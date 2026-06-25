Terremoto en Venezuela: 40 bomberos peruanos están listos para viajar y rescatar sobrevivientes entre los escombros

Este video presenta una cobertura noticiosa sobre los recientes terremotos en Venezuela. Un reportero con micrófono, identificado con el logo "L" de noticias, informa desde una calle con locales de comida. La emisión incluye imágenes en pantalla dividida que muestran equipos de rescate operando entre escombros de estructuras colapsadas durante la noche. Paralelamente, se realizan entrevistas a ciudadanos venezolanos en Perú, quienes comparten sus perspectivas sobre los eventos sísmicos que afectaron a su país de origen. Los gráficos en pantalla hacen referencia a dos sismos consecutivos y las estimaciones de víctimas.

Los devastadores terremotos en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento más de 160 fallecidos y cerca de 1.000 heridos, además de decenas de edificios colapsados y miles de personas afectadas en Caracas y otras ciudades del país. Mientras continúan las labores de rescate entre los escombros, el Perú activó a uno de sus equipos especializados para brindar apoyo internacional ante una de las emergencias más graves registradas en la región en los últimos años.

Un contingente de 40 bomberos peruanos especializados en búsqueda y rescate urbano permanece en estado de preparación inmediata para viajar a territorio venezolano en caso se formalice la solicitud de ayuda humanitaria. Se trata de personal entrenado para intervenir en estructuras colapsadas y escenarios de alta complejidad, equipado con tecnología capaz de localizar sobrevivientes bajo toneladas de concreto y escombros.

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Bomberos peruanos esperan autorización para viajar a Venezuela tras los terremotos

La fecha rinde homenaje a los bomberos voluntarios, figuras esenciales en la atención de incendios y rescates, cuyo trabajo desinteresado sostiene la seguridad pública y refuerza la unión ciudadana. (Andina)

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú confirmó que mantiene listo un equipo perteneciente a la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), conformado por 40 especialistas que podrían ser desplegados hacia Venezuela en las próximas horas si las autoridades del país afectado realizan el pedido oficial correspondiente.

Mario Mark, líder nacional de la unidad, explicó que el contingente ya se encuentra en fase de preparación y cumple con los estándares internacionales exigidos para operaciones de ayuda humanitaria en desastres de gran magnitud.

“El Cuerpo General de Bomberos está compuesto por un equipo de bomberos voluntarios que se encuentra en el nivel mediano para búsqueda y rescate, de acuerdo con los lineamientos USAR. Nosotros ya estamos en una fase de preparación esperando la solicitud oficial del país afectado para atender la ayuda humanitaria. Si llega la solicitud y podemos movilizarnos, tenemos ahorita 40 personas en lista para movilizarlas”, señaló en declaraciones a RPP.

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La activación del equipo dependerá de la coordinación que realice el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entidad encargada de canalizar la cooperación internacional en representación del Estado peruano y de gestionar el envío de ayuda especializada ante emergencias ocurridas en otros países.

Mientras continúan las evaluaciones sobre la magnitud del desastre, el personal permanece en estado de alerta y con disponibilidad inmediata para emprender el viaje en caso se concrete el requerimiento formal.

La tragedia venezolana se produjo luego de dos fuertes movimientos telúricos registrados con apenas segundos de diferencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro principal a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán y advirtió que la vulnerabilidad de las edificaciones podría incrementar considerablemente el número de víctimas y las pérdidas materiales.

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Qué equipos y tecnología llevarían los rescatistas peruanos para operar entre los escombros

Juan Carlos Gomez, firefighter from Caracas, looks for his sister, Katiuska Hernandez, and nephew Brett Roude, amid the rubble of a building, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa

El contingente nacional forma parte de la estructura USAR (Urban Search and Rescue), integrada por especialistas entrenados para localizar, estabilizar y rescatar personas atrapadas tras terremotos, explosiones, derrumbes u otras emergencias de gran impacto.

Mario Mark detalló que los bomberos cuentan con herramientas diseñadas específicamente para intervenir en estructuras colapsadas y operar en condiciones extremas. Entre los equipos disponibles figuran máquinas de potencia para perforar concreto, cámaras de búsqueda y rescate capaces de ingresar en espacios reducidos y sensores de vibración que permiten detectar sonidos o movimientos bajo los escombros.

A ello se suman las unidades caninas especializadas en localización de víctimas, consideradas fundamentales en las primeras horas posteriores a un desastre natural de gran magnitud. Los perros de rescate pueden identificar rastros humanos en áreas de difícil acceso y acelerar significativamente las tareas de búsqueda.

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La preparación del personal incluye protocolos internacionales para operaciones urbanas complejas, atención prehospitalaria, estabilización de estructuras y coordinación con equipos de emergencia extranjeros. Estas capacidades han sido desarrolladas para responder en escenarios donde cada minuto resulta decisivo para encontrar sobrevivientes.

Las autoridades venezolanas continúan desplegadas en las zonas más afectadas mientras avanzan las labores de remoción de escombros y atención a miles de damnificados. La Guaira fue declarada zona de desastre debido a la magnitud de los daños, con edificios destruidos, incendios y fallas masivas en los servicios básicos.

En paralelo, organismos internacionales mantienen el monitoreo de la situación. El USGS estimó que existe una probabilidad significativa de que el número total de víctimas pueda incrementarse debido a la concentración urbana y a la fragilidad de muchas edificaciones de mampostería y adobe presentes en las áreas afectadas.

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