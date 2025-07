Especialistas de San Marcos advierten que vibraciones del ‘Arena Lima’ en el Parque de Las Leyendas desorientaría a animales

Especialistas de la UNMSM advierten que vibraciones del ‘Arena Lima’ en el Parque de Las Leyendas desorientaría a animales

El reciente anuncio sobre la posible construcción del “Arena Lima”, un recinto para conciertos y espectáculos con capacidad para 20 mil personas en un terreno contiguo al Parque de Las Leyendas, ha generado la preocupación de especialistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Los profesionales advierten que las vibraciones y el ruido podrían alterar el bienestar de los animales y afectar el entorno del zoológico ubicado en el distrito limeño de San Miguel.

Preocupaciones por el impacto en la fauna

El magíster en Zoología Diego Evangelista Vargas, docente de la UNMSM, sostiene que el proyecto debe pasar obligatoriamente por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Recomiendo estudios de acústica, normalmente antes de hacer cualquier proyecto se realiza un Estudio de Impacto Ambiental para conocer en detalle las consecuencias sobre los animales. Para este estudio deben medirse los decibeles del impacto que pueden generar en los animales”, señala Evangelista.

El especialista resalta la importancia de conocer los niveles de sonido y vibración que podrían afectar a las distintas especies del parque, entre mamíferos, aves y reptiles. Advierte que, al no identificar la fuente ni la procedencia de las vibraciones, los animales pueden experimentar confusión o modificaciones en su comportamiento habitual, ya que muchas especies son especialmente sensibles a este tipo de estímulos.

Arena Lima sería construído en zona urbana del Parque de las Leyendas, en San Miguel | Foto composición: Infobae Perú

El docente ejemplifica con el caso del Mono aullador, habitual en ecosistemas de selva y presente en el zoológico. Según Evangelista, “no sabemos si empieza a gritar con las vibraciones y eso también puede estresar a otros animales que están en entornos diferentes”.

Eficacia limitada del aislamiento acústico

La empresa promotora y voceros municipales han anunciado que el recinto contará con sistemas para aislar el sonido y evitar impactos negativos sobre los animales. Sin embargo, Evangelista advierte que la tecnología de aislamiento acústico disponible en el país aún no garantiza la eliminación de las vibraciones. “No sé si el aislamiento de sonidos evite las vibraciones, porque siempre el sonido las genera. Indican que va a haber aislamiento de ruido y que no habrá impacto hacia los animales, sin embargo esa tecnología no la hay en el país”, afirma el docente de la UNMSM.

La inquietud se comparte entre vecinos de San Miguel y defensores de los derechos de los animales, quienes han manifestado objeciones y pedido mayor transparencia sobre los posibles efectos del proyecto.

Arena Lima: el proyecto para construir un recinto de espectáculos en el Parque de las Leyendas avanza tras aprobación del Concejo de Lima

Riesgo para el entorno patrimonial y opinión de expertos en ingeniería civil

Desde la perspectiva de la ingeniería, el Dr. Félix Santiago Sánchez Benites, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la UNMSM, cuestiona la viabilidad del proyecto. Según el experto, “el teatro o establecimiento que va a generar música y bulla alterará la tranquilidad de los animales y de los residentes de la zona, por lo tanto, debemos evitar que sea viable”.

Santiago Sánchez también advierte sobre la posible afectación a la integridad de los monumentos arqueológicos ubicados dentro del Parque de Las Leyendas, como templos, palacios, murallas y huacas con antigüedad superior a dos mil años. El ingeniero sugiere que el Ministerio de Cultura debe pronunciarse ante la eventual alteración de estos bienes patrimoniales.

A fines de junio, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó por mayoría la iniciativa “Arena Lima”, aunque la decisión no implica el inicio inmediato de las obras. El proyecto debe avanzar a la fase de declaratoria de interés, durante la cual se recibirán propuestas de otras empresas o consorcios interesados bajo un modelo de concesión. Mientras tanto, la controversia por el posible impacto ambiental y patrimonial continúa abierta, impulsada por objeciones técnicas y preocupaciones expresadas por especialistas y vecinos de la zona.