Corte de agua para este sábado 27 y domingo 28 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal informó que este sábado 27 y domingo 28 de junio se ejecutará una suspensión programada del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, medida que alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales. La empresa estatal precisó que la restricción temporal responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La entidad explicó que la paralización se aplicará por etapas, por lo que el impacto variará de acuerdo con el cronograma establecido. Asimismo, indicó que los usuarios de los distritos incluidos recibieron avisos con las fechas previstas y el detalle de los sectores donde regirá la medida.
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¿Cuáles son las zonas afectadas?
Sábado 27 de junio
La Molina
- Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa
- Urb. Los Robles
- Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Ate
Urbanización Barbadillo
(RA-6)
- APV Los Palmeras
- APV Villa Los Portales
- Asoc. Ex - Fundo Barbadillo Mz. E Sub Lote 2A
- Asoc. Florida de California
- Asoc. Los Guindales de Ate
- Asoc. Las Dalias II
- Asoc. Manhattan
- Asoc. Palmas de Barbadillo
- Asoc. Pinos de Lima
- Asoc. Los Reyes de Ate
- Asoc. Robles del Sur
- Asoc. San Pedro de Ninacaca
- Asoc. Sol de Paraíso
- Asoc. Villa Dalias
- Coop. Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú
- Urb. Las Garzas de Ate
- Urb. Los Rosales de Ate
(RA-7)
- A. H. Micaela Bastidas Sector II
- A. H. Los Libertadores
- A. H. María Parado de Bellido
- A. H. Augusto Salazar Bondy
- A. H. Juan Velasco Alvarado
- Asoc. Estrella de Barbadillo
- Asoc. Florida II
- Asoc. Virgen de Chavte
- Asoc. Virgen de Copacabana
- APV Alfa y Omega
- U. Pop. Monte Los Olivos
(RA-8)
- A. H. Micaela Bastidas III etapa
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Domingo 28 de junio
San Antonio de Huarochirí
- Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca Mzs. R2, Q2, P2, W, D2, L2, P1, W1, A4, T4, V, C2, K2, O1, V, O, U, B2, J2, D5, Ñ, T, A2, I2, H5, C5, G5, F5, S, R, Q, H2, G2, F2 y S4.
- Av. Principal.
- Av. San Juan.
- Calle José C. Mariátegui.
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC).
- Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca Anexo 8 (ECNC).
- Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote.
- Asoc. Cerro La Libertad - Arca de Noé - Sector 8.
- Asoc. de Viv. Integración Los Olivos.
- Asoc. J.V. Los Olivos 2da etapa (ECNC).
- Pueblo Jicamarca - Anexo 8.
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Consejos para ahorrar agua en casa
- Repare de inmediato las fugas en caños, inodoros y tuberías para evitar pérdidas innecesarias de agua.
- Cierre el caño mientras se cepilla los dientes, se afeita o se enjabona las manos.
- Tome duchas cortas y procure no superar los cinco minutos para reducir el consumo diario.
- Utilice la lavadora solo cuando tenga carga completa y así aproveche mejor cada ciclo.
- Reutilice el agua empleada para lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar pisos.
- Riegue jardines temprano por la mañana o durante la noche para evitar la evaporación.
- Lave autos y patios con balde en lugar de manguera para disminuir el desperdicio.
- Enseñe a todos los integrantes del hogar hábitos responsables en el uso del agua.
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