, la confraternidad y hospitalidad de los habitantes de Piscobamba caracteriza la celebración.

Una multitud de feligreses acompaña la procesión de la imagen de San Pedrito, decorada con flores y transportada en una estructura con forma de barco, durante una celebración en Perú.

Durante estos días, la plaza principal se convierte en el epicentro de actividades religiosas y festivas, donde la música y la danza refuerzan los lazos comunitarios. La fiesta culmina con la despedida de las imágenes y la promesa de volver a reunirse al año siguiente, consolidando una tradición que une la fe católica con las expresiones culturales de la región andina.

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Pacora: un legado histórico en Lambayeque

En el departamento de Lambayeque, la localidad de Pacora se distingue por una celebración cuyo origen se remonta al siglo XVI. Según relatos locales, la devoción a San Pedro y San Pablo ha sido transmitida de generación en generación, consolidando un fervor católico que se manifiesta en procesiones, misas y actividades comunitarias. Las autoridades y la población preparan durante semanas los altares y las imágenes que recorrerán las calles del pueblo.

La festividad en Pacora combina ritos ancestrales y elementos modernos, haciendo de este evento un referente de la identidad lambayecana. El homenaje a los santos patronos se expresa en la participación masiva de los habitantes, que ven en la fiesta una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y rendir tributo a su historia.

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Fieles ajustan una imagen de San Pedro sobre una réplica de barco durante la celebración en la Reserva Ecológica Santa Elena.

Impacto cultural y social de la festividad

La celebración de San Pedro y San Pablo en los pueblos del Perú es un testimonio de la diversidad y vitalidad de las tradiciones religiosas del país. Más allá de la devoción, estos eventos generan un impacto económico y social, dinamizando la actividad turística, comercial y gastronómica en las regiones involucradas. Según reportes de agencias internacionales, la festividad contribuye a la preservación de las costumbres locales y al fortalecimiento del sentido de pertenencia comunitaria.

La participación de instituciones como la Marina de Guerra del Perú, los gobiernos municipales y las asociaciones de pescadores, demuestra la importancia que la festividad tiene para la vida pública y privada de los pueblos costeros y serranos. La transmisión intergeneracional de estas tradiciones garantiza que la festividad de San Pedro y San Pablo siga ocupando un lugar central en el calendario festivo peruano.

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