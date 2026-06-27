Camioneta rompe rejas de puente y cae al río Rímac tras fuerte choque en SJL: una familia resultó afectada

Reportaje periodístico sobre un accidente automovilístico ocurrido de noche en Lima. Un vehículo de color claro aparece volcado en una zona con lodo y escombros, presuntamente tras caer al río Rímac a la altura de la avenida Malecón Checa en San Juan de Lurigancho. Imágenes muestran el lugar del incidente y cinta de seguridad amarilla. Un reportero y un presentador de noticias informan sobre el suceso. La cobertura se realiza bajo el sello de la organización 'Exitosa'.

Un aparatoso accidente de tránsito pudo terminar en tragedia en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Durante la madrugada de este sábado, un vehículo de color plomo cayó al río Rímac luego de romper las rejas de protección de un puente ubicado en la avenida Malecón Checa, a pocos metros de Puente Nuevo.

De acuerdo con los primeros testimonios, la camioneta habría impactado contra un automóvil blanco en la intersección de las avenidas Pirámide del Sol y Malecón Checa. Tras el fuerte choque, el conductor perdió el control del vehículo, que avanzó hacia el puente y atravesó la estructura metálica antes de caer al río.

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En el automóvil blanco viajaban cuatro integrantes de una familia: dos adultos, un menor de edad y una adulta mayor. Todos fueron evacuados a la clínica San Pablo, donde permanecen estables. Un familiar de los ocupantes aseguró que la camioneta habría circulado a excesiva velocidad y provocado el accidente.

“Ese carro venía a una velocidad terrible, me chocó un poquito y se pasó de frente al río”, relató uno de los familiares a Exitosa Noticias, y explicó que su principal preocupación era conocer el estado de salud del menor, un bebé de menos de dos años.

Asimismo, señaló que existiría incertidumbre sobre quién conducía la camioneta al momento del impacto. Según contó, los ocupantes del vehículo no habrían brindado información sobre el conductor.

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Las tres personas que viajaban en la camioneta fueron rescatadas y trasladadas al hospital Bravo Chico para recibir atención médica. Mientras tanto, el vehículo permanece dentro del río Rímac y la zona fue acordonada por agentes de la Comisaría de Zárate y personal municipal.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán revisadas para establecer la secuencia del choque y definir responsabilidades.

Personas asisten un coche blanco volcado mientras otro vehículo oscuro permanece siniestrado junto a una estructura de bulldozer amarillo en una escena nocturna. (Exitosa)

Muertes por accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en el Perú. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), entre enero y junio de este año se registraron 1.498 fallecidos por siniestros viales, cifra que duplica los casos reportados durante el mismo periodo de 2025. Especialistas alertan que diariamente ocho personas pierden la vida y unas 150 resultan heridas en las pistas del país.

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El exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores figuran entre las principales causas de estos hechos. Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, señaló que el 62% de los accidentes de tránsito están relacionados con estas conductas y advirtió que no respetar los límites de velocidad incrementa las probabilidades de sufrir choques graves o fatales. Conductores también señalaron que maniobras riesgosas, como acelerar ante el cambio de luz del semáforo, siguen poniendo en peligro a pasajeros y peatones.

Canales de emergencia

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) opera la línea gratuita 106, habilitada en todo el país para la atención inmediata de emergencias médicas, incluidos accidentes de tránsito. A través de este canal, cualquier persona puede solicitar la asistencia de una ambulancia especializada, que se despliega con equipos y personal capacitado para brindar atención prehospitalaria y traslado seguro a establecimientos de salud.

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La Policía Nacional del Perú dispone de la línea 105, destinada a la atención de situaciones de emergencia, seguridad ciudadana y accidentes de tránsito. Al comunicarse con este canal, los operadores coordinan la movilización de patrullas, aseguran el resguardo de la zona y facilitan la intervención de otras instituciones como bomberos o servicios de salud según la gravedad del accidente.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atiende emergencias a través de la línea 116, disponible las 24 horas. Este canal es clave en accidentes de tránsito que requieren rescate vehicular, control de incendios, atención a personas atrapadas o apoyo complementario al SAMU y la Policía. Los bomberos trabajan en conjunto con los demás servicios para garantizar una respuesta integral en el lugar del siniestro.

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El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un mecanismo de protección fundamental en Perú para las víctimas de accidentes viales. Su cobertura incluye la atención médica inmediata, gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y medicamentos.