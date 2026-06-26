Los escándalos que marcaron el último Congreso unicameral: ‘Los niños’, ‘mochasueldos’ y la red de prostitución

Este video es una cobertura periodística que presenta fragmentos de una sesión del congreso y entrevistas a dos personas. Se observa a un hombre hablando en un podio dentro de un hemiciclo, una mujer en una mesa con una laptop, y varias personas en el recinto legislativo. También se incluyen entrevistas con un expresidente del Tribunal Constitucional, identificado como Víctor García Toma, y una periodista, Karla Ramírez. Las entrevistas se desarrollan en dos entornos interiores diferentes, uno con estanterías de libros.

El 24 de junio, el Congreso unicameral cerró su última sesión entre aplausos y con una imagen marcada por la desaprobación ciudadana que alcanzó un 90%. Durante este periodo parlamentario 2021-2026, el Legislativo estuvo envuelto en una serie de cuestionamientos que incluyeron investigaciones por presuntos actos de corrupción, denuncias contra congresistas, polémicas por contrataciones y episodios que terminaron debilitando la confianza en la institución.

“Se levanta la última sesión del Congreso unicameral”, anunció la Mesa Directiva durante el cierre de actividades, dando paso al final de una etapa que estuvo marcada por una alta conflictividad política y que ahora dará paso al retorno de la bicameralidad.

PUBLICIDAD

Acuerdos políticos bajo la mesa

Uno de los episodios más cuestionados del periodo fue la elección de autoridades que terminaron llegando a la Presidencia de la República tras acuerdos dentro del Parlamento. José Jerí y José María Balcázar, figuras poco conocidas al inicio de la legislatura, asumieron protagonismo político luego de contar con respaldo de distintas bancadas.

José María Balcázar no es considerado una amenza para el sistema y los fundamentos macroeconómicos del país. - Crédito Congreso

Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, estos acuerdos forman parte de la negociación política, pero pierden legitimidad cuando responden a repartos de poder y no a la elección de perfiles idóneos.

“Cuando esos acuerdos van para establecer un reparto de ciertas instituciones gubernamentales, el acuerdo no tiene el grado de racionalidad de escoger a una persona adecuada”, señaló para el programa Beto A Saber de Willax.

PUBLICIDAD

‘Los Niños’ y los ‘mochasueldos’

Dirigentes políticos peruanos, como José María Balcázar y José Jerí, aparecen en primer plano sobre una imagen del Pleno del Congreso de la República del Perú. (Composición)

Otro de los casos que marcó al Congreso fue el denominado caso ‘Los Niños’, protagonizado por congresistas de la bancada de Acción Popular señalados por presuntas negociaciones y pedidos de beneficios a cambio de respaldo político durante el gobierno de Pedro Castillo.

La periodista Karla Ramírez calificó este caso como uno de los símbolos de los cuestionamientos al Parlamento, debido a las acusaciones de presiones a funcionarios para favorecer allegados y personas vinculadas a los legisladores.

“Creo que fue el caso de oro de corrupción del Gobierno de Castillo y del nuevo Congreso. Estos congresistas eran tan descarados que cogoteaban a los directores, a los altos funcionarios de los ministerios diciendo: “Pones a mi sobrino, pones a mi entenado, pones a mi familiar, pones a mi amigo o te la ves conmigo o te quitan del cargo”, recordó.

PUBLICIDAD

A ello se sumó el caso de María Cordero, congresista de Fuerza Popular, cuyo audio quedó para la historia congresal con la frase “Vamos al cajero de una vez”, en referencia al pedido de dinero a un trabajador parlamentario. El hecho generó una fuerte controversia y abrió la puerta a una lista de legisladores denunciados por presuntos cobros irregulares a sus propios empleados bajo la modalidad conocida como “mochasueldos”, entre ellos parlamentarios de distintas bancadas como Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú, incluido el actual candidato presidencial Roberto Sánchez.

Condenas, denuncias sexuales y crisis de representación

El Congreso también quedó marcado por denuncias relacionadas con violencia sexual. Uno de los casos más graves fue el del excongresista Freddy Díaz, quien fue condenado por violación sexual contra una trabajadora del Parlamento, un hecho ocurrido dentro de su propio despacho.

PUBLICIDAD

El caso generó indignación no solo por la denuncia, sino también por la respuesta del Legislativo, debido a los cuestionamientos por la demora en las medidas contra el parlamentario y la percepción de protección política que recibió durante meses antes de una sanción definitiva.

“Hay evidentemente un problema de representación generado por el sistema y también por la falta de filtro de los partidos políticos”, sostuvo García Toma para el informe.

Andrea Vidal fue asesora hasta septiembre de 2024 de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Congreso. (Composición: Infobae Perú)

A este episodio se sumaron otras controversias, como las investigaciones por una presunta red de prostitución vinculada al Congreso tras la muerte de Andrea Vidal, además de cuestionamientos por contrataciones dentro del Parlamento.

PUBLICIDAD

Fiestas, polémicas y una imagen deteriorada

Durante este periodo, diferentes congresistas protagonizaron episodios que incrementaron el rechazo ciudadano. Entre ellos estuvo el caso de Rosselli Amuruz, cuestionada por realizar una celebración durante la pandemia de COVID-19, en un contexto donde el país enfrentaba restricciones sanitarias.

También generaron controversia declaraciones públicas de otros parlamentarios, alimentando la percepción de un Congreso alejado de las principales preocupaciones ciudadanas.

Para analistas, el problema no solo estuvo en los escándalos individuales, sino también en decisiones políticas con impacto económico. Fernando Altuve cuestionó que el Parlamento impulsara medidas que, según señaló, contribuyeron al aumento del gasto público y afectaron la situación fiscal.

PUBLICIDAD

Con el cierre del Congreso unicameral termina un periodo que será recordado por sus constantes crisis políticas y cuestionamientos. Sin embargo, el próximo Parlamento bicameral enfrentará el reto de recuperar la confianza ciudadana.

El nuevo escenario también genera dudas, debido a que algunos futuros legisladores estuvieron vinculados como asesores o colaboradores de actuales congresistas.