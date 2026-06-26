DNI para recién nacidos: cómo registrar a un bebé y obtener su documento de identidad

Un menor de edad sostiene su nuevo DNI electrónico, luego de que sus padres hicieran el trámite para cambiar su antiguo documento de identidad color amarillo. (Andina)

En Perú, el registro oportuno del nacimiento garantiza que cada niña o niño acceda a una identidad y a todos los beneficios de la ciudadanía. Según la normativa vigente, los padres o tutores cuentan con un plazo de 60 días calendario para inscribir gratuitamente a su hijo en las oficinas de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este proceso inicia tras la obtención del Certificado de Nacido Vivo, el primer documento que acredita el nacimiento y que es emitido en el establecimiento de salud donde se atiende el parto.

El Acta de Nacimiento, gestionada en Reniec, no solo otorga nacionalidad sino que acredita la filiación y el nombre del menor. La inscripción fuera del plazo previsto se considera extemporánea, aunque igual puede realizarse tanto para menores como para adultos, siguiendo los requisitos establecidos por la entidad.

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Requisitos para el DNI: Certificado de Nacido Vivo, fotos y DNI de los padres

Para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para menores de edad, es indispensable presentar el Acta de Nacimiento y el Certificado de Nacido Vivo. El trámite lo realiza el declarante, quien puede ser la madre, padre, tutor legal o familiar mayor de 18 años. La presencia del menor es obligatoria, salvo si tiene menos de ocho meses.

Entre los requisitos solicitados por Reniec, se incluye una foto actual tamaño pasaporte del niño, el DNI del declarante y un recibo de agua, teléfono o predial con antigüedad máxima de seis meses, en caso de que el domicilio no coincida con el del declarante. Además, debe presentarse el comprobante de pago por derechos administrativos, que para el primer DNI electrónico asciende a S/ 16,00.

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Si el menor presenta alguna discapacidad evidente, se requiere además el Certificado de Discapacidad emitido por el establecimiento de salud.

Una pareja con su bebé interactúa con un agente frente a una sede de RENIEC en Perú, mientras otras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para realizar el trámite presencial en las oficinas o agencias de Reniec

El proceso para obtener el DNI electrónico de un recién nacido se desarrolla en cuatro pasos principales:

Pago del derecho administrativo: El pago de S/ 16,00 puede realizarse mediante plataformas digitales como Yape o Pagalo.pe, así como en agencias o agentes del Banco de la Nación o agente BCP. Es fundamental conservar el comprobante para presentarlo en la oficina. Acudir a una oficina de Reniec o Centro MAC: El declarante debe presentarse, acompañado del menor (salvo los menores de 8 meses), en la oficina seleccionada. Presentación de documentos: Se entregan todos los requisitos al registrador, quien genera un ticket con la fecha estimada para el recojo del documento. Retiro del DNI: El plazo aproximado de entrega es de 15 días hábiles. Si se requiere cambiar el lugar de retiro, el solicitante puede hacerlo abonando un costo adicional y esperar entre 10 y 15 días adicionales.

Si el titular no puede acercarse personalmente, es posible delegar el retiro del documento mediante una carta poder simple firmada y con huella dactilar.

La importancia del DNI de menores para el acceso a seguros de salud y viajes

El DNI para menores de edad es el principal instrumento de identificación ciudadana en Perú. Permite el acceso a servicios de salud, subsidios, seguros y trámites migratorios, además de facilitar la inscripción del menor en programas sociales y educativos.

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La Reniec destaca que el DNI proporciona mecanismos de seguridad para la rápida identificación de los menores en situaciones de emergencia o desaparición y asegura el control en traslados dentro y fuera del país. La vigencia del primer DNI es de tres años, con obligación de renovación cuando el menor cumpla tres y seis años; posteriormente, el documento tendrá una validez de ocho años.

El número de DNI asignado será único y permanente durante toda la vida de la persona.

La infografía detalla los requisitos y el proceso paso a paso para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico de un menor de edad en Perú, incluyendo el costo de S/ 16,00 y los plazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo verificar en el portal web de Reniec si el documento ya está listo para recojo

Una vez finalizado el trámite, los padres o tutores pueden consultar el estado del proceso a través del portal web de Reniec, en la sección de Consulta de Estado de Trámite. Al ingresar el número de ticket, el sistema informará si el DNI está disponible para su recogida.

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En caso de requerir mayor información o atención personalizada, Reniec ofrece canales de contacto como el asistente virtual por WhatsApp o las líneas telefónicas oficiales. Estas opciones buscan agilizar la atención y resolver dudas sobre los procedimientos relacionados con la identidad de los recién nacidos en el país.