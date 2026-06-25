Perú

Tatiana Astengo advierte sobre posible represión en un gobierno de Keiko Fujimori tras ley que blinda a policías y militares

La actriz cuestiona la norma aprobada en el Congreso, señala riesgos de impunidad y comparte mensajes críticos sobre Fuerza Popular y el papel de Fernando Rospigliosi en el trámite legislativo

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Critican nueva ley de fuero militar, Tatiana Astengo alerta sobre riesgos en la justicia peruana
Critican nueva ley de fuero militar, Tatiana Astengo alerta sobre riesgos en la justicia peruana

La reciente aprobación de una ley que otorga protección especial a los efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas ha desatado un intenso debate sobre el control civil y la justicia en el país. En medio de esta controversia, la actriz Tatiana Astengo se pronunció públicamente para advertir sobre las implicancias políticas y sociales de la nueva normativa, señalando que podría abrir la puerta a un escenario de mayor represión en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

La norma, aprobada en segunda votación en el Congreso de la República con 52 votos a favor, establece que los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas sean procesados exclusivamente en el fuero militar-policial cuando sean investigados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El texto también dispone que los procesos abiertos en la justicia ordinaria sean archivados si ya existe una investigación en el fuero militar-policial, y prohíbe a los jueces civiles continuar o emitir sentencias sobre estos casos.

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La decisión generó rechazo en diversos sectores de la sociedad civil, que cuestionan la reducción del control civil sobre las fuerzas del orden y el riesgo de que se consolide un contexto de impunidad.

Imagen dividida mostrando a Tatiana Astengo sonriendo con blusa clara a la izquierda, y a Keiko Fujimori hablando por micrófono a la derecha
Tatiana Astengo cuestiona a Keiko Fujimori en redes sociales tras el debate presidencial, destacando episodios familiares y su impacto político. (Instagram Tatiana Astengo / Keiko Fujimori)

La advertencia de Tatiana Astengo

En este marco, Tatiana Astengo utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y lanzar una advertencia sobre el futuro inmediato del país. “El fujimorismo no busca imponer orden, quiere normalizar la impunidad”, afirmó la actriz a través de un mensaje en X (antes Twitter), donde acompañó su publicación con críticas directas hacia la bancada de Fuerza Popular.

Astengo compartió una publicación del periodista Renato Cisneros, en la que se cuestiona el verdadero objetivo de la ley. “En una coyuntura en la que hemos visto cómo agentes del orden abusan de su poder contra ciudadanos desarmados, esta ley no es un gesto de carácter, sino un arrogante signo de indolencia”, señala el mensaje replicado por la actriz, quien ha sostenido una postura crítica frente al avance de las políticas promovidas por el fujimorismo.

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ONU - Ley - Perú - PNP - 18 junio
Imagen ilustrativa: Infobae Perú (IA)

La actriz, reconocida por sus diversos persobajes, en especial su papel como Reina Pachas en la serie ‘Al fondo hay sitio’, también difundió mensajes en los que se denuncia el rol del congresista Fernando Rospigliosi durante el cierre del trámite legislativo. Diversas publicaciones advierten que Rospigliosi, miembro de Fuerza Popular, habría impedido la presentación de pedidos de reconsideración tras la aprobación de la norma. “Rospigliosi cerró el acta inmediatamente se aprobó el PL pro impunidad de militares y policías, para evitar que se presenten reconsideraciones. Congresistas que fueron a presentar pedidos de reconsideraciones no encontraron a nadie en Mesa de Partes. Inicia el gobierno fuji-naranja”, se lee en uno de los mensajes citados por Astengo.

En el contexto de las recientes Elecciones Presidenciales 2026, Tatiana Astengo también compartió duras críticas tras los resultados que perfilan a Keiko Fujimori como presidenta electa. “Han votado por la extorsión y corrupción”, escribió la actriz, reforzando su postura frente a lo que considera un retroceso en materia de derechos y control democrático en el país. Durante un debate con Roberto Sánchez, Astengo planteó además una advertencia sobre la confianza en la lideresa de Fuerza Popular: “Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?”, manifestó la intérprete.

Mujer con saco blanco y blusa celeste, sujeta banda presidencial peruana. De fondo, Palacio de Gobierno y banderas de Perú en ilustración de acuarela.
Una ilustración editorial de Keiko Fujimori, de pie, sujeta la banda presidencial peruana frente al Palacio de Gobierno y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de la ley ha sido presentada por sus impulsores como una medida para delimitar claramente las competencias judiciales y proteger a los miembros de las fuerzas del orden ante situaciones complejas derivadas del ejercicio de sus funciones. No obstante, organizaciones civiles y especialistas han advertido que el cambio puede debilitar los mecanismos de control y limitar el acceso a la justicia de las víctimas de abusos.

La postura de Tatiana Astengo se suma a la de otros referentes sociales que han cuestionado la orientación de las reformas promovidas por la mayoría parlamentaria.

FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori se dirige a sus seguidores tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta contra el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori se dirige a sus seguidores tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta contra el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Archivo

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