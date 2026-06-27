Perú

Conoce la lista de feriados para julio 2026, según calendario oficial del Perú

Los peruanos revisan cada año el calendario oficial de feriados y días de descanso aprobado por el Gobierno

Guardar
Google icon
Julio es conocido como el mes patrio en el país - Créditos: Andina.
Julio es conocido como el mes patrio en el país - Créditos: Andina.

Julio de 2026 tendrá una agenda marcada por celebraciones patrióticas, actos institucionales y un extenso periodo de descanso para los trabajadores del sector público. El calendario oficial contempla tres feriados nacionales y un día no laborable compensable, disposición que permitirá conformar un bloque de cinco jornadas consecutivas de pausa para los servidores estatales.

23 de julio (feriado)

La primera fecha relevante será el jueves 23 de julio, cuando el país recordará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta conmemoración rinde homenaje a la institución encargada de la defensa del espacio aéreo nacional y reconoce el trabajo de sus integrantes en favor de la soberanía y la seguridad del territorio.

PUBLICIDAD

La efeméride también evoca la figura del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado el máximo héroe de la aviación peruana. Su sacrificio durante el conflicto con Ecuador, en 1941, lo convirtió en un símbolo de patriotismo y entrega al servicio de la nación.

La celebración se desarrollará pocos días antes del inicio de las actividades por Fiestas Patrias, periodo que concentra ceremonias oficiales, eventos cívicos y diversos actos protocolares en todo el país.

El 23 de julio se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú, fecha que rinde homenaje a José Abelardo Quiñones y al personal de la institución - Créditos: Andina.
El 23 de julio se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú, fecha que rinde homenaje a José Abelardo Quiñones y al personal de la institución - Créditos: Andina.

27 de julio (día no laborable)

Posteriormente, el lunes 27 de julio fue declarado día no laborable compensable para los trabajadores del sector público mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La norma establece que las horas dejadas de laborar deberán recuperarse posteriormente, de acuerdo con la programación que disponga cada entidad estatal.

PUBLICIDAD

Gracias a esta disposición, los empleados públicos podrán acceder a un periodo prolongado de descanso. El esquema comprenderá el sábado 25, domingo 26 el lunes 27 ,martes 28 y miércoles 29.

28 de julio (feriado)

El martes 28 de julio, Perú celebrará un nuevo aniversario de su independencia. La fecha recuerda la proclamación realizada por el libertador José de San Martín en la plaza Mayor de Lima en 1821, hecho histórico que marcó el inicio de la vida republicana y puso fin al dominio colonial español.

Además del significado histórico, la jornada posee una importante dimensión política e institucional. Tradicionalmente, el jefe de Estado dirige un mensaje a la nación desde el Congreso de la República, ceremonia que constituye uno de los actos más relevantes del calendario oficial.

Perú celebrará un nuevo aniversario de la independencia nacional proclamada por José de San Martín en 1821 - Créditos: Andina.
Perú celebrará un nuevo aniversario de la independencia nacional proclamada por José de San Martín en 1821 - Créditos: Andina.

29 de julio (feriado)

Las actividades conmemorativas continuarán el miércoles 29 de julio, segundo feriado por Fiestas Patrias. Ese día se desarrollará la Gran Parada y Desfile Militar, ceremonia que reúne a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en una de las expresiones más representativas del civismo peruano.

Aunque en los primeros años de la República este acto se realizaba el 28 de julio, en 1939 se oficializó su traslado al día siguiente, tradición que permanece vigente hasta la actualidad.

Con estas disposiciones, julio se perfila como uno de los meses más significativos del año tanto por su valor histórico e institucional como por el periodo de descanso que beneficiará a miles de trabajadores del sector público.

Diferencia entre feriado y día no laborable

El feriado corresponde a una fecha establecida por ley en la que la mayoría de actividades, tanto del ámbito público como privado, quedan suspendidas de manera obligatoria. En estas jornadas, los trabajadores tienen el derecho de ausentarse de sus centros laborales y, si prestan servicios, deben recibir un pago adicional conforme a la legislación vigente.

En cambio, el día no laborable constituye una medida más flexible, ya que su aplicación depende de cada empleador. Generalmente, esta disposición está dirigida a las entidades estatales y las horas dejadas de trabajar deben compensarse posteriormente mediante ampliaciones de la jornada u otros mecanismos. Quienes desempeñan funciones durante estas fechas perciben la misma remuneración que en un día regular de trabajo.

Temas Relacionados

feriadojulioFiestas Patriasperu-noticias

Más Noticias

PIN del DNI electrónico: para qué sirve y qué hacer si lo olvidaste

La contraseña de seis dígitos permite firmar documentos electrónicos y acceder a servicios del Estado, bloqueando el chip tras tres intentos fallidos y ofreciendo rutas para su recuperación

PIN del DNI electrónico: para qué sirve y qué hacer si lo olvidaste

Rectificación de nombres o apellidos en el DNI: cuándo se puede hacer y qué documentos piden

El trámite para corregir o cambiar nombres y apellidos en el DNI puede ser administrativo o judicial, según la causa, y exige la presentación de actas actualizadas, sentencia o escritura pública y el pago de tasas oficiales

Rectificación de nombres o apellidos en el DNI: cuándo se puede hacer y qué documentos piden

Restricción vehicular en el Centro Histórico, consulta los desvíos definidos por la Municipalidad de Lima para HOY 27 de junio

Autoridades municipales activaron controles en vías principales, excluyendo ambulancias y residentes, ante el anuncio de protestas que podrían alterar el orden y la transitabilidad en la capital peruana

Restricción vehicular en el Centro Histórico, consulta los desvíos definidos por la Municipalidad de Lima para HOY 27 de junio

Marcha ‘En Defensa del Voto’ enfrenta obstáculos, Roberto Sánchez denuncia negativa del Mininter: “Lamentable”

El representante de Juntos por el Perú denunció que la autoridad justificó su decisión con argumentos sobre seguridad, mientras simpatizantes insisten en la importancia de la protesta para exigir justicia electoral

Marcha ‘En Defensa del Voto’ enfrenta obstáculos, Roberto Sánchez denuncia negativa del Mininter: “Lamentable”

Keiko Fujimori toma importante decisión: cierra una etapa en su vida para empezar otra

La candidata presidencial este viernes tuvo una agenda muy apretada donde sostuvo reuniones, pero además dio un mitin desde Villa María del Triunfo

Keiko Fujimori toma importante decisión: cierra una etapa en su vida para empezar otra
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez amenaza con presentar más recursos para dilatar su derrota ante Keiko Fujimori: “Vamos a insistir”

Roberto Sánchez amenaza con presentar más recursos para dilatar su derrota ante Keiko Fujimori: “Vamos a insistir”

ONPE al 99.974%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

Keiko Fujimori consolida su camino a la victoria sobre Roberto Sánchez, reporta la ONPE al 99.974%

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: lideresa de Fuerza Popular mantiene ventaja al 99.974% del conteo oficial

PJ ordena a Reniec que cumpla con pagar la indemnización de más de 200 mil soles a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Arjona dedicó palabras de aliento a los venezolanos durante su concierto en Lima tras doble terremoto: “Un abrazo grande”

Ricardo Arjona dedicó palabras de aliento a los venezolanos durante su concierto en Lima tras doble terremoto: “Un abrazo grande”

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras el desalojo de la hija mayor de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

Revelan la insólita suma de dinero que ya habría recaudado evento para conocer a Pamela López: “Ha estado tela”

Shirley Arica admite que dejaría Perú si Pablo Heredia le propone una relación estable: “Sí me veo en otro país por amor”

DEPORTES

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

¿Dónde ver Croacia vs Ghana HOY?: Canal TV en Perú del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

¿A qué hora juegan Argentina vs Jordania HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Grupo J - Mundial 2026