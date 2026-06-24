Reservas marinas: refugios para la vida en tiempos de crisis climática

Un muelle pesquero en la costa peruana se muestra vacío con redes apiladas y el mar agitado bajo cielos nublados, reflejando el impacto del fenómeno de El Niño en la actividad pesquera local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que un evento extremo como El Niño o una ola de calor marina golpea nuestras costas, la noticia suele centrarse en las pérdidas: aves y lobos marinos que abandonan sus colonias, peces que cambian de distribución, mortandades de organismos y pesquerías afectadas. Sin embargo, detrás de estas crisis existe una pregunta fundamental: ¿qué permite que los ecosistemas marinos se recuperen después de un disturbio tan severo?

Una parte importante de la respuesta está en las reservas marinas y en las áreas donde la extracción de recursos está restringida o prohibida. Estos espacios funcionan como verdaderos “fondos de ahorro”, capaces de mantener poblaciones saludables y resilientes que pueden contribuir a la recuperación de ecosistemas después de eventos climáticos extremos. Cuando una población de peces o invertebrados está sometida a una intensa presión pesquera durante muchos años, los individuos grandes y más longevos suelen desaparecer primero. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la reducción del número de animales. Los individuos de mayor tamaño suelen producir más huevos y larvas, y muchas veces generan descendencia de mejor calidad y con mayores probabilidades de sobrevivir. En una reserva marina, donde estos organismos pueden crecer y reproducirse sin perturbaciones, se conserva ese potencial reproductivo que resulta esencial para la recuperación de las poblaciones tras una crisis ambiental.

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Diversos estudios alrededor del mundo han demostrado que —bajo condiciones climáticas normales— áreas protegidas sin pesca albergan peces más grandes, más abundantes y con una capacidad reproductiva superior a la de zonas explotadas. Después de una ola de calor marina o de un evento de El Niño, estas poblaciones pueden actuar como fuentes de larvas y juveniles que recolonizan áreas afectadas. En otras palabras, las reservas no solo protegen a las especies dentro de sus límites; también pueden beneficiar a ecosistemas vecinos y contribuir a la sostenibilidad de las pesquerías.

Este principio también aplica a numerosos invertebrados marinos. Erizos, moluscos, langostas y otros organismos bentónicos cumplen funciones ecológicas esenciales en los fondos marinos. Cuando sus poblaciones se mantienen saludables dentro de áreas protegidas, aumentan las probabilidades de que los ecosistemas recuperen su estructura y funcionamiento después de perturbaciones climáticas. La presencia de poblaciones reproductoras robustas puede acelerar la recolonización de hábitats degradados y favorecer la estabilidad ecológica a largo plazo. Pero la recuperación marina no depende únicamente de una especie. Los ecosistemas son redes complejas de interacciones. Un depredador superior influye sobre las poblaciones de sus presas; los herbívoros controlan el crecimiento de algas; los invertebrados modifican la estructura del fondo marino. Cuando estas relaciones ecológicas permanecen intactas, los ecosistemas suelen responder mejor frente a cambios ambientales abruptos.

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Las aves marinas ofrecen un ejemplo particularmente ilustrativo. Especies como los pelícanos, piqueros, cormoranes o el pingüino de Humboldt dependen de la disponibilidad de peces pequeños para alimentar a sus crías. Durante eventos de El Niño, el calentamiento del océano puede reducir la productividad marina y desplazar los cardúmenes a mayores profundidades o distancias. Como consecuencia, muchas aves disminuyen su reproducción o incluso abandonan sus intentos de crianza. Sin embargo, cuando existen áreas donde las poblaciones de peces se mantienen saludables y la estructura ecológica del ecosistema permanece relativamente intacta, las probabilidades de recuperación aumentan. La protección de hábitats clave para peces puede contribuir indirectamente a la conservación de aves marinas y otros depredadores superiores. De esta manera, las reservas marinas ayudan a sostener no solo especies individuales, sino también las conexiones ecológicas que hacen posible el funcionamiento del ecosistema.

La importancia de estas áreas protegidas adquiere una nueva dimensión en el contexto del cambio climático. Los científicos proyectan que las olas de calor marinas serán cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas durante las próximas décadas. Aunque las reservas marinas no pueden evitar el calentamiento del océano, sí pueden reducir otras presiones humanas, aumentando la capacidad de resistencia y recuperación de las especies.

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Por ello, proteger de forma eficaz las reservas marinas de actividades de alto impacto, como la pesca industrial, debe entenderse como una inversión estratégica para el futuro. Son espacios donde hay mayor probabilidad que la naturaleza conserve su capacidad de regeneración, donde las especies pueden alcanzar tamaños reproductivos óptimos y donde las relaciones ecológicas esenciales permanecen activas. En un océano sometido a crecientes desafíos climáticos, estos refugios representan una de las herramientas más efectivas para fortalecer la resiliencia de la vida marina. La pregunta ya no es si necesitamos reservas marinas para enfrentar un clima cambiante. La evidencia científica indica que son una pieza clave de la solución. El verdadero desafío es garantizar que sean suficientemente amplias, tengan medidas de protección adecuadas, estén bien gestionadas y conectadas entre sí para que puedan cumplir plenamente su papel como motores de recuperación de nuestros ecosistemas marinos.