Conoce la lista de feriados para julio 2026, según calendario oficial del Perú

Julio es conocido como el mes patrio en el país - Créditos: Andina.

Julio de 2026 tendrá una agenda marcada por celebraciones patrióticas, actos institucionales y un extenso periodo de descanso para los trabajadores del sector público. El calendario oficial contempla tres feriados nacionales y un día no laborable compensable, disposición que permitirá conformar un bloque de cinco jornadas consecutivas de pausa para los servidores estatales.

23 de julio (feriado)

La primera fecha relevante será el jueves 23 de julio, cuando el país recordará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta conmemoración rinde homenaje a la institución encargada de la defensa del espacio aéreo nacional y reconoce el trabajo de sus integrantes en favor de la soberanía y la seguridad del territorio.

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La efeméride también evoca la figura del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado el máximo héroe de la aviación peruana. Su sacrificio durante el conflicto con Ecuador, en 1941, lo convirtió en un símbolo de patriotismo y entrega al servicio de la nación.

La celebración se desarrollará pocos días antes del inicio de las actividades por Fiestas Patrias, periodo que concentra ceremonias oficiales, eventos cívicos y diversos actos protocolares en todo el país.

El 23 de julio se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú, fecha que rinde homenaje a José Abelardo Quiñones y al personal de la institución - Créditos: Andina.

27 de julio (día no laborable)

Posteriormente, el lunes 27 de julio fue declarado día no laborable compensable para los trabajadores del sector público mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La norma establece que las horas dejadas de laborar deberán recuperarse posteriormente, de acuerdo con la programación que disponga cada entidad estatal.

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Gracias a esta disposición, los empleados públicos podrán acceder a un periodo prolongado de descanso. El esquema comprenderá el sábado 25, domingo 26 el lunes 27 ,martes 28 y miércoles 29.

28 de julio (feriado)

El martes 28 de julio, Perú celebrará un nuevo aniversario de su independencia. La fecha recuerda la proclamación realizada por el libertador José de San Martín en la plaza Mayor de Lima en 1821, hecho histórico que marcó el inicio de la vida republicana y puso fin al dominio colonial español.

Además del significado histórico, la jornada posee una importante dimensión política e institucional. Tradicionalmente, el jefe de Estado dirige un mensaje a la nación desde el Congreso de la República, ceremonia que constituye uno de los actos más relevantes del calendario oficial.

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Perú celebrará un nuevo aniversario de la independencia nacional proclamada por José de San Martín en 1821 - Créditos: Andina.

29 de julio (feriado)

Las actividades conmemorativas continuarán el miércoles 29 de julio, segundo feriado por Fiestas Patrias. Ese día se desarrollará la Gran Parada y Desfile Militar, ceremonia que reúne a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en una de las expresiones más representativas del civismo peruano.

Aunque en los primeros años de la República este acto se realizaba el 28 de julio, en 1939 se oficializó su traslado al día siguiente, tradición que permanece vigente hasta la actualidad.

Con estas disposiciones, julio se perfila como uno de los meses más significativos del año tanto por su valor histórico e institucional como por el periodo de descanso que beneficiará a miles de trabajadores del sector público.

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Diferencia entre feriado y día no laborable

El feriado corresponde a una fecha establecida por ley en la que la mayoría de actividades, tanto del ámbito público como privado, quedan suspendidas de manera obligatoria. En estas jornadas, los trabajadores tienen el derecho de ausentarse de sus centros laborales y, si prestan servicios, deben recibir un pago adicional conforme a la legislación vigente.

En cambio, el día no laborable constituye una medida más flexible, ya que su aplicación depende de cada empleador. Generalmente, esta disposición está dirigida a las entidades estatales y las horas dejadas de trabajar deben compensarse posteriormente mediante ampliaciones de la jornada u otros mecanismos. Quienes desempeñan funciones durante estas fechas perciben la misma remuneración que en un día regular de trabajo.

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