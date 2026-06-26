Feriado 29 de junio: Migraciones solo atenderá en el aeropuerto Jorge Chávez para pasaportes de emergencias

La oficina de Migraciones, destinada para la emisión de pasaportes de urgencia, estará disponible en la segunda fase del nuevo Jorge Chávez. Foto: Composición Infobae Perú

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el lunes 29 de junio, feriado por el Día de San Pedro y San Pablo, solo atenderá casos de pasaporte de urgencia en la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El servicio es exclusivo para quienes cuenten con un vuelo internacional programado en las siguientes ocho horas y puedan demostrarlo con la documentación correspondiente.

Según informó Migraciones, desde el 6 de marzo de 2026 la oficina ubicada en el segundo piso del nuevo terminal aéreo opera las 24 horas, incluidos domingos y feriados, y dispone de los equipos requeridos para enrolar e imprimir el documento de viaje en el acto.

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En esta jornada especial, el acceso al trámite estará limitado a quienes realmente lo necesiten por la inmediatez de su salida del país. “La atención es solo para pasajeros con vuelos próximos. Se debe presentar el comprobante de pago, la tarjeta de embarque y el DNI vigente”, indicó la autoridad.

Cómo acceder al pasaporte de urgencia en el aeropuerto

El procedimiento de urgencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue diseñado para casos donde el ciudadano detecta la falta de su pasaporte el mismo día del vuelo o debe renovarlo con muy poco margen de tiempo.

Este protocolo, según detalló la Superintendencia Nacional de Migraciones, exige que el solicitante se presente dentro de las ocho horas previas al embarque y con la documentación completa. “El trámite es por orden de llegada, no existen turnos preferenciales por vías externas”, precisó la institución.

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Para iniciar el trámite, el usuario debe presentar el Formulario PA – Pasaporte Electrónico ordinario para casos de urgencia, el recibo de pago de S/ 120.90 realizado en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe con el código 01808, la tarjeta de embarque (boarding pass) o el boleto de avión, y el Documento Nacional de Identidad vigente.

De tratarse de robo o pérdida del documento, se requiere una declaración jurada. “El pago para urgencia tiene un código diferente al regular. Si el ciudadano pagó S/ 98.60, debe abonar la diferencia usando el código 01810”, explicó la entidad.

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Migraciones advirtió sobre ofertas externas que prometen acelerar el trámite a cambio de dinero. “Ningún canal no oficial puede garantizar prioridad. Esas propuestas pueden ser intentos de estafa y deben denunciarse”, señaló.

Procedimiento y consideraciones clave para el trámite exprés

Luego de verificar los requisitos, el personal realiza la captura biométrica, que incluye registro de huellas y la foto oficial. Para la fotografía se establecen restricciones: no se permiten gafas con monturas gruesas, lentes de contacto cosméticos, prendas que cubran cabeza o rostro, ni piercings faciales. El proceso de emisión del pasaporte electrónico suele concluir el mismo día de la atención y, en la mayoría de los casos, la espera no supera las dos horas.

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La Superintendencia Nacional de Migraciones también contempla situaciones excepcionales, como emergencias médicas, casos humanitarios o viajes urgentes debidamente sustentados, que pueden recibir prioridad tras un análisis individual y conforme a protocolos internos.

En oficinas de Migraciones y en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), el trámite de urgencia se habilita dentro de los dos días hábiles previos al vuelo internacional. Sin embargo, en el Jorge Chávez la ventana es más estrecha: solo en las ocho horas previas al embarque se puede acceder al trámite exprés.