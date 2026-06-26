Desaparecidos Terremoto Venezuela: así funciona la herramienta digital que ayuda a venezolanos en Perú a ubicar a sus seres queridos

La imposibilidad de comunicarse con Venezuela tras el terremoto convirtió la búsqueda de familiares en una carrera contra el tiempo para miles de migrantes. En Perú, donde reside una amplia comunidad venezolana, el corte de redes de telefonía, internet y electricidad dejó a muchas familias sin una sola confirmación sobre el paradero de los suyos.
Ese escenario lo vive Tania Urbina, venezolana en Perú, que pasó horas intentando reconstruir información fragmentaria sobre lo ocurrido en Caracas. “No nos hemos podido comunicar con ella”, contó al programa Ocurre Ahora de ATV, al explicar que la falta de contacto fue el primer indicio de que algo podía haber salido mal con su hermana.
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La angustia se profundiza cuando los datos llegan por terceros y a cuentagotas: videos enviados por familiares, versiones de vecinos y reportes informales sobre rescates que no se concretan. En ese vacío, una herramienta digital comenzó a circular como un canal para centralizar nombres, fotos y estados de búsqueda: desaparecidosterremotovenezuela.com, un portal creado para reportar y localizar personas tras el terremoto.
Venezolana en Perú busca a su hermana tras terremoto en Venezuela
En entrevista con el programa Ocurre Ahora de ATV, Tania Urbina explicó que su hermana, Viviana Urbina Davila, quedó atrapada tras el colapso de una edificación en San Bernardino, Caracas. Según relató, la información llegó a través de su sobrina y su hermano, que “han estado al pendiente de todo lo que se ha hecho” en la zona.
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Tania precisó que su hermana estaba en el edificio Moisés, “al frente de la clínica Santa Ana en San Bernardino, en la avenida Sucre”. También señaló que, de acuerdo con lo que le transmitieron, “se presume que hay varias personas debajo de esos escombros” y que su hermana “se dice que debe estar dentro del ascensor del edificio”.
Entre los pocos indicios disponibles, mencionó el hallazgo de pertenencias: “De ella lo que consiguieron fue su pasaporte y su monedero”. En ese contexto, la periodista venezolana Angélica Villegas, desde el mismo programa, remarcó que el dolor se agrava por el corte de comunicaciones: “ser venezolano en Perú y estar viviendo esta tragedia es doblemente doloroso”.
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Lanzan plataforma para reportar desaparecidos tras terremoto en Venezuela
El portal desaparecidosterremotovenezuela.com fue habilitado como una plataforma de emergencia humanitaria para centralizar reportes de personas desaparecidas tras el terremoto. La herramienta permite registrar casos de manera pública y acceder a un sistema de actualización en tiempo real sobre el estado de las personas.
De acuerdo con la información difundida, la plataforma ya registra 58.317 personas reportadas, de las cuales 50.155 aún no han sido contactadas, mientras que un grupo menor ha sido ubicado con vida. El sistema busca reducir la dispersión de información y facilitar la identificación de personas en medio del colapso comunicacional.
Además, el portal permite la visualización de fichas públicas con nombre, fotografía y última ubicación conocida, lo que facilita la colaboración entre ciudadanos, organizaciones y voluntarios.
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Paso a Paso para reportar desaparecidos tras el sismo en Venezuela
Para familiares en Perú que no logran confirmar el estado de sus seres queridos, el portal propone un procedimiento breve: completar un formulario y publicar el reporte para que quede registrado y pueda contrastarse con nuevas actualizaciones y hallazgos.
- Hacer clic en el botón “reportar” dentro del sitio.
- Cargar una foto de la persona desaparecida (dato obligatorio).
- Ingresar nombre y apellido (dato obligatorio).
- Indicar la última ubicación donde fue vista (dato obligatorio).
- Completar, si se cuenta con la información, la edad y la fecha desde la que no hay contacto.
- Agregar una descripción física: estatura, contextura y ropa que vestía.
- Señalar rasgos o datos útiles: cicatrices, lentes, condición médica, entre otros.
- Dejar un nombre y un número de contacto o correo para ser localizado si hay novedades.
- Hacer clic en “publicar reporte” para que el registro quede visible.
En medio de la emergencia, la plataforma se ha convertido en un puente digital clave para miles de familias que intentan reconstruir el rastro de sus seres queridos desde la distancia, especialmente para migrantes que, como en el caso de Perú, dependen de estas herramientas ante la falta total de comunicación directa.
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