Qué documentos necesitas para viajar fuera del Perú con menores de edad

Dos menores con maletas esperan en la terminal de un aeropuerto de Perú, con un avión de la aerolínea Perú visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar al extranjero con menores de edad desde Perú implica cumplir una serie de requisitos precisos que buscan asegurar la protección y los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Superintendencia Nacional de Migraciones exige que, ante la salida del país de un menor acompañado solo por su padre o madre, se presente una autorización expresa del progenitor que no viaja. Esta disposición legal responde a la necesidad de evitar situaciones de riesgo y garantizar que todos los desplazamientos se realicen con el consentimiento adecuado.

Autorización notarial de viaje: Cuándo es obligatoria si el niño viaja con un solo padre

Cuando un menor de edad sale de Perú en compañía únicamente de uno de sus padres, la normativa exige la autorización notarial del progenitor ausente. Este documento se tramita en una notaría, donde el padre o madre que no acompaña al menor otorga su consentimiento mediante firma presencial. La autorización debe incluir datos como lugar de salida y destino, fechas del viaje, información sobre la persona responsable durante el trayecto y detalles de la aerolínea o medio de transporte.

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El trámite requiere la presentación del DNI o pasaporte del menor, la partida de nacimiento original y copia, así como los documentos de identidad de ambos padres. Si uno de los progenitores ha fallecido, se adjunta el acta de defunción. El permiso notarial tiene una vigencia máxima de 90 días desde su emisión y solo autoriza un viaje específico.

En situaciones donde el menor viaja solo o con un tercero, la autorización debe ser firmada por ambos padres. Si el menor ha sido reconocido por solo uno de los progenitores, basta el consentimiento de este, mientras que en caso de fallecimiento, debe presentarse la documentación correspondiente.

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Menores en Perú se preparan para un viaje al extranjero, siguiendo los trámites de autorización de la Superintendencia Nacional de Migraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la Autorización Judicial de Viaje y cuándo se debe solicitar ante un juez?

Cuando no existe acuerdo entre los padres, uno de ellos está ausente o su paradero no se puede determinar, se debe recurrir a la autorización judicial de viaje. Este procedimiento se realiza ante el Juzgado de Familia, que evalúa la documentación y toma declaraciones tanto del solicitante como del menor. El juzgado puede ordenar la notificación del progenitor ausente a través de edictos publicados en portales oficiales y medios impresos. Si reside en Perú, dispone de un plazo de 15 días para responder; si está en el extranjero, el plazo es de 30 días.

Una vez concedida la autorización judicial, la sentencia debe presentarse ante la autoridad migratoria y su validez se limita a un solo viaje. Además, en caso de menores peruanos residentes en el extranjero que hayan permanecido más de 183 días en el país, la Superintendencia Nacional de Migraciones exige la presentación obligatoria de la autorización para salir del territorio nacional.

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El permiso consular para menores cuyos padres residen formalmente en el extranjero

Cuando uno o ambos padres se encuentran fuera de Perú, la autorización debe tramitarse en el consulado peruano correspondiente. El permiso consular permite que el menor viaje acompañado del progenitor que reside en Perú o incluso solo, siempre que cuente con el consentimiento legalizado del padre o madre en el extranjero.

Para obtener la autorización consular, se requiere la copia certificada del acta de nacimiento del menor, los documentos de identidad de los padres, y en los casos necesarios, el acta de defunción del progenitor fallecido. El trámite se realiza presencialmente en la oficina consular, donde se debe identificar la ciudad de salida, destino, fechas del viaje y datos de la persona responsable. El pago de los derechos consulares puede realizarse en efectivo o en una entidad bancaria según la normativa local. Tras ser legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la autorización debe entregarse a la autoridad migratoria peruana antes de la salida del menor. Este permiso es válido solo para un viaje.

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Una infografía de Infobae detalla los requisitos migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú para que menores de edad viajen al extranjero, incluyendo autorizaciones y documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control migratorio: Verificación de documentos en el Aeropuerto Jorge Chávez

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros puntos fronterizos, los menores de edad deben realizar su control migratorio en los módulos convencionales y no pueden utilizar puertas electrónicas ni prerregistro. Si viajan con ambos padres, no es necesaria la autorización de viaje, aunque se exige la presentación del DNI o pasaporte del menor, la partida de nacimiento y los documentos de identidad de los padres.

Cuando el menor viaja solo con uno de los progenitores, el adulto acompañante debe presentar la autorización notarial o consular, junto con la documentación del menor. Para salidas en compañía de un tercero, el permiso debe estar suscrito por ambos padres. Las autorizaciones tienen una validez máxima de 90 días y solo amparan un viaje específico. No presentar la documentación completa o un permiso vencido puede impedir la salida del menor, según la Superintendencia Nacional de Migraciones.

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Para evitar retrasos o rechazos, se recomienda a las familias iniciar el trámite con anticipación, revisar que toda la información coincida con los registros oficiales y verificar la vigencia de los documentos antes de acudir al aeropuerto.