Perú

Joven recupera la esperanza de ser madre tras compleja cirugía por extraña anomalía congénita

Especialistas diagnosticaron un tabique vaginal transverso, una anomalía congénita que afecta aproximadamente a una de cada 70 mil mujeres en el mundo

Guardar
Google icon
La joven soportó durante años intensos dolores pélvicos, alteraciones menstruales y dos intervenciones sin resultados favorables - Créditos: Essalud.
La joven soportó durante años intensos dolores pélvicos, alteraciones menstruales y dos intervenciones sin resultados favorables - Créditos: Essalud.

Yesevel Chávez Muñoz volvió a creer en la posibilidad de ser madre luego de someterse a una compleja intervención en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. El procedimiento permitió corregir una extraña malformación congénita que durante años comprometió seriamente su estado de salud y redujo su bienestar.

La cajamarquina, de 29 años, soportó por largo tiempo fuertes dolores pélvicos y abdominales de aparición cíclica, los cuales limitaban sus actividades diarias. Estas molestias también ocasionaban trastornos menstruales y alimentaban la incertidumbre sobre la posibilidad de formar una familia.

Antes de llegar al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, la joven pasó por dos operaciones que no lograron solucionar el cuadro clínico. La continuidad del padecimiento y la ausencia de resultados favorables motivaron su referencia a la Red Prestacional Lambayeque de Essalud, donde un grupo multidisciplinario efectuó una evaluación exhaustiva para identificar la causa del problema.

PUBLICIDAD

Luego de diversos exámenes, el Servicio de Ginecología detectó la presencia de un tabique vaginal transverso, una alteración congénita extremadamente inusual que afecta aproximadamente a una de cada 70 mil mujeres en el mundo. Este defecto consiste en una membrana que bloquea parcial o totalmente la cavidad de la vagina, lo que puede provocar dolor, irregularidades en el ciclo menstrual y dificultades relacionadas con la fertilidad.

La intervención no solo eliminó el dolor crónico, sino que también devolvió a la paciente la esperanza de formar una familia - Créditos: Essalud.
La intervención no solo eliminó el dolor crónico, sino que también devolvió a la paciente la esperanza de formar una familia - Créditos: Essalud.

Debido a la complejidad del diagnóstico, el equipo de especialistas optó por una intervención de alta precisión destinada a retirar la barrera anatómica y reconstruir la estructura afectada. La finalidad consistió en restablecer la funcionalidad del órgano y conservar las posibilidades reproductivas de la asegurada.

PUBLICIDAD

El gerente de la Red Prestacional Lambayeque, Fernando Del Valle Espejo, informó que el procedimiento estuvo a cargo de los ginecólogos Ramiro Valdez Gil y Sara Burgos Muñoz, quienes ejecutaron con éxito esta delicada operación.

La técnica aplicada permitió extraer el tejido obstructivo y recuperar la anatomía normal de la zona comprometida. Como consecuencia, la asegurada mostró una evolución favorable y recibió el alta apenas dos días después del acto quirúrgico.

El equipo médico retiró la obstrucción anatómica, reconstruyó la estructura afectada y preservó el potencial reproductivo de la asegurada - Créditos: Essalud.
El equipo médico retiró la obstrucción anatómica, reconstruyó la estructura afectada y preservó el potencial reproductivo de la asegurada - Créditos: Essalud.

El cuerpo médico resaltó que el resultado alcanzado no solo puso fin a los intensos episodios de dolor, sino que además mejoró de manera significativa el bienestar integral de la paciente y renovó sus expectativas de maternidad.

Al salir de alta, la paciente expresó su emoción y agradecimiento hacia el personal que participó en su tratamiento. “Creía que nunca podría cumplir mi sueño de ser mamá. Pasar por tantas operaciones sin éxito me quitaba la esperanza”, mencionó.

“Estoy agradecida con los médicos que no solo me quitaron el dolor físico, sino que me devolvieron mis sueños y mi futuro”, manifestó.

Por su parte, su madre, Jenny Muñoz Acuña, también destacó la atención recibida por parte de los galenos del hospital. “Ver a una hija sufrir día y noche por un dolor que no se calma con nada es desesperante. Gracias a los médicos y a todo el personal por devolverle la salud y la alegría. Ahora tenemos esperanza en el futuro”, señaló emocionada.

¿Qué es el tabique vaginal transverso?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el tabique vaginal transverso es una variante en la que la vagina queda separada en dos segmentos, superior e inferior, por una banda de tejido que cruza el canal de forma horizontal. Esta estructura puede presentarse en forma completa o perforada, también llamada parcial.

Temas Relacionados

EssaludHospital Nacional Almanzor Aguinaga AsenjoChiclayoLambayequesaludperu-noticias

Más Noticias

Marc Anthony regresa a Lima con Fonseca, Manuel Turizo y Kapo: fecha, lugar y venta de entradas para el festival

El evento denominado Happy Music Live ofrecerá una noche de grandes éxitos con máximos exponente de la música. Conoce todos los detalles en esta nota

Marc Anthony regresa a Lima con Fonseca, Manuel Turizo y Kapo: fecha, lugar y venta de entradas para el festival

Tatiana Astengo advierte sobre posible represión en un gobierno de Keiko Fujimori tras ley que blinda a policías y militares

La actriz cuestiona la norma aprobada en el Congreso, señala riesgos de impunidad y comparte mensajes críticos sobre Fuerza Popular y el papel de Fernando Rospigliosi en el trámite legislativo

Tatiana Astengo advierte sobre posible represión en un gobierno de Keiko Fujimori tras ley que blinda a policías y militares

José Antonio Toledano, voz de Akaza en Demon Slayer, en entrevista con Infobae Perú: “Que la gente conecte con nuestro trabajo es una satisfacción grande”

El actor mexicano y voz de Akaza en Demon Slayer, galardonado como mejor interpretación de voz en español latino en los Crunchyroll Anime Awards 2026, cuenta cómo el cariño de los seguidores latinoamericanos y la profundidad de sus personajes marcan su carrera.

José Antonio Toledano, voz de Akaza en Demon Slayer, en entrevista con Infobae Perú: “Que la gente conecte con nuestro trabajo es una satisfacción grande”

Comunidad venezolana en Perú instala centros de acopio en Lima para ayudar a los damnificados por los terremotos

Los dos sismos registrados en Venezuela han dejado 589 fallecidos y 2.980 heridos, mientras continúan las labores de rescate entre escombros en las zonas más afectadas

Comunidad venezolana en Perú instala centros de acopio en Lima para ayudar a los damnificados por los terremotos

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad

La modelo peruana compartió en una entrevista los motivos que la llevaron a establecer una condición clara al actor argentino, resaltando la importancia de priorizar una relación estable y el bienestar familiar

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú en desesperación: Presentan denuncia penal contra Keiko, Balcázar, Burneo y Corvetto por “fraude”

Juntos por el Perú en desesperación: Presentan denuncia penal contra Keiko, Balcázar, Burneo y Corvetto por “fraude”

Los escándalos que marcaron el último Congreso unicameral: ‘Los niños’, ‘mochasueldos’ y la red de prostitución

Partido del Buen Gobierno no tendrá candidato a la alcaldía de Lima: JEE rechaza su lista por extemporánea

JNE EN VIVO: entrega de credenciales a 130 futuros diputados para el periodo 2026-2031

Marcha en defensa del voto del sábado 27 de junio: movilización de Roberto Sánchez se realizará a la par de la marcha del Orgullo en Lima

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony regresa a Lima con Fonseca, Manuel Turizo y Kapo: fecha, lugar y venta de entradas para el festival

Marc Anthony regresa a Lima con Fonseca, Manuel Turizo y Kapo: fecha, lugar y venta de entradas para el festival

Tatiana Astengo advierte sobre posible represión en un gobierno de Keiko Fujimori tras ley que blinda a policías y militares

José Antonio Toledano, voz de Akaza en Demon Slayer, en entrevista con Infobae Perú: “Que la gente conecte con nuestro trabajo es una satisfacción grande”

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

DEPORTES

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa de la Liga 2026

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa de la Liga 2026

Paolo Guerrero lanzó firme opinión sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Que vuelva a la selección peruana”

Bélgica vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Egipto vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Ignacio Buse en Wimbledon: se enfrentará a Emilio Nava en su debut en el Grand Slam británico