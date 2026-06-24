Divorcio rápido municipal o notarial: requisitos y pasos para tramitarlo

Una pareja sentada ante un escritorio observa un documento de divorcio con dos anillos de boda sobre el papel, ilustrando un proceso de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El divorcio rápido notarial o municipal en el Perú se ha convertido en una alternativa ágil para quienes desean disolver su matrimonio de forma consensuada. Este procedimiento evita procesos judiciales largos y permite tramitar la separación y el divorcio en sede notarial, siempre que ambas partes estén de acuerdo y cumplan los requisitos establecidos por ley.

En Perú, este mecanismo se conoce como procedimiento no contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior. Su principal ventaja es la rapidez, ya que reduce significativamente los tiempos frente a un proceso judicial tradicional, siempre que no existan conflictos entre los cónyuges.

Para iniciar el trámite, la pareja debe acudir a una notaría autorizada del distrito donde celebraron el matrimonio civil o donde tuvieron su último domicilio conyugal. Cada notaría puede establecer condiciones específicas sobre documentos, formatos y costos, por lo que se recomienda consultar previamente antes de iniciar el proceso.

PUBLICIDAD

En un ambiente formal de oficina, un hombre y una mujer con expresiones serias firman papeles legales, formalizando un proceso de separación o divorcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona el divorcio rápido notarial en Perú?

El “divorcio rápido” o procedimiento no contencioso comprende dos etapas: la separación convencional notarial (que formaliza la separación) y el divorcio ulterior notarial (que disuelve definitivamente el vínculo matrimonial). Tras la separación convencional, la pareja queda oficialmente separada, pero el vínculo matrimonial subsiste, por lo que es necesario completar el divorcio ulterior para finalizar el matrimonio.

El trámite se realiza ante notaría y sus requisitos pueden variar según el lugar y las exigencias documentales internas. Por eso, antes de presentar la solicitud, es clave confirmar qué formatos exige la notaría y cuál es el monto de la tasa.

Ilustración detallada de una pareja en el tribunal de divorcio, sentados frente a un juez con montañas de papeles, simbolizando los desafíos legales y emocionales del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste la Separación Convencional Notarial dentro del divorcio rápido?

La Separación Convencional Notarial es la etapa en la que ambos cónyuges declaran ante notario su voluntad de separarse y presentan la documentación exigida. Si la notaría admite el expediente, el procedimiento continúa hasta la audiencia y la emisión del acta notarial.

PUBLICIDAD

Requisitos y condiciones para la Separación Convencional Notarial

Duración del matrimonio mínima de 2 años.

Solicitud firmada por ambos cónyuges ante la notaría.

DNI original y copia de ambos solicitantes.

Copia certificada del acta de matrimonio reciente (máximo 3 meses).

Declaración jurada de domicilio conyugal o verificación según DNI.

Declaración jurada de no tener bienes en común o documento de liquidación patrimonial.

Documentos sobre hijos menores o mayores con incapacidad, si los hubiera.

Pago de la tasa notarial correspondiente.

Una pareja colombiana se sienta en una mesa de oficina, frente a documentos legales, mientras inician o finalizan su proceso de divorcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para tramitar la Separación Convencional Notarial

Revisa los requisitos: verifica que cumples las condiciones y reúne los documentos, según lo indicado por la notaría elegida. Paga la tasa y presenta los documentos: realiza el pago y presenta la solicitud y la documentación. Si todo está conforme y tu caso califica, el notario citará a ambos cónyuges para una Audiencia Única en un plazo de 15 días. Acude a la audiencia: ambos deben asistir para ratificar o no su voluntad de separarse. Si uno o ambos no se presentan por razón justificada, se convoca una nueva audiencia en un plazo no mayor de 15 días. Si ambos faltan a la segunda citación, el procedimiento concluye y deberán iniciar un nuevo trámite. Acta notarial: si ambos ratifican el deseo de separarse, el notario declara la separación convencional y emite un acta notarial.

¿Qué es el Divorcio Ulterior Notarial y cómo se tramita?

El Divorcio Ulterior Notarial permite disolver el vínculo matrimonial, pero se solicita en la misma notaría donde se realizó la Separación Convencional. Además, deben haber pasado como mínimo 2 meses desde que se declaró la separación mediante el acta notarial.

(Canva)

Requisitos y condiciones para el Divorcio Ulterior Notarial

Haber transcurrido al menos 2 meses desde la Separación Convencional.

Solicitud de divorcio presentada por uno o ambos cónyuges.

Documento de identidad del solicitante.

Referencia o copia del acta de separación previa.

Pago de la tasa correspondiente.

Trámite realizado en la misma notaría donde se gestionó la separación.

Se espera que los divorcios aumenten en 2026 debido a la ley de divorcio unilateral - crédito Freepik

Pasos para tramitar el Divorcio Ulterior Notarial

Revisa los requisitos: confirma que se cumplieron los plazos y reúne la documentación que la notaría te solicite. Paga la tasa y presenta los documentos: realiza el pago y presenta la solicitud y anexos. Disolución del vínculo matrimonial: si todo está conforme, el notario resuelve en un plazo no mayor de 15 días, declara el divorcio ulterior y dispone su inscripción en el registro correspondiente.