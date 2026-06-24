Hoy 24 de junio sí es feriado por el Día del Campesino, pero solo es “regional”

Este 24 de junio se celebra el Día del Campesino, una fecha que a pesar de su notoriedad en el Perú no es un feriado que aplica a nivel nacional.
Sin embargo, sí es una fecha que se considera como un feriado regional, técnicamente un día no laborable, para la región de Huánuco, justamente por esta celebración. La norma legal promulgada en 2017 señala que se declara “feriado no laborable en todo el ámbito de la Región Huánuco el 24 de junio de cada año por celebrarse el ‘Día del Campesino Huanuqueño’ y ‘Fiesta de San Juan en la zona selva de Huánuco’ para el Sector Público y facultativo para el Sector Privado”.
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Asimismo, como se sabe, la fiesta de San Juan se celebra también el 24 de junio de cada año con feriado regional en Loreto, Ucayali, San Martín y Cusco.
Los feriados regionales hoy
Como se sabe, este miércoles 24 de junio se celebra el Día del Campesino, que será laborable para los trabajadores del sector público.
Esto, dado que la fecha no ha sido incluida en el Decreto Supremo N.º 075-2026-PCM, norma que establece el calendario oficial de jornadas no laborables compensables para el presente año.
Sin embargo, esta fecha sí se celebra regionalmente, en la región de Huánuco, lo que significa que los trabajadores públicos en ese departamento podrán no trabajar y recuperar las horas no laboradas posteriormente; esto, con el motivo de participar en las actividades por esta fecha.
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Asimismo, los trabajadores privados también pueden ajustarse a esta norma, en tanto lo acuerden con su empleador.
Como se sabe, también también se aplica un feriado por el 24 de junio por la Fiesta de San Juan para los trabajadores públicos en Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
Los feriados regionales en 2026
- Miércoles 7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes
- Jueves 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash
- Domingo 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica
- Martes 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua
- Martes 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna
- Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali
- Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali
- Viernes 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla - Tumbes
- Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849)
- Domingo 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR)
- Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna
- Miércoles 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua
- Viernes 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho
- Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua
- Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad
- Martes 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.
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