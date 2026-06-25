Antauro Humala: “Si Keiko Fujimori pretende gobernar como su padre, acabará huyendo del país igual que él”

Antauro Humala afirma que Keiko Fujimori deberá mostrar una nueva faceta para mantenerse en el poder y evitar repetir el destino de su padre

El jefe etnocacerista Antauro Humala, exaliado político del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, indicó este martes que Keiko Fujimori (Fuerza Popular), virtual ganadora de las elecciones, tendría que mostrar una nueva faceta para sostenerse en el poder durante su próximo gobierno.

En una entrevista difundida por el canal digital Catorce & Seis, el hermano del expresidente Ollanta Humala se refirió a las declaraciones de campaña de la aspirante, quien ha prometido emular a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), para imponer “orden” en el país.

“En el fujimorismo me imagino que hay alas. Debe haber un ala dura, un ala más realista, un ala blanda, comprensiva. Entonces yo pienso que si se va a imponer el ala dura, ese gobierno no va a durar mucho... Va a querer implantar que seguramente jueces sin rostros y la Fuerza Armada no está para futuras comisiones de la verdad tampoco”, afirmó.

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Humala afirmó que la única salida viable para el fujimorismo consiste en “sacar una nueva faceta de apertura y de realismo”, pues “si va a pretender gobernar como ha dicho Keiko, igual que su padre, creo que igual que su padre va a terminar huyendo del país”.

Antauro Humala rechazó la posibilidad de colaborar con Keiko Fujimori, a quien acusa de representar intereses globalistas y antinacionales

Ante la posibilidad de que la lideresa de Fuerza Popular integre figuras de izquierda en su gabinete, Humala advirtió que, más allá de sumar representantes de esa tendencia política, debería incluir a “gente patriota”.

“Y la verdad que en un partido que responde al globalismo, que responde a los intereses extranjeros, pero que el patriotismo es casi un sacrilegio. Entonces es una contradicción (...) En otras palabras, quizás algo de patriotismo, lo cual yo creo que es incompatible con la visión globalista”, expresó.

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También rechazó cualquier acercamiento con Fujimori, quien lo ha llamado asesino de policías. “Yo primero que soy totalmente alérgico a ocupar cargos gubernamentales. Sería una ucronía, es como que el alacrán deje de ser alacrán. Así de simple. Lo que sí veo posible es que se imponga un ala más razonable dentro del fujimorismo, un ala desconocida y quizás eso también es algo utópico”, señaló.

“Nosotros nos hemos rebelado contra el padre de Keiko, lo hicimos huir del país, ella representa el triunfo de la opción globalista antinacional (...) Lo único que queda en el estamento popular intacto y con posibilidades de triunfo en el próximo proceso electoral sería el nacionalismo”, manifestó.

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Antauro Humala señaló que el nacionalismo es la única opción política con posibilidades de triunfo entre los sectores populares

Al ser consultado sobre la hipótesis de que miembros de su entorno puedan formar parte de un eventual gobierno fujimorista, reiteró su negativa: “Eso es imposible. Compartir con el globalismo sería hacernos un harakiri. Keiko está llegando es con una candidatura globalista proextranjera”, sostuvo.

Humala salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.

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Tras salir de prisión, fundó el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), pero las autoridades electorales rechazaron su inscripción. Ante esto, pactó con Sánchez para que sus seguidores integraran las listas al Parlamento de Juntos por el Perú, aunque ninguno logró un escaño en las elecciones del 12 y 13 de abril.