Perú

Perú presenta ante la Unesco candidatura de la marinera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

La danza peruana fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1986 y, desde entonces, se mantiene vigente en diversas regiones del país, donde continúa siendo practicada y transmitida como una de las principales expresiones de identidad cultural

Guardar
Gobierno peruano impulsa postulación de la marinera como patrimonio cultural de la humanidad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Gobierno peruano impulsa postulación de la marinera como patrimonio cultural de la humanidad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Perú dio un paso en el proceso de reconocimiento internacional de una de sus expresiones culturales más representativas. El canciller Hugo de Zela recibió, en el Palacio de Torre Tagle, el expediente de candidatura de la “Marinera: formas tradicionales regionales de baile, música y canto” para su posible inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La entrega fue realizada por la ministra de Cultura, Fátima Altabás, como parte de un proceso articulado entre ambas instituciones. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de este expediente como una herramienta que busca posicionar a La Marinera en el ámbito internacional y reforzar su valor como símbolo cultural del país.

Perú formaliza ante la Unesco la candidatura de la marinera como expresión cultural inmaterial. (Foto: Agencia Andina)
Perú formaliza ante la Unesco la candidatura de la marinera como expresión cultural inmaterial. (Foto: Agencia Andina)

Presentación oficial ante la Unesco

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el expediente será presentado formalmente ante la Unesco el lunes 30 de marzo, fecha a partir de la cual se iniciará el proceso de evaluación correspondiente. Las autoridades señalaron que se realizará un seguimiento técnico y diplomático para respaldar la candidatura peruana.

El canciller Hugo de Zela sostuvo que el objetivo es lograr que esta expresión cultural sea reconocida a nivel global, destacando su relevancia histórica y su vigencia en diversas regiones del país. Asimismo, subrayó que la postulación permitirá visibilizar el aporte cultural del Perú en el ámbito internacional.

Marinera: Perú inicia proceso ante la Unesco para su reconocimiento internacional. (Foto: UNESCO)
Marinera: Perú inicia proceso ante la Unesco para su reconocimiento internacional. (Foto: UNESCO)

Trabajo articulado y proceso participativo

La elaboración del expediente es el resultado de un trabajo coordinado que se desarrolló durante dos años entre el Ministerio de Cultura y la Cancillería. Este proceso incluyó la participación de diversos actores culturales, como compositores, investigadores y artesanos provenientes de distintas regiones del país.

Según explicó la ministra Fátima Altabás, el expediente recoge aportes de diez departamentos y refleja un esfuerzo conjunto orientado a documentar y sustentar el valor cultural de la marinera. Este enfoque participativo permitió integrar distintas perspectivas y garantizar la representatividad de sus variantes regionales.

Marinera peruana busca ser inscrita en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. (Foto: Cancillería)
Marinera peruana busca ser inscrita en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. (Foto: Cancillería)

Valor cultural e identidad de la marinera

La marinera es considerada una expresión cultural mestiza que surge del encuentro entre tradiciones indígenas, africanas y europeas. Esta danza no solo representa una manifestación artística, sino también un elemento que fortalece la identidad nacional y promueve la cohesión social en el país.

Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1986, la marinera mantiene vigencia en diversas regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y San Martín. Su práctica continúa siendo transmitida de generación en generación, consolidándose como parte del patrimonio vivo del Perú.

Perú presenta candidatura de la marinera ante la Unesco para su reconocimiento como patrimonio inmaterial. (Foto: Agencia Andina)
Perú presenta candidatura de la marinera ante la Unesco para su reconocimiento como patrimonio inmaterial. (Foto: Agencia Andina)

Objetivo de la postulación internacional

La candidatura presentada ante la Unesco busca visibilizar las diversas formas regionales de la marinera y fortalecer el reconocimiento de sus portadores. Asimismo, apunta a promover la salvaguardia de esta manifestación cultural mediante su inclusión en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Con esta iniciativa, el Estado peruano busca impulsar la diversidad cultural y fomentar el desarrollo económico inclusivo vinculado a actividades como la enseñanza de la danza y la producción artesanal asociada. El proceso de evaluación internacional determinará si la marinera se suma a la lista de expresiones culturales reconocidas globalmente por su valor y significado.

Marinera peruana busca ser inscrita en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. (Foto: Agencia Andina)
Marinera peruana busca ser inscrita en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. (Foto: Agencia Andina)

Temas Relacionados

La MarineraUnescoPatrimonio Culturalperu-noticias

Más Noticias

¿Cómo tramitar online el duplicado del DNI electrónico? Pasos y recomendaciones para usar la aplicación DNI BioFacial de Reniec

La gestión digital elimina la necesidad de acudir a oficinas y requiere el uso obligatorio de una aplicación móvil para validar la identidad y actualizar la fotografía que figura en el nuevo documento

¿Cómo tramitar online el duplicado del DNI electrónico? Pasos y recomendaciones para usar la aplicación DNI BioFacial de Reniec

Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

Gabriela arremetió contra Samahara y Melissa en medio de acusaciones de favoritismo tras el ingreso de Jesús Barco. Usuarios critican la transparencia del reality.

Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

El humorista deja un legado imborrable de humor, respeto y profesionalismo en la TV peruana. Sus colegas despiden a un showman, un caballero y un hermano del arte nacional.

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Los principales candidatos a la presidencia intensifican sus actividades en la recta final hacia el 12 de abril. El panorama electoral se define por la fuerte competencia y el alto porcentaje de votantes indecisos que marcarán el rumbo de la contienda

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Costa Verde: Marina de Guerra advierte sobre oleajes anómalos hasta el martes 31 de marzo

El fenómeno, provocado por el Anticiclón del Pacífico Sur, mantiene bajo alerta a autoridades y ciudadanos. El Callao restringe la Costa Verde para proteger a la población y evitar daños

Costa Verde: Marina de Guerra advierte sobre oleajes anómalos hasta el martes 31 de marzo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

ENTRETENIMIENTO

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

Murió Manolo Rojas a los 63 años: último adiós, homenajes y reconocimientos al fallecido actor cómico

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Manolo Rojas está siendo velado en el Gran Teatro Nacional: decenas de fans, amigos y artistas le dan el último adiós

DEPORTES

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo: “Mano Menezes me dijo que entre con confianza”

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo: “Mano Menezes me dijo que entre con confianza”

¿Sergio Peña abandona Sakaryaspor por crisis de resultados y problemas económicos? La clara respuesta que define su futuro en Turquía

Programación de las semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Resultados de las semifinales ida y los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026