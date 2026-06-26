Qué se sabe de las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela

Personas junto a un edificio con daños en La Guaira, Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa)

El balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela a mitad de semana asciende este viernes a al menos 235 muertos, entre ellos varios ciudadanos extranjeros.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas de otras nacionalidades durante los sismos :

Nueve portugueses fallecidos

Al menos nueve personas con nacionalidad portuguesa han muerto por los devastadores terremotos que asolaron Venezuela esta semana, siete más que los notificados anoche, informó este viernes a EFE una fuente del Ministerio de Exteriores luso.

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Según la misma fuente, 56 ciudadanos lusos se encuentran en paradero desconocido, sin cambios respecto al último parte.

El ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, precisó anoche en una entrevista al canal estatal RTP que los desaparecidos se encontraban en la ciudad costera de La Guaira, donde se han producido numerosos derrumbes.

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Rescatistas trabajan en una zona afectada por los terremotos, este jueves en Caracas (EFE/Ronald Peña R)

Tres españoles muertos y 99 sin localizar

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias”, indicó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo en un mensaje. Luego aumentó la cifra de muertos a tres, al tiempo que indicó que 99 personas están desaparecidas.

Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

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El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

Dos personas se abrazan mientras recorren las zonas detruidas tras el impacto de los terremotos (Europa Press)

Un italo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció también el jueves el Ministerio Relaciones Exteriores de Italia.

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Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte de ese país en Venezuela.

Dos chinos

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

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La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a “tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos”.

(Con información de AFP y EFE)