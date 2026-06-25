Misterio y conmoción: Lo que se sabe de la extraña muerte del campeón de marinera en Independencia

En el distrito de Independencia, la noticia del hallazgo sin vida de José Antonio Pérez Ferreyros, reconocido campeón de marinera, sacudió a su familia, amigos y a la comunidad artística.
Su desaparición había sido reportada tres días antes por sus familiares, quienes advirtieron que la última vez que lo vieron fue el lunes 22, cuando salió a compartir con compañeros del elenco de baile. La búsqueda terminó con un desenlace inesperado y lleno de preguntas.
Pérez Ferreyros, de 53 años, era una figura destacada en concursos y espectáculos de la marinera. Sus allegados aseguran que la ausencia de respuesta a llamadas y mensajes encendió las alertas.
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“Pensamos que podía haber extraviado su celular, pero la preocupación creció cuando tampoco respondía en su domicilio”, relató su sobrino Jesús Conde. La alarma se incrementó hasta que, al acercarse a la vivienda, los familiares percibieron un fuerte olor y recurrieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) para ingresar.
El hallazgo y las primeras sospechas
El cuerpo de José Antonio Pérez Ferreyros fue encontrado en la habitación de su vivienda, semidesnudo y con evidentes signos de agresión física. Según testimonios, presentaba fracturas y golpes, especialmente en el rostro, y había rastros de sangre en la cama y la puerta de la habitación. La familia sostiene que la escena no corresponde a una muerte natural y pide que se esclarezca el caso.
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La puerta principal se hallaba cerrada con llave, algo inusual según los familiares. “La billetera, el celular y el módem de Internet no estaban en la habitación”, detalló Conde. Esta ausencia de objetos personales refuerza la hipótesis de robo y la familia destaca la importancia de mantener la cadena de custodia para una investigación transparente.
Las cámaras de seguridad y las personas presentes
Las cámaras de vigilancia del inmueble captaron movimientos clave la noche del lunes. Se observa que cuatro personas ingresaron a la vivienda, pero solo tres salieron antes de las 2:30 de la madrugada. El último visitante permaneció varias horas más y salió cerca de las 4:30, llevando consigo una mochila.
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“Sospechamos que quien se llevó el módem sabía que las cámaras dependían de Internet”, explicó un familiar, ya que sin esa conexión no era posible grabar ni conservar nuevos registros.
En los alrededores, las imágenes también muestran a personas en situación de calle, quienes aparecen en los registros de las cámaras. La familia brindó todo el material audiovisual a la Policía Nacional, que encabeza la investigación para determinar si estos individuos tienen relación con el caso.
Cuestionan actuar policial
Durante las diligencias, los familiares cuestionaron el procedimiento de las autoridades para el levantamiento del cuerpo y reiteraron su pedido de justicia.
“Los policías han dicho: ‘Ustedes envuelvan su cuerpo y bájenlo; no sé por qué vienen los peritos si no lo van a levantar y llevar a la morgue’”, agregó otro de los allegados.
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Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer el fallecimiento del campeón de marinera. La familia insiste en que el caso debe resolverse y que se identifique a los responsables. Los detalles revelados hasta ahora apuntan a un hecho rodeado de circunstancias inusuales que conmocionan a quienes conocieron a José Antonio Pérez Ferreyros, símbolo de la cultura peruana y la marinera.
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