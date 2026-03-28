Perú presenta ante la Unesco candidatura de la marinera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

Gobierno peruano impulsa postulación de la marinera como patrimonio cultural de la humanidad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Perú dio un paso en el proceso de reconocimiento internacional de una de sus expresiones culturales más representativas. El canciller Hugo de Zela recibió, en el Palacio de Torre Tagle, el expediente de candidatura de la “Marinera: formas tradicionales regionales de baile, música y canto” para su posible inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La entrega fue realizada por la ministra de Cultura, Fátima Altabás, como parte de un proceso articulado entre ambas instituciones. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de este expediente como una herramienta que busca posicionar a La Marinera en el ámbito internacional y reforzar su valor como símbolo cultural del país.

Perú formaliza ante la Unesco la candidatura de la marinera como expresión cultural inmaterial. (Foto: Agencia Andina)

Presentación oficial ante la Unesco

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el expediente será presentado formalmente ante la Unesco el lunes 30 de marzo, fecha a partir de la cual se iniciará el proceso de evaluación correspondiente. Las autoridades señalaron que se realizará un seguimiento técnico y diplomático para respaldar la candidatura peruana.

El canciller Hugo de Zela sostuvo que el objetivo es lograr que esta expresión cultural sea reconocida a nivel global, destacando su relevancia histórica y su vigencia en diversas regiones del país. Asimismo, subrayó que la postulación permitirá visibilizar el aporte cultural del Perú en el ámbito internacional.

Marinera: Perú inicia proceso ante la Unesco para su reconocimiento internacional. (Foto: UNESCO)

Trabajo articulado y proceso participativo

La elaboración del expediente es el resultado de un trabajo coordinado que se desarrolló durante dos años entre el Ministerio de Cultura y la Cancillería. Este proceso incluyó la participación de diversos actores culturales, como compositores, investigadores y artesanos provenientes de distintas regiones del país.

Según explicó la ministra Fátima Altabás, el expediente recoge aportes de diez departamentos y refleja un esfuerzo conjunto orientado a documentar y sustentar el valor cultural de la marinera. Este enfoque participativo permitió integrar distintas perspectivas y garantizar la representatividad de sus variantes regionales.

Marinera peruana busca ser inscrita en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. (Foto: Cancillería)

Valor cultural e identidad de la marinera

La marinera es considerada una expresión cultural mestiza que surge del encuentro entre tradiciones indígenas, africanas y europeas. Esta danza no solo representa una manifestación artística, sino también un elemento que fortalece la identidad nacional y promueve la cohesión social en el país.

Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1986, la marinera mantiene vigencia en diversas regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y San Martín. Su práctica continúa siendo transmitida de generación en generación, consolidándose como parte del patrimonio vivo del Perú.

Perú presenta candidatura de la marinera ante la Unesco para su reconocimiento como patrimonio inmaterial. (Foto: Agencia Andina)

Objetivo de la postulación internacional

La candidatura presentada ante la Unesco busca visibilizar las diversas formas regionales de la marinera y fortalecer el reconocimiento de sus portadores. Asimismo, apunta a promover la salvaguardia de esta manifestación cultural mediante su inclusión en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Con esta iniciativa, el Estado peruano busca impulsar la diversidad cultural y fomentar el desarrollo económico inclusivo vinculado a actividades como la enseñanza de la danza y la producción artesanal asociada. El proceso de evaluación internacional determinará si la marinera se suma a la lista de expresiones culturales reconocidas globalmente por su valor y significado.

Marinera peruana busca ser inscrita en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. (Foto: Agencia Andina)