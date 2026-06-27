Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 27 de junio de 2026

Manos analizan un mapa físico de Perú con marcadores que señalan Apurímac, Ayacucho y Piura, indicando áreas de estudio sísmico con el logo del IGP visible en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos de magnitud leve a moderada en distintas regiones del país. De acuerdo con el último comunicado oficial, tres movimientos telúricos se registraron el 26 de junio de 2026, afectando principalmente las zonas de Apurímac, Ayacucho y Piura.

El primer evento ocurrió a las 01:05 en las cercanías de Chulucanas, en la región Piura, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 74 kilómetros. Horas más tarde, un sismo de 4.0 sacudió el sur de Soras, en Ayacucho, mientras que por la tarde se detectó un movimiento de 3.8 al noroeste de Chuquibambilla, en Apurímac. Según el IGP, la intensidad de estos fenómenos fue baja y no se reportaron daños materiales ni personales.