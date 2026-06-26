Perú

Desaparecidos Terremoto Venezuela: así funciona la herramienta digital que ayuda a venezolanos en Perú a ubicar a sus seres queridos

Más de 58 mil personas han sido reportadas como desaparecidas tras el terremoto en Venezuela, mientras que la mayoría aún no ha logrado ser contactada, de acuerdo con el registro de la plataforma de búsqueda

Guardar
Google icon
Venezolana residente en Perú vive momentos de angustia tras no lograr comunicarse con su hermana, desaparecida luego del fuerte terremoto registrado en Venezuela. A través de un testimonio difundido en televisión, relata los pocos indicios que ha recibido sobre el posible paradero de su familiar, quien estaría entre los escombros de un edificio colapsado en Caracas. Fuente: Ocurre Ahora / ATV

La imposibilidad de comunicarse con Venezuela tras el terremoto convirtió la búsqueda de familiares en una carrera contra el tiempo para miles de migrantes. En Perú, donde reside una amplia comunidad venezolana, el corte de redes de telefonía, internet y electricidad dejó a muchas familias sin una sola confirmación sobre el paradero de los suyos.

Ese escenario lo vive Tania Urbina, venezolana en Perú, que pasó horas intentando reconstruir información fragmentaria sobre lo ocurrido en Caracas. “No nos hemos podido comunicar con ella”, contó al programa Ocurre Ahora de ATV, al explicar que la falta de contacto fue el primer indicio de que algo podía haber salido mal con su hermana.

PUBLICIDAD

La angustia se profundiza cuando los datos llegan por terceros y a cuentagotas: videos enviados por familiares, versiones de vecinos y reportes informales sobre rescates que no se concretan. En ese vacío, una herramienta digital comenzó a circular como un canal para centralizar nombres, fotos y estados de búsqueda: desaparecidosterremotovenezuela.com, un portal creado para reportar y localizar personas tras el terremoto.

Mano con uñas rojas sostiene un teléfono móvil con información de personas reportadas como desaparecidas. Al fondo, escombros de un edificio y rescatistas
Una persona consulta en un teléfono móvil los datos de desaparecidos tras el terremoto, mientras rescatistas trabajan entre los escombros de un edificio en Caracas, Venezuela. (Composición: Infobae Perú)

Venezolana en Perú busca a su hermana tras terremoto en Venezuela

En entrevista con el programa Ocurre Ahora de ATV, Tania Urbina explicó que su hermana, Viviana Urbina Davila, quedó atrapada tras el colapso de una edificación en San Bernardino, Caracas. Según relató, la información llegó a través de su sobrina y su hermano, que “han estado al pendiente de todo lo que se ha hecho” en la zona.

PUBLICIDAD

Tania precisó que su hermana estaba en el edificio Moisés, “al frente de la clínica Santa Ana en San Bernardino, en la avenida Sucre”. También señaló que, de acuerdo con lo que le transmitieron, “se presume que hay varias personas debajo de esos escombros” y que su hermana “se dice que debe estar dentro del ascensor del edificio”.

Pantalla dividida. Izquierda: mujer con gafas hablando. Derecha: edificio colapsado, dos mujeres frente a escombros y cielo azul
Tania Urbina, venezolana en Perú, busca a su hermana atrapada en un edificio derrumbado en Caracas tras un terremoto que interrumpió las comunicaciones. (Composición: Infobae Perú)

Entre los pocos indicios disponibles, mencionó el hallazgo de pertenencias: “De ella lo que consiguieron fue su pasaporte y su monedero”. En ese contexto, la periodista venezolana Angélica Villegas, desde el mismo programa, remarcó que el dolor se agrava por el corte de comunicaciones: “ser venezolano en Perú y estar viviendo esta tragedia es doblemente doloroso”.

Lanzan plataforma para reportar desaparecidos tras terremoto en Venezuela

El portal desaparecidosterremotovenezuela.com fue habilitado como una plataforma de emergencia humanitaria para centralizar reportes de personas desaparecidas tras el terremoto. La herramienta permite registrar casos de manera pública y acceder a un sistema de actualización en tiempo real sobre el estado de las personas.

De acuerdo con la información difundida, la plataforma ya registra 58.317 personas reportadas, de las cuales 50.155 aún no han sido contactadas, mientras que un grupo menor ha sido ubicado con vida. El sistema busca reducir la dispersión de información y facilitar la identificación de personas en medio del colapso comunicacional.

Desaparecidos Terremoto Venezuela, botón 'Reportar a alguien', 58317 reportados, 50155 sin contacto, 8162 localizados
El portal desaparecidosterremotovenezuela.com exhibe el balance de 58.317 personas reportadas, 50.155 aún sin contacto y 8.162 localizadas tras el sismo del 24 de junio. (Captura de pantalla)

Además, el portal permite la visualización de fichas públicas con nombre, fotografía y última ubicación conocida, lo que facilita la colaboración entre ciudadanos, organizaciones y voluntarios.

Paso a Paso para reportar desaparecidos tras el sismo en Venezuela

Para familiares en Perú que no logran confirmar el estado de sus seres queridos, el portal propone un procedimiento breve: completar un formulario y publicar el reporte para que quede registrado y pueda contrastarse con nuevas actualizaciones y hallazgos.

  1. Hacer clic en el botón “reportar” dentro del sitio.
  2. Cargar una foto de la persona desaparecida (dato obligatorio).
  3. Ingresar nombre y apellido (dato obligatorio).
  4. Indicar la última ubicación donde fue vista (dato obligatorio).
  5. Completar, si se cuenta con la información, la edad y la fecha desde la que no hay contacto.
  6. Agregar una descripción física: estatura, contextura y ropa que vestía.
  7. Señalar rasgos o datos útiles: cicatrices, lentes, condición médica, entre otros.
  8. Dejar un nombre y un número de contacto o correo para ser localizado si hay novedades.
  9. Hacer clic en “publicar reporte” para que el registro quede visible.

En medio de la emergencia, la plataforma se ha convertido en un puente digital clave para miles de familias que intentan reconstruir el rastro de sus seres queridos desde la distancia, especialmente para migrantes que, como en el caso de Perú, dependen de estas herramientas ante la falta total de comunicación directa.

La gente observa, tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira (Venezuela), el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
La gente observa, tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira (Venezuela), el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Temas Relacionados

Terremoto en VenezuelaVenezolanos en PerúPersonas desaparecidasperu-noticias

Más Noticias

Corte de agua para este sábado 27 y domingo 28 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La recomendación para los usuarios es tomar precauciones y consultar los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas comprometidas

Corte de agua para este sábado 27 y domingo 28 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Precio del dólar en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 26 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 26 de junio

Gratificación al 10% para trabajadores CAS ya tiene predictamen y se debatirá hoy

La “Ley con migajas” es el nombre que usan los sindicatos para llamar a la medida que da gradualidad a la Ley 32563 que da gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, que está incluida en el crédito suplementario que busca aprobar el Ejecutivo

Gratificación al 10% para trabajadores CAS ya tiene predictamen y se debatirá hoy

De estar en la sombra a tomar las redes: la comunidad LGBTIQ+ recupera la pichanga y la convierte en un lugar seguro

Lo que comenzó como una respuesta a las burlas y la exclusión, hoy reúne a la diversidad en espacios donde el fútbol también representa pertenencia, sanación y la posibilidad de mostrarse sin miedo

De estar en la sombra a tomar las redes: la comunidad LGBTIQ+ recupera la pichanga y la convierte en un lugar seguro

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

La noticia sobre Yorgelis Delgado ha generado una ola de mensajes y cadenas de oración entre sus seguidores peruanos, mientras continúan las labores de rescate en la zona afectada

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Los escándalos que marcaron el último Congreso unicameral: ‘Los niños’, ‘mochasueldos’ y la red de prostitución

Los escándalos que marcaron el último Congreso unicameral: ‘Los niños’, ‘mochasueldos’ y la red de prostitución

Partido del Buen Gobierno no tendrá candidato a la alcaldía de Lima: JEE rechaza su lista por extemporánea

JNE EN VIVO: entrega de credenciales a 130 futuros diputados para el periodo 2026-2031

Marcha en defensa del voto del sábado 27 de junio: movilización de Roberto Sánchez se realizará a la par de la marcha del Orgullo en Lima

Roberto Sánchez, a un día de la marcha en Lima, pide “justicia para los mártires del sur” y confirma que luchará por “libertad de Pedro Castillo”

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad

Pablo Heredia se conmueve al recordar a Ale Fuller y revela que le pidió perdón: “La amaba un montón y quería formar una familia”

Pablo Heredia admite que el ampay de Shirley Arica sí le despertó celos: “Estoy ilusionándome”

Melcochita acusa a Monserrat Seminario de no llevar a sus hijas al colegio: “Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”

Shirley Arica revela la traición de Gabriela Herrera cuando eran mejores amigas: “Llegó con mi ex, no priorizó nuestra amistad”

DEPORTES

Ignacio Buse en Wimbledon: se enfrentará a Emilio Nava en su debut en el Grand Slam británico

Ignacio Buse en Wimbledon: se enfrentará a Emilio Nava en su debut en el Grand Slam británico

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así van Francia, Noruega, Senegal e Irak en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026: así van España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026: así van Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda en la fecha 3