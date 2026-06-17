Empresa de transporte sufrió tercer atentado extorsivo en el Callao

El conductor recibió varios impactos de bala y una pasajera terminó herida en la espalda (Créditos: Exitosa)

Una combi de la empresa de transportes Midivisa, que cubre la ruta Ventanilla–Callao, recibió disparos la noche de este martes mientras circulaba con pasajeros a bordo. El ataque ocurrió en la avenida 200, en el asentamiento humano Santa Rosa, distrito de Ventanilla, frente a una guardería y en un tramo de alta afluencia peatonal, según reportes recogidos en la zona.

De acuerdo con Exitosa, el hecho dejó dos personas heridas: el conductor Luis Antonio Rivera Ramos, de 39 años, y la pasajera Luz Aidé Barco Curichahua, de 41. Testigos relataron que dos sujetos se desplazaban en una motocicleta, interceptaron el vehículo y bloquearon el paso. Luego, uno de ellos descendió y abrió fuego contra la unidad. En el lugar se contabilizaron siete casquillos, de acuerdo con la verificación inicial realizada tras el atentado.

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El chofer recibió la mayor parte de los impactos, mientras la mujer resultó lesionada cuando el proyectil alcanzó su espalda. Ambos fueron trasladados al hospital de Ventanilla para recibir atención médica. La escena quedó acordonada durante las diligencias, mientras los pasajeros y vecinos intentaban precisar la secuencia del ataque.

Ataque armado contra una combi de Midivisa dejó dos heridos en plena ruta Ventanilla–Callao - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Antecedentes de agresiones contra la empresa

Según el citado medio, con este episodio, Midivisa registró tres ataques en lo que va del mes. El 3 de junio se reportó un atentado bajo la modalidad de un falso pasajero, quien disparó contra una unidad en movimiento. El 4 de junio, extorsionadores incendiaron otra combi y dejaron una nota con una exigencia de pago. Doce días después, un nuevo acto de violencia volvió a interrumpir el servicio en plena vía.

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De acuerdo con versiones recogidas en el sector, la organización criminal señalada como posible responsable sería 'Los Chukis’. Los vecinos recordaron que en febrero apareció una nota extorsiva dirigida a empresas de transporte que circulan por la avenida Néstor Gambeta, con una firma atribuida a esa banda.

Midivisa acumula tres atentados en medio de una ola de extorsiones contra transportistas - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Diligencias y reclamo vecinal

Peritos de Criminalística llegaron al punto para realizar el levantamiento de indicios y otras diligencias. Tras el trabajo en la escena, el tránsito en la avenida 200 quedó restablecido durante la mañana. La combi atacada fue trasladada a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones.

En paralelo, residentes de Santa Rosa reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad sostenidas en una zona que, señalaron, mantiene flujo constante de personas, comercios y transporte público.

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Otro ataque en el Callao

Durante la madrugada en el Callao, delincuentes incendiaron una cúster de la empresa HR frente a su propietaria y a su hijo de nueve años. Cámaras de seguridad registraron que dos sujetos llegaron en motocicleta: uno descendió con casco y una galonera, roció combustible sobre la unidad y le prendió fuego.

Luego escapó con su cómplice por la misma vía, mientras las llamas consumían el vehículo en pocos minutos. La dueña presenció el ataque junto a su hijo, quien rompió en llanto al ver el incendio.

Según informó Buenos días Perú de Panamericana TV, el niño advirtió el fuego en un primer momento e intentó reaccionar para evitar que la unidad ardiera por completo, pero el atentado ya estaba consumado. La familia sostuvo que el hecho ocurre en un contexto crítico: el padre es paciente oncológico, depende de medicación constante y el vehículo era la principal fuente de ingresos del hogar.

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