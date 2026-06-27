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Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 27 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó sobre tres sismos registrados el 26 de junio en Apurímac, Ayacucho y Piura. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles réplicas

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Mapa físico de Perú con chinchetas rojas y naranjas, dos manos, cuaderno abierto con bolígrafo, gafas y logo del IGP en una mesa de madera.
Manos analizan un mapa físico de Perú con marcadores que señalan Apurímac, Ayacucho y Piura, indicando áreas de estudio sísmico con el logo del IGP visible en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos de magnitud leve a moderada en distintas regiones del país. De acuerdo con el último comunicado oficial, tres movimientos telúricos se registraron el 26 de junio de 2026, afectando principalmente las zonas de Apurímac, Ayacucho y Piura.

El primer evento ocurrió a las 01:05 en las cercanías de Chulucanas, en la región Piura, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 74 kilómetros. Horas más tarde, un sismo de 4.0 sacudió el sur de Soras, en Ayacucho, mientras que por la tarde se detectó un movimiento de 3.8 al noroeste de Chuquibambilla, en Apurímac. Según el IGP, la intensidad de estos fenómenos fue baja y no se reportaron daños materiales ni personales.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:59 hsHoy

Recomendaciones básicas ante un sismo

En caso de un sismo, la prioridad es conservar la calma y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. Se sugiere ubicarse en áreas protegidas dentro de la vivienda, como cerca de columnas principales, bajo un marco de puerta reforzado o junto a muebles robustos capaces de ofrecer resguardo contra la caída de objetos. Es necesario evitar zonas con ventanas, espejos o elementos que puedan romperse o caer. Si la persona se encuentra en espacios exteriores, es recomendable alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones inestables.

Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el movimiento telúrico, no se debe utilizar ascensores ni descender por escaleras apresuradamente, ya que representan zonas de riesgo. Si se conduce un vehículo, la recomendación es detenerse en un sitio seguro y evitar estacionar bajo puentes o dentro de túneles. Tras el sismo, resulta esencial inspeccionar posibles fugas de gas, agua o problemas eléctricos y notificar cualquier daño estructural a las autoridades. Consultar fuentes oficiales y mantener comunicación con familiares favorece una respuesta organizada ante cualquier emergencia.

08:16 hsHoy

Monitoreo sísmico y difusión de información oficial

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un sistema de monitoreo continuo para detectar movimientos sísmicos en todo el territorio nacional. Esta labor permite identificar eventos recientes, como los registrados en Apurímac, Ayacucho y Piura, y emitir alertas oportunas a la población. El organismo enfatiza la importancia de recurrir a fuentes verificadas y evitar la circulación de rumores que puedan generar alarma.

Tres personas monitorean múltiples pantallas con gráficos sísmicos y mapas en un centro de control. Dos hombres hablan por teléfono. El logo del IGP es visible.
Personal del Instituto Geofísico del Perú (IGP) supervisa intensamente datos sísmicos en tiempo real desde su centro de operaciones en Lima, asegurando el monitoreo constante ante posibles movimientos telúricos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo del IGP se apoya en equipos técnicos y científicos distribuidos estratégicamente, lo que fortalece la gestión del riesgo y la prevención. Los reportes actualizados y la información precisa son herramientas fundamentales para la protección de la ciudadanía frente a la actividad sísmica.

07:42 hsHoy

¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?

La mochila de emergencia es un recurso esencial para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo. Debe contener agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales y un botiquín de primeros auxilios. También es indispensable incluir copias de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato para pedir ayuda y una manta térmica. El objetivo es garantizar autonomía y seguridad mientras se espera asistencia o se logra una evacuación segura.

Mochila azul abierta con botiquín, radio, linterna, botellas de agua, barras energéticas, comida enlatada, dinero, mascarillas, alcohol en gel, silbato y documentos.
Una mochila azul abierta exhibe su contenido de supervivencia y preparación para situaciones de emergencia, incluyendo agua, alimentos, botiquín y documentos importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas resulta relevante ante escenarios donde la higiene personal cobra especial importancia. No deben faltar medicamentos de uso regular de cada miembro de la familia, así como artículos de higiene básica y un cargador portátil para dispositivos móviles. Se recomienda revisar y actualizar el contenido de la mochila cada seis meses, asegurando el buen estado de los productos y adaptándolo a las necesidades particulares del hogar.

Familia de cuatro sentada en el suelo de un salón, empacando una mochila de emergencia con agua, comida, linterna, manta, botiquín y documentos.
Padres e hijos colaboran en la preparación de una mochila de emergencia en su sala de estar, asegurando tener listos suministros básicos como agua, alimentos y botiquín ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:19 hsHoy

¿Es importante el desarrollo de simulacros?

El desarrollo de simulacros constituye una herramienta clave para fortalecer la preparación ciudadana frente a los sismos. Estas prácticas permiten que la población reconozca rutas de evacuación, zonas seguras y procedimientos adecuados durante una emergencia. La participación activa en simulacros fomenta la coordinación entre vecinos, instituciones educativas y centros de trabajo, lo que incrementa las probabilidades de una respuesta ordenada y eficiente ante un movimiento telúrico.

Además, los simulacros ayudan a identificar falencias en los planes de contingencia y a corregir errores antes de una situación real. La repetición periódica de estos ejercicios favorece la memorización de acciones críticas, lo que puede marcar la diferencia en momentos de crisis. Las autoridades recomiendan que los simulacros sean parte integral de la cultura de prevención, involucrando a todos los integrantes del hogar o la comunidad para asegurar una mayor resiliencia frente a los desastres naturales.

06:58 hsHoy

El contexto sísmico peruano y la cultura de prevención

La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico expone a su territorio a una actividad sísmica constante. El país experimenta movimientos de magnitudes variables, algunos apenas perceptibles y otros que pueden adquirir mayor relevancia según la intensidad y la cercanía a zonas habitadas. El conocimiento de las características geológicas locales y la preparación adecuada son factores determinantes para reducir los riesgos asociados a los sismos.

Mapa mundial gris con el Cinturón de Fuego del Pacífico resaltado en rojo brillante, Perú en azul con un círculo blanco, y el logo del IGP; fecha 5 de junio de 2026.
Una infografía editorial muestra el mapamundi con el Cinturón de Fuego del Pacífico resaltado en rojo, la ubicación de Perú en azul y el logo del IGP, indicando su relevancia geodinámica global para el 5 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fotografía conceptual de la Tierra desde el espacio, mostrando el océano Pacífico. Una línea roja brillante representa el Cinturón de Fuego, con un halo luminoso sobre Perú.
Vista conceptual desde el espacio muestra el Cinturón de Fuego del Pacífico como una línea roja brillante, delineando los continentes y resaltando a Perú con un halo luminoso en esta zona de alta actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, el fomento de una cultura de prevención ha sido una de las prioridades de las autoridades. El IGP insiste en la necesidad de que la población conozca las medidas de autoprotección y los protocolos de evacuación, así como la importancia de contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados regularmente.

06:28 hsHoy

Importancia del monitoreo científico y la educación sísmica

La vigilancia constante a través de equipos sismológicos instalados en diferentes regiones ha permitido al IGP proporcionar reportes actualizados y precisos. Esta labor contribuye no solo a la información inmediata, sino también al análisis de tendencias y patrones que pueden servir para mejorar la gestión del riesgo en el futuro.

Sala de monitoreo sísmico con tres operadores frente a múltiples pantallas que muestran mapas sísmicos de Perú y gráficos de ondas, y el logo del IGP.
Una sala de monitoreo sísmico moderna en Perú muestra a operadores del IGP supervisando pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación sísmica es considerada un componente esencial en la reducción del impacto de los movimientos telúricos. Las campañas informativas y los programas de capacitación impulsados por las autoridades han tenido como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención. La participación activa de la comunidad en simulacros y talleres fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

Tres personas de espaldas observan múltiples pantallas en una sala de monitoreo sísmico; se ven mapas de Perú con puntos de alerta roja, gráficos de ondas y el logo del IGP.
Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en una sala de control moderna, con pantallas mostrando mapas del territorio peruano y zonas de alerta roja en Arequipa, Lima y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:08 hsHoy

Recomendaciones para la población ante un sismo

Ante la ocurrencia de un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y ubicar una zona segura dentro del hogar o el lugar de trabajo. Se sugiere alejarse de ventanas, elementos colgantes y paredes de vidrio, y proteger la cabeza con los brazos o con objetos resistentes. Al finalizar el movimiento, es fundamental revisar posibles daños estructurales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP recuerda que la información oficial es el mejor recurso para conocer la magnitud y las características de los eventos telúricos. Además, recomienda preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y medicamentos de uso regular. Esta preparación permite afrontar las primeras horas tras un sismo hasta la llegada de ayuda.

05:16 hsHoy

Reporte oficial de los últimos movimientos sísmicos en Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el primer sismo se localizó a 23 kilómetros al este de Chulucanas, en Morropón, Piura, con una intensidad de II-III. Posteriormente, a las 04:31, el segundo evento se produjo 11 kilómetros al sur de Soras, en Sucre, Ayacucho, alcanzando una profundidad de 111 kilómetros.

Vista a nivel de calle de personas caminando por una avenida, pasando señales de evacuación, hacia una gran carpa azul. Edificios modernos y antiguos bordean la calle bajo un cielo nublado.
Residentes de una ciudad costera peruana evacuan edificios siguiendo rutas señalizadas de Defensa Civil y se congregan ordenadamente en un punto de encuentro tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, el tercer sismo del día se detectó a 4 kilómetros al noroeste de Chuquibambilla, en Grau, Apurímac, con una intensidad de II. El IGP continúa monitoreando la actividad sísmica en el territorio nacional y recomienda a la población seguir las recomendaciones de protección civil.

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