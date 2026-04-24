Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano están en el proyecto

'Antes Que El Tiempo Se Vaya': Fonseca presenta un álbum con 12 canciones y múltiples invitados - crédito Paola España Comunicaciones

Fonseca, el cantautor colombiano y ganador de nueve Latin Grammys, presentó oficialmente su nuevo álbum de estudio Antes Que El Tiempo Se Vaya el 24 de abril de 2026.

Esta producción reúne 12 canciones que consolidan la evolución del artista y su interés por explorar distintas vertientes de la música latina contemporánea, manteniendo al mismo tiempo el sello característico que lo identifica en el panorama musical.

Antes Que El Tiempo Se Vaya es el undécimo álbum en la trayectoria de Fonseca. El proyecto parte de la idea de valorar el tiempo y vivir con intención, eje temático que atraviesa varias de las canciones. El repertorio incluye desde temas que remiten a sus inicios, como Loco Enamorado y Parte Por Parte, hasta incursiones en géneros tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia. El disco destaca por la variedad de colaboraciones, con la participación de artistas como Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma.

Fonseca lanzó su undécimo álbum de estudio, “Antes Que El Tiempo Se Vaya”, el 24 de abril de 2026, con 12 canciones que exploran géneros latinos - crédito Paola España

Fonseca explicó sobre este lanzamiento: “Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. Cada canción tiene una parte de mí y representa un momento muy personal. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara desde lo más profundo, antes que el tiempo se vaya”.

La producción estuvo a cargo de Fonseca junto a Andy Clay, además de contar con la colaboración de Andrés Torres, Mauricio Rengifo y otros productores reconocidos. El resultado es un álbum que alterna entre sonidos tradicionales y elementos modernos, mostrando la capacidad de adaptación del artista y su interés en mantener vigente la música latina.

Entre las canciones que conforman el álbum se encuentran colaboraciones que abordan distintas temáticas. Por ejemplo, Nunca me fui, con Rubén Blades, trata sobre la migración y logró una nominación al Latin Grammy 2025.

El álbum “Antes Que El Tiempo Se Vaya” incluye una colaboración con Juanes en el tema que da título al disco, fusionando las voces de dos referentes de la música colombiana en una de las canciones centrales del proyecto - crédito Paola España Comunicaciones

El listado de canciones del álbum:

1. Loco Enamorado

2. Antes que el tiempo se vaya (con Juanes)

3. Celebrar

4. No sé qué extraño más

5. Enamorarte Mil Veces (con Manuel Medrano)

6. No Me Resisto (con Nanpa Básico)

7. Nunca me fui (con Rubén Blades)

8. Barco de Papel

9. VENGA lo que VENGA (con Rawayana) 10. Ahí estabas tú

11. Lo que sentimos bailando (con Río Roma)

12. Parte Por Parte

Con Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca incorpora nuevas colaboraciones, mantiene su apuesta por el sonido latino y busca conectar con un público amplio, reafirmando su lugar como uno de los referentes actuales de la música en la región.

Fonseca se presentará en el Campín de Bogotá en octubre del 2026

El concierto Fonseca en la Casa se realizará el 24 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Se trata del primer espectáculo del artista en este escenario, considerado el recinto más importante de la capital, y marca un hito en sus más de 25 años de trayectoria musical.

La producción está diseñada para que los asistentes tengan visibilidad desde todos los sectores del estadio, buscando garantizar una experiencia óptima y cercana para el público. En la previa al anuncio, se difundieron imágenes y videos promocionales en lugares emblemáticos de Bogotá como el Jardín Botánico, el Centro Felicidad Chapinero y el Mirador La Paloma, reforzando la conexión del evento con la ciudad.

La preventa de entradas para clientes Vive Terpel comenzó el 5 de marzo, mientras que la venta general se inicia el 6 de marzo a través de TuBoleta. - crédito TuBoleta

La preventa de entradas inició el 5 de marzo para clientes Vive Terpel y la venta general se habilitó el 6 de marzo a través de TuBoleta. Se pusieron a disposición diferentes tipos de localidades y palcos, con opciones para grupos y público individual, lo que generó alta expectativa entre seguidores de todo el país.

En la gira más reciente del artista, más de 100.000 personas asistieron a sus presentaciones en la capital, lo que anticipa una alta demanda para este nuevo espectáculo. El repertorio incluirá tanto los éxitos que han marcado su carrera como las nuevas canciones de su álbum “Antes Que El Tiempo Se Vaya”.