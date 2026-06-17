Mañana 18 de junio es feriado regional por el aniversario de un departamento de la selva

Este jueves 18 de junio una región celebra el aniversario de su creación política. Se trata del departamento de Ucayali, cuya constitución se firmó el 18 de junio de 1980.
Así, desde 2019, hay una gobernanza regional que decreta un feriado regional en la jurisdicción por esta fecha. Esta aplicará obligatoriamente a los trajadores del sector público de esas región.
Como se sabe, estas fechas se conocen también como días no laborables, pero no aplicarán a todo el territorio nacional. Justo como esta fecha, hay más de 15 más que se celebran en diferentes partes del Perú.
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En otros departamentos también se celebran feriados regionales por aniversario o fechas religiosas. - Créditos TikTok/ @CyntiaVans
Feriado regional en Ucayali
“Mediante Decreto Ley N° 23099, de fecha 18 de junio de 1980, firmado por el Presidente de la República, General de División EP Francisco Morales Bermúdez, en su Artículo 1° Crea el Departamento de Ucayali cuya capital es la ciudad de Pucallpa", señala la gobernanza que crea el feriado regional para esta fecha.
Así, con este se buscaba “fomentar la festividad por la Creación del Departamento de Ucayali y el desarrollo turístico interno” y creó “el día no laborable sujeto a compensación o recuperación, que crea fines de semana propicio para la práctica de actividades turísticas, que constituye un instrumento para dinamizar la economía local, fomentando actividades laborales”.
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De esta manera, se precisa también que “los Centros de Trabajo del Sector Privado podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional, previo acuerdo entre el Empleador y sus Trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo decidirá el Empleador”.
Sin embargo, se debe apuntar que esta vez esto no crea un fin de semana largo, a pesar de lo que señalaba la parte expositiva de la norma aprobada entonces.
Los feriados regionales en 2026
- Miércoles 7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes
- Jueves 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash
- Domingo 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica
- Martes 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua
- Martes 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna
- Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali
- Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali
- Viernes 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla - Tumbes
- Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849)
- Domingo 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR)
- Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna
- Miércoles 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua
- Viernes 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho
- Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua
- Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad
- Martes 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.
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