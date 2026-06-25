Perú

Antauro Humala: “Si Keiko Fujimori pretende gobernar como su padre, acabará huyendo del país igual que él”

El líder etnocacerista advirtió que el fujimorismo solo podrá sostenerse con “apertura y realismo”, y rechazó cualquier posibilidad de acercamiento político con la virtual ganadora de las elecciones

Guardar
Google icon
Hombre mayor de cabello gris con camisa polo blanca sentado en silla de rayas grises, fondo negro liso, brazo derecho extendido y micrófono en solapa.
Antauro Humala afirma que Keiko Fujimori deberá mostrar una nueva faceta para mantenerse en el poder y evitar repetir el destino de su padre

El jefe etnocacerista Antauro Humala, exaliado político del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, indicó este martes que Keiko Fujimori (Fuerza Popular), virtual ganadora de las elecciones, tendría que mostrar una nueva faceta para sostenerse en el poder durante su próximo gobierno.

En una entrevista difundida por el canal digital Catorce & Seis, el hermano del expresidente Ollanta Humala se refirió a las declaraciones de campaña de la aspirante, quien ha prometido emular a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), para imponer “orden” en el país.

“En el fujimorismo me imagino que hay alas. Debe haber un ala dura, un ala más realista, un ala blanda, comprensiva. Entonces yo pienso que si se va a imponer el ala dura, ese gobierno no va a durar mucho... Va a querer implantar que seguramente jueces sin rostros y la Fuerza Armada no está para futuras comisiones de la verdad tampoco”, afirmó.

PUBLICIDAD

Humala afirmó que la única salida viable para el fujimorismo consiste en “sacar una nueva faceta de apertura y de realismo”, pues “si va a pretender gobernar como ha dicho Keiko, igual que su padre, creo que igual que su padre va a terminar huyendo del país”.

Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez
Antauro Humala rechazó la posibilidad de colaborar con Keiko Fujimori, a quien acusa de representar intereses globalistas y antinacionales

Ante la posibilidad de que la lideresa de Fuerza Popular integre figuras de izquierda en su gabinete, Humala advirtió que, más allá de sumar representantes de esa tendencia política, debería incluir a “gente patriota”.

“Y la verdad que en un partido que responde al globalismo, que responde a los intereses extranjeros, pero que el patriotismo es casi un sacrilegio. Entonces es una contradicción (...) En otras palabras, quizás algo de patriotismo, lo cual yo creo que es incompatible con la visión globalista”, expresó.

PUBLICIDAD

También rechazó cualquier acercamiento con Fujimori, quien lo ha llamado asesino de policías. “Yo primero que soy totalmente alérgico a ocupar cargos gubernamentales. Sería una ucronía, es como que el alacrán deje de ser alacrán. Así de simple. Lo que sí veo posible es que se imponga un ala más razonable dentro del fujimorismo, un ala desconocida y quizás eso también es algo utópico”, señaló.

“Nosotros nos hemos rebelado contra el padre de Keiko, lo hicimos huir del país, ella representa el triunfo de la opción globalista antinacional (...) Lo único que queda en el estamento popular intacto y con posibilidades de triunfo en el próximo proceso electoral sería el nacionalismo”, manifestó.

Antauro Humala señaló que el nacionalismo es la única opción política con posibilidades de triunfo entre los sectores populares
Antauro Humala señaló que el nacionalismo es la única opción política con posibilidades de triunfo entre los sectores populares

Al ser consultado sobre la hipótesis de que miembros de su entorno puedan formar parte de un eventual gobierno fujimorista, reiteró su negativa: “Eso es imposible. Compartir con el globalismo sería hacernos un harakiri. Keiko está llegando es con una candidatura globalista proextranjera”, sostuvo.

Humala salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.

Tras salir de prisión, fundó el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), pero las autoridades electorales rechazaron su inscripción. Ante esto, pactó con Sánchez para que sus seguidores integraran las listas al Parlamento de Juntos por el Perú, aunque ninguno logró un escaño en las elecciones del 12 y 13 de abril.

Temas Relacionados

Antauro HumalaKeiko Fujimoriperu-politicaAlberto Fujimori

Más Noticias

Este lugar de Lima se consolida como el atractivo turístico más visitado del Perú, superando incluso a Machu Picchu en afluencia

Más de 1,3 millones de turistas extranjeros llegaron al Perú entre enero y mayo, con Chile y Estados Unidos como principales mercados

Este lugar de Lima se consolida como el atractivo turístico más visitado del Perú, superando incluso a Machu Picchu en afluencia

Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania: lágrimas, abrazos y euforia en Nueva York

La ‘Tri’ protagonizó una remontada inolvidable ante la tetracampeona del mundo, y su entrenador no pudo contener la emoción tras el pitazo final, celebrando entre lágrimas una victoria memorable

Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania: lágrimas, abrazos y euforia en Nueva York

Japón vs Suecia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026

Los ‘nipones’ y los suecos definirán su suerte en la Copa del Mundo: chocarán por la clasificación a los 16avos por el Grupo F. Sigue el minuto a minuto del determinante duelo

Japón vs Suecia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026

¿Es legal que las municipalidades distritales se lleven vehículos con grúas? Especialista cuestiona operativos en Lima

Los propietarios deben pagar multas, costos de remolque y una tarifa diaria por permanencia en el depósito municipal

¿Es legal que las municipalidades distritales se lleven vehículos con grúas? Especialista cuestiona operativos en Lima

Rechazo por ley que crea el Colegio de Artistas: “Solicitamos a los congresistas que recapaciten”

Presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes, Yani Monago, pidió un incremento del presupuesto debido a un recorte de hasta el 60 % de la cifra entregada en años anteriores

Rechazo por ley que crea el Colegio de Artistas: “Solicitamos a los congresistas que recapaciten”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rechazo por ley que crea el Colegio de Artistas: “Solicitamos a los congresistas que recapaciten”

Rechazo por ley que crea el Colegio de Artistas: “Solicitamos a los congresistas que recapaciten”

Congreso unicameral del Perú tuvo su último Pleno de la historia luego de 31 años de funcionamiento y termina con una gran desaprobación

Rafael López Aliaga sobre si desplazaría a Luis Rubio por su edad: “No. Va a tener un hijo, está más parado que yo”

Gobierno de José Balcázar alista el envío de militares y policías de los Grupos USAR para atender catástrofe en Venezuela

JNE entregó credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar cambia el set por la moto y completa el reto del Motoraid 2026: “Pura adrenalina”

Federico Salazar cambia el set por la moto y completa el reto del Motoraid 2026: “Pura adrenalina”

Rebeca Escribens lanza fuertes críticas contra evento del fandom de Pamela López: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”

Suheyn Cipriani responde a Samantha Batallanos luego de sus polémicas declaraciones sobre Luis Zapata: “Enfocada en mi relación”

José Antonio Toledano, voz de Akaza en Demon Slayer, en entrevista con Infobae Perú: “Que la gente conecte con nuestro trabajo es una satisfacción grande”

Wendy Ramos presenta la charla gratuita “Amar lo que eres” para mujeres: fecha, lugar y cómo conseguir entradas sin costo

DEPORTES

Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania: lágrimas, abrazos y euforia en Nueva York

Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania: lágrimas, abrazos y euforia en Nueva York

Japón vs Suecia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026: así quedaron Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao en la fecha 3

Claudia Palza se pierde la Copa Latina de Vóley 2026: central peruana confirmó su ausencia en el cuadrangular

Franco Coronel se va de Alianza Atlético con más sombras que luces: “Me llevo recuerdos inolvidables, grandes aprendizajes y amistades para siempre”