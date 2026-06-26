Perú

Qué documentos necesitas para viajar fuera del Perú con menores de edad

Un menor de edad solo puede salir de Perú con uno de sus padres si presenta una autorización notarial, judicial o consular válida. Los controles migratorios exigen documentación precisa para evitar contratiempos y garantizar la protección del niño

Guardar
Google icon
Dos niños de espaldas con mochilas y maletas de mano en un aeropuerto. Personas y un avión blanco con la palabra PERU en rojo están borrosos al fondo.
Dos menores con maletas esperan en la terminal de un aeropuerto de Perú, con un avión de la aerolínea Perú visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar al extranjero con menores de edad desde Perú implica cumplir una serie de requisitos precisos que buscan asegurar la protección y los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Superintendencia Nacional de Migraciones exige que, ante la salida del país de un menor acompañado solo por su padre o madre, se presente una autorización expresa del progenitor que no viaja. Esta disposición legal responde a la necesidad de evitar situaciones de riesgo y garantizar que todos los desplazamientos se realicen con el consentimiento adecuado.

Autorización notarial de viaje: Cuándo es obligatoria si el niño viaja con un solo padre

Cuando un menor de edad sale de Perú en compañía únicamente de uno de sus padres, la normativa exige la autorización notarial del progenitor ausente. Este documento se tramita en una notaría, donde el padre o madre que no acompaña al menor otorga su consentimiento mediante firma presencial. La autorización debe incluir datos como lugar de salida y destino, fechas del viaje, información sobre la persona responsable durante el trayecto y detalles de la aerolínea o medio de transporte.

PUBLICIDAD

El trámite requiere la presentación del DNI o pasaporte del menor, la partida de nacimiento original y copia, así como los documentos de identidad de ambos padres. Si uno de los progenitores ha fallecido, se adjunta el acta de defunción. El permiso notarial tiene una vigencia máxima de 90 días desde su emisión y solo autoriza un viaje específico.

En situaciones donde el menor viaja solo o con un tercero, la autorización debe ser firmada por ambos padres. Si el menor ha sido reconocido por solo uno de los progenitores, basta el consentimiento de este, mientras que en caso de fallecimiento, debe presentarse la documentación correspondiente.

PUBLICIDAD

Una niña con mochila azul y maleta morada en un aeropuerto, junto a un niño con su mochila azul que se cubre la boca con ambas manos.
Menores en Perú se preparan para un viaje al extranjero, siguiendo los trámites de autorización de la Superintendencia Nacional de Migraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la Autorización Judicial de Viaje y cuándo se debe solicitar ante un juez?

Cuando no existe acuerdo entre los padres, uno de ellos está ausente o su paradero no se puede determinar, se debe recurrir a la autorización judicial de viaje. Este procedimiento se realiza ante el Juzgado de Familia, que evalúa la documentación y toma declaraciones tanto del solicitante como del menor. El juzgado puede ordenar la notificación del progenitor ausente a través de edictos publicados en portales oficiales y medios impresos. Si reside en Perú, dispone de un plazo de 15 días para responder; si está en el extranjero, el plazo es de 30 días.

Una vez concedida la autorización judicial, la sentencia debe presentarse ante la autoridad migratoria y su validez se limita a un solo viaje. Además, en caso de menores peruanos residentes en el extranjero que hayan permanecido más de 183 días en el país, la Superintendencia Nacional de Migraciones exige la presentación obligatoria de la autorización para salir del territorio nacional.

El permiso consular para menores cuyos padres residen formalmente en el extranjero

Cuando uno o ambos padres se encuentran fuera de Perú, la autorización debe tramitarse en el consulado peruano correspondiente. El permiso consular permite que el menor viaje acompañado del progenitor que reside en Perú o incluso solo, siempre que cuente con el consentimiento legalizado del padre o madre en el extranjero.

Para obtener la autorización consular, se requiere la copia certificada del acta de nacimiento del menor, los documentos de identidad de los padres, y en los casos necesarios, el acta de defunción del progenitor fallecido. El trámite se realiza presencialmente en la oficina consular, donde se debe identificar la ciudad de salida, destino, fechas del viaje y datos de la persona responsable. El pago de los derechos consulares puede realizarse en efectivo o en una entidad bancaria según la normativa local. Tras ser legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la autorización debe entregarse a la autoridad migratoria peruana antes de la salida del menor. Este permiso es válido solo para un viaje.

Infografía sobre requisitos de viaje para menores desde Perú. Presenta ilustraciones de niño con pasaporte, bandera peruana, avión, formularios y control migratorio.
Una infografía de Infobae detalla los requisitos migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú para que menores de edad viajen al extranjero, incluyendo autorizaciones y documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control migratorio: Verificación de documentos en el Aeropuerto Jorge Chávez

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros puntos fronterizos, los menores de edad deben realizar su control migratorio en los módulos convencionales y no pueden utilizar puertas electrónicas ni prerregistro. Si viajan con ambos padres, no es necesaria la autorización de viaje, aunque se exige la presentación del DNI o pasaporte del menor, la partida de nacimiento y los documentos de identidad de los padres.

Cuando el menor viaja solo con uno de los progenitores, el adulto acompañante debe presentar la autorización notarial o consular, junto con la documentación del menor. Para salidas en compañía de un tercero, el permiso debe estar suscrito por ambos padres. Las autorizaciones tienen una validez máxima de 90 días y solo amparan un viaje específico. No presentar la documentación completa o un permiso vencido puede impedir la salida del menor, según la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Para evitar retrasos o rechazos, se recomienda a las familias iniciar el trámite con anticipación, revisar que toda la información coincida con los registros oficiales y verificar la vigencia de los documentos antes de acudir al aeropuerto.

Temas Relacionados

Migracionesperu-noticiaspermiso consular

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Alianza Lima y Universitario de Deportes se juegan su última oportunidad para clasificar a la siguiente ronda del torneo. Conoce la ubicación de tu equipo favorito

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así quedaron Francia, Noruega, Senegal e Irak en la fecha 3

Los ‘galos’ mantuvieron la contundencia y superaron sin problemas a los noruegos, quienes no pusieron a Erling Haaland. Por otro lado, el cuadro africano aplastó a los iraquís

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así quedaron Francia, Noruega, Senegal e Irak en la fecha 3

Casonas históricas de Lima en peligro: Presentan alta vulnerabilidad ante un gran sismo

Expertos y autoridades advierten que la falta de mantenimiento y los materiales antiguos de los inmuebles patrimoniales aumentan el riesgo de colapso, mientras las proyecciones sísmicas para la capital alertan sobre un posible terremoto de gran magnitud

Casonas históricas de Lima en peligro: Presentan alta vulnerabilidad ante un gran sismo

Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”

En una entrevista, Mariella afirmó que la ruptura fue “lo mejor” para Thalía y criticó a Diego por no medir el impacto de lo que dice.

Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”

Venezuela no participará en la Copa Latina de vóley tras tragedia: el nuevo participante y fixture del torneo con la selección peruana

La selección venezolana no podrá venir al Perú luego del fuerte temblor que hubo en su país. Conoce el equipo que la reemplazará en este certamen amistoso

Venezuela no participará en la Copa Latina de vóley tras tragedia: el nuevo participante y fixture del torneo con la selección peruana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PJ ordena a Reniec que cumpla con pagar la indemnización de más de 200 mil soles a Dina Boluarte

PJ ordena a Reniec que cumpla con pagar la indemnización de más de 200 mil soles a Dina Boluarte

JNE entregó credenciales a 130 futuros diputados para el periodo 2026-2031

Jefe interino de la ONPE rechaza acusaciones de exsecretario general en carta de renuncia: “No prueba nada”

Sin escaño y fuera del Congreso: Roberto Sánchez no recibió la credencial de diputado por este motivo

El JNE entregará las credenciales a Keiko Fujimori el 15 de julio: “Esperemos que sea un periodo íntegro”

ENTRETENIMIENTO

Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”

Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad: “Él lo entendió perfectamente”

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras el desalojo de la hija mayor de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

Revelan la insólita suma de dinero que ya habría recaudado evento para conocer a Pamela López: “Ha estado tela”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así quedaron Francia, Noruega, Senegal e Irak en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así quedaron Francia, Noruega, Senegal e Irak en la fecha 3

Venezuela no participará en la Copa Latina de vóley tras tragedia: el nuevo participante y fixture del torneo con la selección peruana

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Emilio Nava pone a prueba a Ignacio Buse en Wimbledon 2026: así llega el tenista estadounidense al Grand Slam londinense

Egipto vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026