La reinserción laboral exige una estrategia, no solo un buen currículum

Durante una entrevista de trabajo, hay ciertas cosas que conviene evitar. (Freepik)

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En el Perú conviven dos realidades aparentemente contradictorias. Mientras más de 17,5 millones de personas se encuentran ocupadas, siete de cada diez empresas afirman que tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan. Esta paradoja evidencia uno de los principales desafíos del mercado laboral: la brecha entre lo que buscan las organizaciones y la forma en que muchos profesionales gestionan su búsqueda de empleo.

La búsqueda laboral se ha convertido en un proceso estratégico que requiere planificación, objetivos claros y capacidad de adaptación, del mismo modo que una empresa diseña su estrategia para crecer.

El estudio Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup confirma esta tendencia: el 70% de los empleadores peruanos no encuentra los perfiles que necesita, especialmente en áreas como operaciones, logística, ventas, atención al cliente y posiciones especializadas. Cada vacante sin cubrir representa costos, menor productividad y oportunidades de negocio perdidas.

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Pero el impacto también recae en los profesionales. Mientras más tiempo permanece una persona desempleada, mayores son los riesgos de perder competitividad, reducir sus ingresos y quedar rezagada frente a un mercado que cambia rápidamente.

La evidencia demuestra que la empleabilidad no depende únicamente del conocimiento técnico. Investigaciones publicadas en el Journal of Applied Psychology concluyen que quienes planifican su búsqueda, establecen metas, evalúan resultados y ajustan su estrategia logran reinsertarse más rápido que quienes postulan de forma indiscriminada.

Otro factor determinante es el acompañamiento. Diversos estudios sobre transición profesional muestran que contar con orientación y retroalimentación especializada mejora la toma de decisiones, fortalece la confianza y aumenta las probabilidades de éxito en procesos de selección cada vez más competitivos.

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Además, las empresas ya no buscan únicamente experiencia. Valoran profesionales capaces de comunicar su propuesta de valor, adaptarse al cambio, aprender continuamente y demostrar cómo pueden generar resultados. En ese contexto, un buen currículum sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente.

La inteligencia artificial y la transformación digital están redefiniendo las habilidades más demandadas. Por ello, el verdadero reto no es actualizar únicamente el CV, sino también la narrativa profesional y la forma de demostrar el valor que cada persona puede aportar.

Buscar empleo no debería entenderse como una etapa de espera, sino como un proyecto que requiere estrategia, medición y mejora continua. Así como las empresas monitorean indicadores para tomar decisiones, los profesionales también deben evaluar la efectividad de sus postulaciones, fortalecer su red de contactos, prepararse para entrevistas y desarrollar nuevas competencias.

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Reducir la brecha entre la oferta y la demanda laboral no depende solo de generar más empleo. También exige que los profesionales gestionen su empleabilidad con una visión estratégica. Hoy, encontrar trabajo ya no consiste en enviar más currículums que los demás, sino en demostrar por qué una empresa debería apostar por ese talento.