Perú registra 379 sismos en lo que va del 2026: ¿cuáles fueron los más fuertes del año?

(Andina)

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio reavivaron la preocupación sobre la actividad sísmica en la región. En el caso del Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que, hasta el momento, se han registrado 379 sismos durante el 2026. La constante ocurrencia de estos eventos está asociada a la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

De acuerdo con Andina Noticias, la cifra corresponde a la numeración correlativa de los eventos sísmicos emitidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP. El reporte más reciente, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0379, fue difundido este 25 de junio tras el sismo de magnitud 3.8 registrado en la región Tumbes.

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Antes de ese evento, el Censis informó sobre un sismo de magnitud 4.0 ocurrido al sur de Chulucanas, en la región Piura. Los registros acumulados durante los primeros seis meses del año evidencian la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano.

Perú registra 379 sismos en 2026: estos fueron los más fuertes del año. (Foto: Agencia Andina/IGP)

Sismos más fuertes hasta junio 2026

Según informó Andina Noticias, uno de los movimientos telúricos de mayor magnitud del año ocurrió el 1 de abril en la región San Martín. Diversos registros sísmicos internacionales y reportes asociados señalaron que el evento alcanzó una magnitud de 5.9, convirtiéndose en uno de los más energéticos registrados en el país durante el 2026.

El sismo tuvo una profundidad superior a los 100 kilómetros, característica que contribuyó a reducir sus efectos en la superficie, de acuerdo con la información difundida.

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Otro de los eventos de mayor magnitud ocurrió el 8 de enero en la región Amazonas. El Centro Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.6, con epicentro a 71 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)

Temblor en Ica dejó víctimas y daños

Durante mayo también se registró uno de los eventos sísmicos más importantes del año. Un sismo de magnitud 6.1 ocurrió en la región Ica y fue percibido en diversas localidades del sur del país.

Este movimiento dejó una persona fallecida, varias heridas y cuantiosos daños materiales, convirtiéndose en el evento con mayores consecuencias reportadas durante el 2026.

La agencia de noticias recordó que la magnitud mide la energía liberada en el foco sísmico, mientras que la intensidad refleja cómo es percibido el movimiento por la población y los efectos que genera en la superficie.

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A woman takes care of her stuffs next to a car submerged by ruins toppled by an earthquake one day before, 16 August, 2007 in Ica south of Lima. Powerful aftershocks rattled rescuers as they clawed through rubble Friday in a desperate search for survivors two days after a massive earthquake claimed some 500 lives in Peru. With unidentified bodies still lining the streets of Pisco and other towns in the zone worst hit from the 8.0 magnitude quake, Peruvian authorities launched an international appeal for help to back their own relief operation. AFP PHOTO / ATN - Carlos Lezama (Photo by CARLOS LEZAMA / APN / AFP)

Sismos con mayor intensidad percibida

Entre los eventos que alcanzaron mayores niveles de intensidad durante el año figura el sismo de magnitud 4.8 registrado frente a la costa del Callao el 6 de junio, el cual fue sentido en Lima Metropolitana y el Callao con intensidad III en la escala de Mercalli Modificada.

También destacan los sismos ocurridos en Áncash, Amazonas y Piura, percibidos por la población con intensidades entre III y IV, aunque sin causar daños de consideración, según los reportes del IGP.

Los boletines mensuales del Centro Sismológico Nacional evidencian una actividad constante durante el año. Solo en abril de 2026 se reportaron 62 sismos con epicentros ubicados en el borde occidental y dentro del territorio peruano.

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Lima y Callao acumulan un silencio sísmico de más de 275 años, según el IGP. (Composición: Infobae Perú)

IGP e Indeci recomiendan reforzar la prevención

Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú recuerdan que la ocurrencia frecuente de sismos es un comportamiento normal en el territorio nacional debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

No obstante, advierten que el país mantiene una importante brecha de vulnerabilidad frente a un eventual terremoto de gran magnitud, especialmente en las ciudades densamente pobladas de la costa central.

El Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y está expuesto a que se desaten movimientos telúricos cada cierto tiempo. (Andina)

Por ello, el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomiendan a la ciudadanía identificar las zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, así como contar con una mochila de emergencia para afrontar adecuadamente este tipo de eventos.

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