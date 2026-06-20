DNI electrónico y suplantación de identidad: ¿Qué ventajas tiene frente al DNI tradicional?

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

La suplantación de identidad figura entre los riesgos más frecuentes en operaciones financieras y gestiones a distancia. En ese escenario, el DNI electrónico 3.0 se presenta como un documento orientado a reforzar la acreditación del titular en trámites presenciales y digitales, con capas técnicas de verificación que buscan reducir el margen de falsificación y uso indebido de datos personales.

La tecnología de seguridad extrema del chip inteligente del nuevo DNI electrónico

El DNI electrónico 3.0 incorpora un conjunto amplio de medidas de seguridad: esta versión integra 64 elementos, frente a los 16 del DNI electrónico 2.0 lanzado en 2020. Entre las mejoras figuran textos e imágenes microscópicas de alta resolución, además de hologramas avanzados. El diseño también incluye un sello central con el símbolo del Inti Raymi como parte de la autenticación visual y técnica.

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La protección no se limita al aspecto externo. El documento se fabrica en 100 % policarbonato, un material que ofrece mayor resistencia al calor y a los rayos ultravioleta, con el fin de dificultar alteraciones. A ello se suma un chip criptográfico avanzado con códigos internos renovados, diseñado para procesar información del ciudadano con estándares más seguros. En el reverso, el DNIe incluye un código QR único para verificación de autenticidad en procesos de validación.

El DNI electrónico 3.0 integra 64 elementos de seguridad, frente a los 16 del DNI electrónico 2.0 lanzado en 2020 (Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el DNIe es infalsificable a diferencia del tradicional DNI azul impreso?

La diferencia central entre el formato electrónico y el DNI azul impreso se relaciona con el nivel de seguridad incorporado. En el documento electrónico, los elementos de microimpresión, los hologramas y el soporte de policarbonato apuntan a elevar las barreras frente a copias o manipulaciones. A ese blindaje físico se añade el componente tecnológico del chip, que introduce mecanismos de autenticación que el formato impreso no posee.

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El objetivo, según la información difundida, es que la comprobación de identidad no dependa solo de una revisión visual, sino también de validaciones técnicas que permitan confirmar la autenticidad del documento y su relación con el titular.

La prevención de estafas bancarias mediante la validación biométrica y criptográfica

En el ámbito bancario, la suplantación puede ocurrir con intentos de apertura de cuentas, solicitudes de crédito o cambios de datos de acceso. El DNI electrónico 3.0 busca reforzar los controles con una identidad digital que permite acreditar al titular en entornos virtuales y acceder a servicios en línea con mayor seguridad.

Además, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, advirtió sobre prácticas que elevan el riesgo de estafa, como entregar el DNI para que terceros lo fotografíen o enviar imágenes por mensajería.

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La suplantación de identidad representa un riesgo frecuente en operaciones financieras y trámites a distancia, y el DNI electrónico 3.0 apunta a reforzar la acreditación del titular (Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad alertó que una foto del documento expone información que puede usarse de forma indebida, como fecha de nacimiento, estado civil, dígito de verificación y ubigeo. Entre las recomendaciones figuran mostrar el DNI solo para corroborar identidad, no permitir capturas, evitar compartir imágenes en redes y usar marca de agua o tachaduras si se requiere enviar una copia.

La utilidad del certificado digital incorporado para firmar contratos con validez legal

El DNI electrónico incluye firma digital y se indica que cuenta con la misma validez jurídica que una firma manuscrita. Ese atributo aporta autenticidad e integridad a documentos electrónicos y autorizaciones, con impacto en gestiones que se realizan a distancia. En términos operativos, la herramienta también puede reducir tiempos y desplazamientos, al habilitar trámites desde cualquier lugar con conexión a internet.

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El documento está fabricado en 100 % policarbonato, con mayor resistencia al calor y a los rayos ultravioleta para dificultar alteraciones - Créditos: Andina.

Requisitos y costos actuales para actualizar tu viejo documento al formato electrónico

Renovar el DNI vencido es un trámite obligatorio desde los 17 años y puede iniciarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad. A partir de esa edad, la actualización se realiza de forma presencial en oficinas, debido a la toma de huellas dactilares y una nueva fotografía. En ese proceso se puede migrar del DNI azul al DNIe, con vigencia de 10 años desde la emisión.

En costos, la renovación digital para quienes ya cuentan con DNIe tiene un pago de S/ 41 con código 00525. La migración del DNI azul al electrónico tiene un costo de S/ 30, válido hasta el 31 de diciembre de 2026, con código 02121.

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Para pagos, se indican opciones como la plataforma digital de Reniec, Yape, agentes BCP y el Banco de la Nación mediante Pagalo.pe, además de agencias y agentes. Para renovación digital se requiere la aplicación DNI Bio Facial en Android, y luego se elige un centro de atención para la entrega del documento.