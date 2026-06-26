Joven recupera la esperanza de ser madre tras compleja cirugía por extraña anomalía congénita

La joven soportó durante años intensos dolores pélvicos, alteraciones menstruales y dos intervenciones sin resultados favorables - Créditos: Essalud.

Yesevel Chávez Muñoz volvió a creer en la posibilidad de ser madre luego de someterse a una compleja intervención en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. El procedimiento permitió corregir una extraña malformación congénita que durante años comprometió seriamente su estado de salud y redujo su bienestar.

La cajamarquina, de 29 años, soportó por largo tiempo fuertes dolores pélvicos y abdominales de aparición cíclica, los cuales limitaban sus actividades diarias. Estas molestias también ocasionaban trastornos menstruales y alimentaban la incertidumbre sobre la posibilidad de formar una familia.

Antes de llegar al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, la joven pasó por dos operaciones que no lograron solucionar el cuadro clínico. La continuidad del padecimiento y la ausencia de resultados favorables motivaron su referencia a la Red Prestacional Lambayeque de Essalud, donde un grupo multidisciplinario efectuó una evaluación exhaustiva para identificar la causa del problema.

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Luego de diversos exámenes, el Servicio de Ginecología detectó la presencia de un tabique vaginal transverso, una alteración congénita extremadamente inusual que afecta aproximadamente a una de cada 70 mil mujeres en el mundo. Este defecto consiste en una membrana que bloquea parcial o totalmente la cavidad de la vagina, lo que puede provocar dolor, irregularidades en el ciclo menstrual y dificultades relacionadas con la fertilidad.

La intervención no solo eliminó el dolor crónico, sino que también devolvió a la paciente la esperanza de formar una familia - Créditos: Essalud.

Debido a la complejidad del diagnóstico, el equipo de especialistas optó por una intervención de alta precisión destinada a retirar la barrera anatómica y reconstruir la estructura afectada. La finalidad consistió en restablecer la funcionalidad del órgano y conservar las posibilidades reproductivas de la asegurada.

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El gerente de la Red Prestacional Lambayeque, Fernando Del Valle Espejo, informó que el procedimiento estuvo a cargo de los ginecólogos Ramiro Valdez Gil y Sara Burgos Muñoz, quienes ejecutaron con éxito esta delicada operación.

La técnica aplicada permitió extraer el tejido obstructivo y recuperar la anatomía normal de la zona comprometida. Como consecuencia, la asegurada mostró una evolución favorable y recibió el alta apenas dos días después del acto quirúrgico.

El equipo médico retiró la obstrucción anatómica, reconstruyó la estructura afectada y preservó el potencial reproductivo de la asegurada - Créditos: Essalud.

El cuerpo médico resaltó que el resultado alcanzado no solo puso fin a los intensos episodios de dolor, sino que además mejoró de manera significativa el bienestar integral de la paciente y renovó sus expectativas de maternidad.

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Al salir de alta, la paciente expresó su emoción y agradecimiento hacia el personal que participó en su tratamiento. “Creía que nunca podría cumplir mi sueño de ser mamá. Pasar por tantas operaciones sin éxito me quitaba la esperanza”, mencionó.

“Estoy agradecida con los médicos que no solo me quitaron el dolor físico, sino que me devolvieron mis sueños y mi futuro”, manifestó.

Por su parte, su madre, Jenny Muñoz Acuña, también destacó la atención recibida por parte de los galenos del hospital. “Ver a una hija sufrir día y noche por un dolor que no se calma con nada es desesperante. Gracias a los médicos y a todo el personal por devolverle la salud y la alegría. Ahora tenemos esperanza en el futuro”, señaló emocionada.

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¿Qué es el tabique vaginal transverso?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el tabique vaginal transverso es una variante en la que la vagina queda separada en dos segmentos, superior e inferior, por una banda de tejido que cruza el canal de forma horizontal. Esta estructura puede presentarse en forma completa o perforada, también llamada parcial.