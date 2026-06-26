Cómo denunciar violencia familiar o pedir medidas de protección

Una mujer recibe asesoramiento de una funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú para denunciar violencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia familiar y los ataques contra mujeres e integrantes del grupo familiar constituyen una grave problemática en Perú. El Estado, mediante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ha implementado diversos servicios y canales para que las personas afectadas puedan denunciar hechos de violencia y solicitar medidas de protección de manera rápida y segura.

Dónde denunciar de forma presencial: Comisarías, Centros de Emergencia Mujer (CEM) o Fiscalía

Las víctimas de violencia familiar pueden acudir en persona a diferentes instituciones. Las comisarías reciben denuncias las 24 horas y deben remitir el caso al Poder Judicial. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM), presentes en todo el país, ofrecen atención integral y gratuita, asesoría legal, contención emocional y apoyo social. Existen 436 Centros de Emergencia, de los cuales 186 funcionan en comisarías y atienden ininterrumpidamente. Además, la Fiscalía es una vía formal para registrar denuncias y solicitar medidas.

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El Servicio de Atención Urgente (SAU) brinda atención inmediata en casos de riesgo moderado o severo y coordina acciones con otras áreas del Estado para salvaguardar la seguridad de la víctima. En regiones rurales o comunidades indígenas, el Servicio de Atención Rural (SAR) facilita el acceso a la justicia con enfoque cultural.

Una ciudadana recibe atención de una trabajadora en las oficinas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo interponer denuncias telefónicas o virtuales a través de los canales del Estado

El MIMP dispone de la Línea 100, un canal gratuito y confidencial que opera todo el día y ofrece orientación en quechua, aimara y castellano. A través de esta línea, se puede recibir información, soporte emocional y guía sobre los pasos a seguir en caso de violencia. El número está disponible desde cualquier teléfono fijo o celular en el país.

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Para quienes prefieren los canales digitales, el Chat 100 es un servicio especializado que funciona en tiempo real y de forma confidencial. Profesionales orientan a las personas sobre prevención de violencia en relaciones de pareja y sobre cómo actuar ante hechos de agresión familiar o sexual. El acceso es nacional y está habilitado las 24 horas a través de https://chat100.warminan.gob.pe/.

Las solicitudes de asistencia económica, destinadas a hijas e hijos de víctimas de feminicidio, pueden presentarse en la Mesa de Partes Digital del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan. Para más información, está habilitado el correo asistenciaeconomica@warminan.gob.pe.

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¿Qué son las medidas de protección de urgencia y en cuánto tiempo las dicta un juez?

Las medidas de protección de urgencia son resoluciones judiciales que buscan preservar la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas de violencia familiar. El objetivo es neutralizar el riesgo inminente de daño. Estas medidas pueden dictarse de inmediato o en un máximo de 24 horas en casos de peligro, según la gravedad y la ley vigente. Para situaciones de riesgo ordinario, el plazo puede extenderse hasta 72 horas.

Entre las acciones más frecuentes se encuentran el retiro del agresor del domicilio, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y la restricción de portar armas. También se pueden ordenar rondas policiales permanentes en la vivienda y la instalación de aplicativos de seguridad.

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El trámite para obtener estas medidas es ágil y no requiere cumplir etapas de un juicio ordinario, lo que permite una respuesta rápida en escenarios de riesgo.

Una infografía detalla los diversos canales presenciales, telefónicos y virtuales que el Estado peruano, a través del MIMP, ofrece para denunciar casos de violencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro del agresor del hogar y el botón de pánico como herramientas de seguridad

El retiro inmediato del agresor es una de las decisiones más eficaces para proteger a la víctima. Sin importar la titularidad de la vivienda, los jueces pueden ordenar que el agresor abandone el domicilio compartido. Esta medida suele complementarse con la prohibición de contacto y otras restricciones.

Una herramienta tecnológica relevante es el Botón de Pánico, un software que se instala por mandato judicial en el teléfono móvil de la persona con medidas de protección. Al activarlo, se envía la ubicación geográfica en tiempo real a una central de monitoreo, lo que posibilita la intervención inmediata de la Policía o Serenazgo. Entre 2019 y 2021, más de 1.200 mujeres recibieron este dispositivo en sus teléfonos, especialmente en regiones como Ayacucho, Sullana y Lima. Del total de personas registradas, el Botón de Pánico fue activado más de 1.700 veces.

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El Estado también cuenta con Hogares de Refugio Temporal (HRT), albergues seguros para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, donde se proporciona alojamiento, alimentación y atención integral.

Los servicios y mecanismos expuestos buscan garantizar que las víctimas de violencia familiar cuenten con protección efectiva y acceso a la justicia en todo el territorio peruano.