Mujeres ya son mayoría en educación superior, pero siguen lejos de puestos clave en tecnología e ingeniería

Aunque las mujeres ya superan a los hombres en matrícula de educación superior, siguen subrepresentadas en liderazgo y áreas estratégicas como tecnología e ingeniería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres ya superan a los hombres en la matrícula de educación superior a nivel global, pero esa ventaja no se traduce todavía en mayor presencia en puestos de liderazgo ni en sectores estratégicos. En el mundo, hay 114 mujeres matriculadas por cada 100 hombres en universidades e instituciones de educación superior, según cifras de UNESCO.

La paradoja evidencia uno de los retos pendientes de la educación y el empleo: ampliar el acceso no basta si las mujeres continúan subrepresentadas en áreas de alta demanda laboral, como tecnología, innovación, ciencias aplicadas e ingeniería.

“Las mujeres no están siendo representadas en puestos clave en sectores como mercados, ciencias de computación o las ingenierías”, advirtió Borhene Chakroun, director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la UNESCO.

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Más matrícula, menos liderazgo

Aunque el acceso de las mujeres a la educación superior ha crecido de manera sostenida, persisten brechas en espacios de toma de decisión y en sectores vinculados a la transformación digital, la productividad y la innovación.

La matrícula en educación superior creció de 100 millones de estudiantes en 2000 a 269 millones en 2024, según cifras de la UNESCO.

A nivel global, la matrícula en educación superior pasó de 100 millones de estudiantes en el año 2000 a 269 millones en 2024, según cifras de UNESCO. Este crecimiento confirma la expansión del sistema universitario y técnico superior, pero también plantea nuevos desafíos: calidad, pertinencia, acceso equitativo y conexión con el empleo.

Chakroun también señaló que el 77% de los países prioriza la digitalización como objetivo dentro de sus planes nacionales de educación superior. Sin embargo, advirtió que un tercio de la población mundial permanece sin conexión, lo que limita las posibilidades de aprovechar plenamente las nuevas herramientas educativas.

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La IA acelera la presión sobre las universidades

Otros especialistas coincidieron en que la educación superior enfrenta una etapa de cambio acelerado por el avance de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación del mercado laboral.

David Bullón, líder en iniciativas de innovación educativa, sostuvo que los pronósticos apuntan a que hacia 2033 podría existir una inteligencia artificial generalizada, con capacidades superiores a las humanas en múltiples tareas. Según dijo, ese escenario aceleraría aún más la creación de nuevas tecnologías y obligaría a revisar con frecuencia las modalidades de enseñanza.

La UNESCO advirtió que el avance de las mujeres en la educación superior no se traduce en mayor presencia en puestos clave de liderazgo, tecnología e ingeniería.

“Eso significa que las modalidades a través de las cuales funciona la educación, mediadas por la tecnología, van a estar cambiando posiblemente cada tres años”, afirmó.

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Para Bullón, el primer gran desafío de cualquier universidad será la reinvención continua. En un entorno donde las herramientas tecnológicas cambian con rapidez, las instituciones ya no podrán depender únicamente de modelos rígidos, carreras estáticas o planes de estudio que tardan años en actualizarse.

Habilidades que cambiarán antes de 2030

Andrés Núñez Álvarez, fundador de la edtech colombiana Griky, también presentó proyecciones sobre el futuro del empleo y la educación superior. Según indicó, hacia 2030 al menos el 39% de las habilidades clave podría cambiar, lo que obligará a trabajadores y profesionales a actualizarse de manera permanente.

Núñez agregó que el mercado laboral enfrentaría una fuerte recomposición: se perderían 92 millones de empleos, pero se crearían 170 millones nuevos. En ese escenario, sostuvo que la universidad tendrá que asumir un rol más flexible, continuo y conectado con las necesidades reales de las personas a lo largo de su vida profesional.

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Hacia 2030, el 39% de las habilidades clave podría cambiar y el mercado laboral combinaría la pérdida de 92 millones de empleos con la creación de 170 millones nuevos.

El especialista planteó el concepto de una universidad “holoversity” hacia 2030: un ecosistema de aprendizaje hiperconectado, flexible e hiperpersonalizado, donde lo físico y lo virtual se integren para ofrecer experiencias educativas sin fronteras.

“El futuro de la educación no reside en campus estáticos, sino en un ecosistema de aprendizaje para toda la vida. Las instituciones de educación superior deben trascender sus roles tradicionales y emerger como centros de aprendizaje a lo largo de la vida”, afirmó.

Las declaraciones de Chakroun, Bullón y Núñez fueron realizadas durante el encuentro Innovative Universities - IU26 Educación sin fronteras, organizado por la Universidad Continental, que reunió a especialistas internacionales para debatir sobre digitalización, inteligencia artificial, innovación educativa y los retos de las universidades en un contexto de expansión de matrícula, nuevas tecnologías y brechas persistentes.

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