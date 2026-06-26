Casonas históricas de Lima en peligro: Presentan alta vulnerabilidad ante un gran sismo

En Barranco, donde se ubican 235 casonas declaradas patrimonio histórico, el deterioro también es evidente. (RPP)

El cruce de los jirones Cajamarca y Trujillo, en el distrito del Rímac, muestra una imagen que se repite en múltiples puntos del Centro de Lima: casonas históricas con daños visibles, estructuras apuntaladas y balcones de madera afectados por el paso del tiempo.

El escenario refleja una realidad que, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), coloca a este tipo de construcciones entre las más frágiles ante un eventual sismo de gran magnitud.

El contexto es especialmente sensible, ya que el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) adviertieron sobre la posibilidad de un terremoto de hasta 8.8 en la costa central del país.

PUBLICIDAD

“La comparación es bastante terrorífica. En Lima se espera un (terremoto de) 8.8. El mayor aquí ha sido, ha sido siete punto cinco. Eso quiere decir que un 8.8 es más o menos 32 más fuerte que uno de 7.5”, explicó Patricio Valderrama, doctor en Ciencias de la Tierra, en declaraciones recogidas por Canal N.

La preocupación no es solo teórica. Según el reporte del IGP, en lo que va del año se han registrado 379 sismos en el territorio peruano, un comportamiento considerado normal por la ubicación del país en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

PUBLICIDAD

No obstante, la acumulación de daños estructurales y la falta de intervenciones adecuadas mantienen el nivel de amenaza elevado en muchas edificaciones antiguas.

Al ascender por esta singular vía, se percibe el eco de tiempos pasados, donde casonas virreinales cuentan la vida de personajes importantes y la esencia de una Lima en constante cambio. (Felipe Restrepo Acosta)

Procedimientos de conservación y desafíos estructurales

Las casonas históricas ubicadas en el centro de Lima, Rímac y otros distritos de la capital, forman parte de un patrimonio cultural reconocido, pero su conservación requiere procedimientos especializados.

Toda intervención debe ser autorizada por las autoridades competentes, lo que implica un proceso que, según especialistas, puede demorar la ejecución de trabajos urgentes. “No es una definición sencilla. Es la suma de la calidad de los suelos, la calidad de las construcciones, la antigüedad de las viviendas y el uso del suelo”, explicó Hernando Tavera, presidente del IGP.

PUBLICIDAD

Muchas de estas edificaciones fueron construidas con adobe y quincha, materiales tradicionales que, sin el mantenimiento adecuado, aumentan la vulnerabilidad. Las autoridades detallaron que los barrios con alta densidad de población, sobre todo en zonas cercanas a ríos y cerros, presentan un peligro adicional por la antigüedad y el desgaste de sus estructuras.

Además, los balcones de madera y las paredes con fisuras son indicio de un deterioro que, en algunos casos, ha dejado a estos inmuebles fuera de condiciones para ser habitados.

Las cifras recientes refuerzan la alerta. El sismo más fuerte del año, de magnitud 5.9, se registró en San Martín en abril, mientras que otro movimiento de 6.1 en Ica dejó víctimas y daños materiales, según reportó Andina Noticias. “Creo que 13 millones de personas en un área tan pequeña que equivaldría solamente a la Zona Roja, no nos da un pronóstico muy positivo de lo que ocurriría”, advirtió Tavera.

PUBLICIDAD

“La aceleración del suelo ha sido muy intensa en el área de Caracas, ha llegado a valores de cuatrocientos centímetros por segundo al cuadrado. En el 2007, Lima se sacudió con valores de ciento cincuenta centímetros por segundo al cuadrado. Estamos hablando que más o menos tres veces el nivel de sacudimiento del suelo”, aseveró el experto.