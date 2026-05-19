Colombia

Manuel Turizo expresó su respaldo a la campaña Abelardo de la Espriella y generó debate: “Hay que tener bastante sentido de pertenencia”

El artista de género urbano también remarcó la importancia de que los artistas se sumen al debate y participen activamente en el destino del país

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El artista confirmó su respaldo al abogado en una entrevista con Eva Rey - crédito Colprensa
El artista confirmó su respaldo al abogado en una entrevista con Eva Rey - crédito Colprensa

A menos de dos semanas para que se realicen las elecciones presidenciales en Colombia, diferentes personalidades han manifestado su respaldo hacia los aspirantes que buscan ser elegidos como el nuevo sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El turno fue para el cantante Manuel Turizo que, sin especular, expresó su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y uno de los máximos favoritos en las encuestas.

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El artista, en una entrevista realizada por la periodista española Eva Rey para su programa Me vale, también enfatizo la importancia de la presencia de los actores culturales en la sociedad colombiana, recalcando sobre el sentido de pertenencia nacional entre los mismos.

Eva Rey: “¿Abelardo o Paloma?”

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Manuel Turizo: “Abelardo”

Eva Rey: “O sea, ¿vas a votar?”

Manuel Turizo: “Sí”

Eva Rey: “¿Estás aquí para votar?”

Manuel Turizo: “Estoy organizando para poderme venir para votar, sí”

Para el cantante, la coyuntura actual exige una participación activa de la ciudadanía, especialmente de personalidades públicas.

Creo que es un momento donde hay que tener bastante sentido de pertenencia por Colombia, bastante. Cada quien, o como lo quiera tener, pero sí”, declaró Turizo. Además, varios músicos han manifestado su intención de organizar sus agendas para ejercer su derecho al voto en la misma fecha.

Las declaraciones del artista de música urbana generó reacciones encontradas por parte de sus seguidores. Mientras que algunos celebraron la decisión de respaldar a De la Espriella, otros lo cuestionaron, argumentando que no estaría siendo informado sobre las polémicas y críticas hacia la candidatura del jurista cordobés.

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