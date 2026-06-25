Incendio cerca del parque Universitario en el Cercado de Lima moviliza a bomberos y activa respuesta del SAMU

Un incendio consume un edificio de arquitectura antigua. En el video se aprecia la tensión y el caos del momento, con los ciudadanos colaborando para subir una escalera e intentar un rescate mientras llegan los bomberos. Facebook

El despliegue de unidades de emergencia marcó la tarde de este jueves en el centro de Lima, luego de un incendio que obligó a la intervención de los servicios de respuesta. La situación concentró la atención de las autoridades, que activaron un operativo para contener el avance del fuego y resguardar las edificaciones ubicadas en el entorno.

El incidente ocurrió en una zona de alta circulación de peatones y vehículos, motivo por el cual los organismos de emergencia coordinaron acciones para facilitar el acceso de las unidades especializadas. Según el reporte de emergencia, el incendio se registró en una vivienda ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, conocida como La Colmena, en el cruce con el jirón Azángaro, cerca del parque Universitario, en el Cercado de Lima.

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La emergencia recibió la clasificación de incendio en estructura, específicamente en una vivienda construida con material noble. La alerta se emitió a las 3:14 de la tarde y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú continuó con las labores de atención durante las horas posteriores.

Para enfrentar la situación, el operativo incluyó el desplazamiento de varias unidades de emergencia. Entre los recursos enviados figuraron dos autobombas de intervención rápida, una ambulancia y una unidad de rescate. El registro operativo también consignó la participación de las máquinas identificadas como M8-1, M2-1, M202-1, AMB-60, RES-4 y M14-1.

Autoridades buscan impedir la expansión del fuego

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la avenida Nicolás de Piérola (La Colmena), cerca del parque Universitario, en el Cercado de Lima. Composición: Infobae

Las acciones desplegadas por los equipos de emergencia tuvieron como prioridad evitar que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos. El trabajo se concentró en la zona del siniestro mientras el incendio permanecía en proceso de atención.

Hasta el cierre del reporte oficial no existía información sobre personas heridas ni víctimas mortales. Tampoco se difundieron reportes sobre daños adicionales fuera del inmueble afectado.

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Las autoridades recomendaron a conductores y peatones mantenerse alejados del área debido a la presencia de vehículos de emergencia y a las restricciones temporales aplicadas para facilitar las labores de los equipos de respuesta.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que activó su protocolo de respuesta tras recibir el reporte del incendio registrado en el centro de Lima.

A través de un comunicado, la entidad señaló: “Ante el reporte de un incendio en el Centro de Lima, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia para brindar atención oportuna a los afectados”.

El ministerio también precisó que “Otra unidad de SAMU se encuentra preparada para garantizar una respuesta inmediata en caso sea requerida”.

Además, el Minsa comunicó que “establecimientos de salud de la jurisdicción se encuentran en alerta para la recepción y manejo de posibles heridos”, con el objetivo de responder ante cualquier eventualidad relacionada con la emergencia.

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¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.