¿Por qué ocurrieron dos terremotos en apenas 40 segundos en Venezuela? IGP explica el fenómeno detrás de los sismos de 7.2 y 7.5

El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que los dos terremotos registrados en Venezuela responden a un proceso complejo de ruptura tectónica. VisualesIA

Los dos terremotos registrados en Venezuela, con magnitudes de 7.2 y 7.5, despertaron interés entre especialistas y población debido a la escasa diferencia de tiempo entre ambos eventos. La secuencia sísmica generó preguntas sobre las causas de este comportamiento y sobre los mecanismos geológicos que permitieron la ocurrencia de dos movimientos de gran magnitud en pocos segundos.

Durante una entrevista con Latina, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que este fenómeno responde a características específicas de la dinámica tectónica de la región venezolana. El especialista detalló que la interacción entre placas tectónicas y un proceso complejo de ruptura permiten entender la naturaleza de este episodio.

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Las explicaciones técnicas también permitieron aclarar dudas sobre una posible relación con otros terremotos recientes registrados en distintas partes del mundo. Según el titular del IGP, cada evento responde a condiciones propias de la zona donde ocurre, aunque todos formen parte de regiones con actividad sísmica frecuente.

De acuerdo con Hernando Tavera, Venezuela se encuentra en una zona donde interactúan la placa del Caribe y la placa Sudamericana. El punto de contacto entre ambas estructuras geológicas corresponde a la denominada falla de Boconó, identificada por los especialistas como un sector con elevada actividad sísmica.

El presidente del IGP indicó que esta falla constituye una zona de constante acumulación y liberación de energía. Debido a esa condición, la región presenta escenarios favorables para la ocurrencia de terremotos de magnitud considerable.

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Según explicó Tavera, el comportamiento observado en Venezuela tiene relación directa con la dinámica de estas placas. La presión acumulada entre ambas estructuras genera rupturas que pueden liberar grandes cantidades de energía en intervalos muy cortos.

El proceso de ruptura que originó dos terremotos consecutivos

Hernando Tavera, Presidente Ejecutivo del IGP, ofrece un análisis detallado sobre los sismos en Venezuela, explicando que se trató de dos procesos de ruptura complejos y no de un sismo y una réplica, lo que ocasionó el alto nivel de daño. | ATV / Ocurre Ahora

Uno de los aspectos centrales de la explicación del IGP se relaciona con los llamados procesos complejos de ruptura. Tavera señaló que un terremoto no debe entenderse como un único punto de liberación de energía, sino como una superficie que puede extenderse y evolucionar durante varios segundos.

El especialista recordó el terremoto ocurrido en Perú en 2007, cuando la población percibió una fuerte sacudida, seguida por una breve pausa y un nuevo movimiento intenso. Según indicó, ese comportamiento responde precisamente a un proceso complejo de ruptura.

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“Los dos eventos están separados por treinta y nueve, cuarenta segundos uno respecto al otro, pero desarrollan un proceso de compleja ruptura”, explicó.

El especialista añadió que la energía liberada durante un sismo se propaga a través de una zona extensa. En determinadas circunstancias, esa propagación puede generar una nueva ruptura en un sector cercano. Cuando ello ocurre, se produce una secuencia como la observada en Venezuela.

Por qué el doblete sísmico produjo una sacudida tan intensa

Un miembro del equipo de rescate trabaja en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras los terremotos que han sacudido el país, en Caracas, Venezuela. 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La explicación técnica también aborda la intensidad del movimiento percibido por la población. Según el presidente del IGP, la combinación de dos rupturas consecutivas incrementó los niveles de sacudimiento del suelo.

“El sismo no es un punto, el sismo es un área de ruptura”, señaló durante la entrevista.

De acuerdo con su análisis, la energía liberada desde el primer punto de ruptura continuó expandiéndose hasta activar otra ruptura cercana. Este mecanismo amplificó los efectos del evento y permitió que el movimiento fuera percibido en un área extensa.

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Tavera indicó además que la profundidad aproximada de los terremotos fue de unos diez kilómetros, una característica que contribuyó a incrementar la percepción del movimiento en superficie. A ello se sumó la cercanía de los epicentros respecto de zonas urbanas densamente pobladas.

Durante la entrevista también surgieron preguntas sobre una posible conexión entre los terremotos de Venezuela y otros movimientos sísmicos recientes registrados en distintas partes del mundo.

Frente a esa posibilidad, Tavera descartó una relación directa. El especialista explicó que los sismos ocurren como resultado de procesos geológicos propios de cada región y que la coincidencia temporal no implica una conexión entre ellos.

Según manifestó, Japón y Venezuela forman parte de áreas con actividad sísmica frecuente, pero cada evento responde a las características tectónicas de su entorno. En ese sentido, señaló que los terremotos registrados en ambos países constituyen fenómenos independientes.

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La principal lección que deja el doblete sísmico

Más allá de las causas geológicas, el presidente del IGP remarcó que los daños observados tras un terremoto suelen estar vinculados a la vulnerabilidad de las construcciones.

Al comparar las imágenes registradas en Venezuela con las del terremoto de Pisco de 2007, sostuvo que las consecuencias visibles presentan características similares. Según explicó, las afectaciones más graves aparecen cuando las estructuras no cuentan con condiciones adecuadas para resistir movimientos de gran intensidad.

Para Tavera, el análisis del doblete sísmico permite comprender mejor los mecanismos que originan estos fenómenos. La combinación entre la falla de Boconó, el contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, y los procesos complejos de ruptura constituye la explicación principal de la secuencia sísmica registrada en Venezuela.

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