Corte de agua para este sábado 27 y domingo 28 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las autoridades recomendaron a los vecinos de Lima mantenerse informados y adoptar medidas de ahorro de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este sábado 27 y domingo 28 de junio se ejecutará una suspensión programada del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, medida que alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales. La empresa estatal precisó que la restricción temporal responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La entidad explicó que la paralización se aplicará por etapas, por lo que el impacto variará de acuerdo con el cronograma establecido. Asimismo, indicó que los usuarios de los distritos incluidos recibieron avisos con las fechas previstas y el detalle de los sectores donde regirá la medida.

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El corte está programado para este 27 y 28 de junio - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sábado 27 de junio

La Molina

Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa

Urb. Los Robles

Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Ate

Urbanización Barbadillo

(RA-6)

APV Los Palmeras

APV Villa Los Portales

Asoc. Ex - Fundo Barbadillo Mz. E Sub Lote 2A

Asoc. Florida de California

Asoc. Los Guindales de Ate

Asoc. Las Dalias II

Asoc. Manhattan

Asoc. Palmas de Barbadillo

Asoc. Pinos de Lima

Asoc. Los Reyes de Ate

Asoc. Robles del Sur

Asoc. San Pedro de Ninacaca

Asoc. Sol de Paraíso

Asoc. Villa Dalias

Coop. Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú

Urb. Las Garzas de Ate

Urb. Los Rosales de Ate

(RA-7)

A. H. Micaela Bastidas Sector II

A. H. Los Libertadores

A. H. María Parado de Bellido

A. H. Augusto Salazar Bondy

A. H. Juan Velasco Alvarado

Asoc. Estrella de Barbadillo

Asoc. Florida II

Asoc. Virgen de Chavte

Asoc. Virgen de Copacabana

APV Alfa y Omega

U. Pop. Monte Los Olivos

(RA-8)

A. H. Micaela Bastidas III etapa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Los usuarios deberán tomar sus precuaciones y llenar agua en reservorios - Créditos: Magnific.

Domingo 28 de junio

San Antonio de Huarochirí

Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca Mzs. R2, Q2, P2, W, D2, L2, P1, W1, A4, T4, V, C2, K2, O1, V, O, U, B2, J2, D5, Ñ, T, A2, I2, H5, C5, G5, F5, S, R, Q, H2, G2, F2 y S4.

Av. Principal.

Av. San Juan.

Calle José C. Mariátegui.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC).

Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca Anexo 8 (ECNC).

Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote.

Asoc. Cerro La Libertad - Arca de Noé - Sector 8.

Asoc. de Viv. Integración Los Olivos.

Asoc. J.V. Los Olivos 2da etapa (ECNC).

Pueblo Jicamarca - Anexo 8.

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para ahorrar agua en casa

Repare de inmediato las fugas en caños, inodoros y tuberías para evitar pérdidas innecesarias de agua.

Cierre el caño mientras se cepilla los dientes, se afeita o se enjabona las manos.

Tome duchas cortas y procure no superar los cinco minutos para reducir el consumo diario.

Utilice la lavadora solo cuando tenga carga completa y así aproveche mejor cada ciclo.

Reutilice el agua empleada para lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar pisos.

Riegue jardines temprano por la mañana o durante la noche para evitar la evaporación.

Lave autos y patios con balde en lugar de manguera para disminuir el desperdicio.

Enseñe a todos los integrantes del hogar hábitos responsables en el uso del agua.