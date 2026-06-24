Perú

Poder Judicial condena al Monstruo a 35 años de prisión por extorsión a empresarios en el año 2020

Erick Moreno Hernández recibió la mayor condena, mientras que sus cómplices fueron sentenciados a cumplir 30 años de prisión

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Poder Judicial condena al Monstruo a 35 años de prisión. (Foto: Fiscalía)
Poder Judicial condena al Monstruo a 35 años de prisión. (Foto: Fiscalía)

El Cuarto Despacho de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte logró que el criminal y ex lider de ‘Los Injertos del Cono Norte’, Erick Moreno Hernández, sea condenado a una pena de 35 años de prisión efectiva por el delito de extorsión agravada en perjuicio de dos empresarios en marzo de 2020.

Según el Ministerio Público, se pudo comprobar que el criminal conocido como ‘El Monstruo’ planificó y dirigió el secuestro de las víctimas, y exigió 300.000 dólares a cambio de sus liberaciones.

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