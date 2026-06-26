Comunidad venezolana en Perú instala centros de acopio en Lima para ayudar a los damnificados por los terremotos

La comunidad venezolana residente en Perú ha instalado centros de acopio en distintos distritos de Lima para recolectar alimentos no perecibles y medicinas destinadas a los damnificados por los terremotos en Venezuela. Fuente: Panamericana Televisión

Aumenta la tragedia en el norte de América del Sur. En Venezuela, los dos terremotos ocurridos con pocos segundos de diferencia ya han dejado un saldo de 589 fallecidos y 2.980 heridos, según cifras actualizadas por las autoridades locales. La emergencia ha generado una operación de rescate a gran escala, mientras equipos especializados y voluntarios continúan removiendo escombros en las zonas más afectadas.

El primero de los sismos alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo llegó a 7,5, lo que provocó el colapso de múltiples estructuras y dejó a miles de familias sin vivienda ni comunicación. En paralelo, el gobierno venezolano ha informado la militarización de algunas regiones críticas como parte del control de daños y el despliegue de ayuda humanitaria, mientras la búsqueda de sobrevivientes continúa en condiciones complejas.

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En medio de esta crisis, la comunidad venezolana residente en el Perú ha comenzado a organizar una red de solidaridad. En Lima e Ica se han instalado centros de acopio para recolectar alimentos no perecibles y medicinas destinados a los damnificados. Estas iniciativas buscan canalizar el apoyo de migrantes y ciudadanos peruanos que desean contribuir con la emergencia humanitaria.

“Diversas organizaciones y empresas de la comunidad venezolana en el Perú han generado diversos espacios de acopio ubicados en distintos puntos de la ciudad”, explicó Alfredo Flores, director de Ciudadanía Sin Fronteras, en declaraciones a Panamericana Televisión.

La gente observa, tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira (Venezuela), el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Así se articula la ayuda humanitaria desde Perú hacia Venezuela

Los organizadores han precisado que la prioridad son alimentos no perecibles y medicamentos esenciales, debido a que la emergencia podría prolongarse durante varios meses. Se ha descartado la recepción de ropa por motivos logísticos, ya que su manejo dificulta el proceso de clasificación y envío. Los puntos de acopio en Lima centralizan las donaciones antes de su traslado a un almacén facilitado por la Municipalidad de Santiago de Surco.

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El almacén principal, ubicado en el parque Voces por el Clima, funciona como centro de acopio y resguardo de los insumos. Desde allí se coordinará el envío de la ayuda humanitaria hacia Venezuela mediante articulación con instituciones públicas y privadas.

Una mujer reacciona tras los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

El traslado final de los donativos se realizará bajo esquemas de cooperación internacional, con la participación de entidades estatales y organizaciones humanitarias, con el objetivo de garantizar su llegada a las zonas afectadas.

“Este proceso puede tardar entre seis y ocho meses, periodo en el que la población venezolana seguirá necesitando insumos”, afirmó Alfredo Flores, director de Ciudadanía Sin Fronteras.

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Flores precisó que la iniciativa se encuentra en fase de acopio y que el envío dependerá del volumen total recolectado. Añadió que la coordinación posterior se evaluará con apoyo de entidades como la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el sector privado.

En esa línea, señaló que la distribución en destino se gestiona habitualmente bajo coordinación entre Estados, con el fin de asegurar una entrega ordenada en el país receptor.

Lugares habilitados para donaciones en Lima

Los Olivos : La Llama – Av. Alisos 799

Los Olivos : AquíVa PSB – Centro Comercial Siglo XXI (Óvalo Huandoy)

Miraflores : Flama Pizzería – Calle Coronel Inclán 300

Puente Piedra : Urb. Rosa Luz, Mz. L Lt. 27. Contacto: Ana Rondón +51 916 235 332

San Juan de Miraflores : Sede Ocasiven – Calle Antonio Buckingham 280. Contacto: +51 953 318 045

Santiago de Surco : Parque Voces por El Clima – Planta de reciclaje. Contacto: +51 925 897 233

Barranco : Sede APPV – Av. República de Panamá 6680. Contacto: +51 992 824 991

Jesús María : Mail Boxes Etc. – Av. Salaverry 1802

La Victoria: AquíVa PSB – Gama Moda Plaza (Gamarra) Jr. Las Turquezas 426. Contacto: Rosanny Pérez +51 950 293 496

Plataforma digital para ubicar a desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

Además de los centros de acopio, se habilitó una plataforma digital para centralizar reportes de personas desaparecidas tras el terremoto: desaparecidosterremotovenezuela.com. El portal funciona como un registro público de emergencia humanitaria que permite ingresar casos y acceder a actualizaciones “en tiempo real” sobre el estado de las personas, de acuerdo con la información difundida.

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Venezolana residente en Perú vive momentos de angustia tras no lograr comunicarse con su hermana, desaparecida luego del fuerte terremoto registrado en Venezuela. A través de un testimonio difundido en televisión, relata los pocos indicios que ha recibido sobre el posible paradero de su familiar, quien estaría entre los escombros de un edificio colapsado en Caracas. Fuente: Ocurre Ahora / ATV

Según el registro de la plataforma, 58.317 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 50.155 aún no habían sido contactadas, mientras que un grupo menor fue ubicado con vida. El sistema incluye fichas públicas con nombre, fotografía y última ubicación conocida, y propone un procedimiento breve para familiares en Perú: completar un formulario, publicar el reporte y esperar cruces con nuevas actualizaciones y hallazgos.