Perú

Turista francés muere por una emergencia médica en Machu Picchu

Thierry François Roger, de 70 años, falleció durante su traslado a un centro de salud tras descompensarse en la ciudadela inca. El Ministerio de Cultura y la Policía activaron los protocolos de emergencia y notificaron al consulado de Francia

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Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque
Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Un visitante extranjero perdió la vida en uno de los escenarios más emblemáticos del turismo en Perú. Un turista francés falleció tras descompensarse durante su visita a Machu Picchu, confirmaron fuentes oficiales. El hecho ocurrió el viernes 26 de junio, cuando Thierry François Roger ingresó a la Llaqta de Machu Picchu, ubicada en la región Cusco, para realizar un recorrido turístico.

Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el incidente se produjo cerca de las 12:30 del mediodía. El ciudadano francés empezó a manifestar problemas de salud mientras transitaba por el interior del complejo arqueológico, uno de los destinos más visitados por viajeros de todo el mundo. El personal del sitio arqueológico solicitó asistencia médica al percibir que el turista necesitaba atención urgente.

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El Ministerio de Cultura (Mincul) informó que se activaron los protocolos de emergencia. El equipo de rescate evacuó a Roger desde el interior de la ciudadela hasta el tópico de la Clínica Pardo, situada en la zona de ingreso al parque arqueológico.

Tras una primera evaluación médica, se dispuso su traslado en ambulancia hacia el centro de salud de Machupicchu Pueblo para recibir atención especializada. 

“El ciudadano francés murió durante el traslado, pese a la activación de los protocolos de emergencia y evacuación”, confirmó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Comunicado del Mincul.
Comunicado del Mincul.

Investigación y recomendaciones para turistas

Las autoridades peruanas, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, realizaron las diligencias de ley para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas exactas del deceso, las cuales serán determinadas tras los exámenes oficiales. El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias a los familiares de Thierry François Roger y aseguró la coordinación con el consulado de Francia para brindar la asistencia necesaria.

El caso ha llevado a las autoridades a recordar a los visitantes la importancia de tomar precauciones antes de recorrer Machu Picchu, en especial para adultos mayores o personas con antecedentes médicos.

Los responsables de turismo recalcaron que el circuito turístico y las condiciones geográficas de la zona pueden exigir un esfuerzo físico considerable. “Las condiciones de altitud y los recorridos pueden afectar a quienes presentan problemas de salud preexistentes”, indicaron fuentes vinculadas a la gestión del santuario.

Dos muertes en Machu Picchu

En lo que va del año, hasta junio del 2026, se han reportado dos muertes de turistas en la zona de Machu Picchu por distintas causas, según los reportes policiales y de la Fiscalía de Cusco.

  • Caminata: En mayo de 2026, un turista australiano de 53 años falleció tras caer a un profundo abismo mientras recorría el Camino Inca sin supervisión ni el equipo adecuado para dicho accionar.
  • Emergencia médica: El 27 de junio de 2026, un turista francés de 65 años falleció a causa de una descompensación mientras realizaba la visita a la ciudadela. Cuando era trasladado a un centro de salud, el ciudadano extranjero dejó de existir.

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