Ethel Pozo revela la mentira que Julián Alexander le dijo para conquistarla: “No te lo voy a perdonar nunca”

Julián y Ethel se enfrentan a un test de pareja en plena cena. Entre risas, Julián confiesa la mentira que le dijo sobre su edad para conquistarla y su pésima memoria para las fechas importantes. ¿Quién de los dos quiere tener siempre la razón? ¡Descúbrelo! Youtube/ Modo Pareja.

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La confesión surgió cuando Ethel Pozo decidió hacerle una pregunta directa a su esposo durante el programa. La conductora quiso conocer cuál había sido aquella “mentira piadosa” que Julián Alexander le dijo durante la etapa en que intentaba conquistarla.

“¿Qué mentira piadosa me dijiste para conquistarme?”, le preguntó Ethel. El director de televisión no tuvo problemas en reconocer lo ocurrido y respondió de manera directa: “Te dije que era mayor”.

La confesión provocó que Ethel Pozo ampliara la historia y explicara qué había sucedido realmente en aquellos primeros encuentros. Según contó, Julián había decidido aumentarse dos años de edad porque pensaba que de esa manera tendría mayores posibilidades de que ella aceptara salir con él.

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Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'

“Julián me mintió con su edad, así es, él dice que es una mentira piadosa, que yo no hubiera aceptado”, relató la conductora, dejando claro que la diferencia de edad había sido un factor que su esposo tomó en cuenta antes de acercarse sentimentalmente a ella.

El recuerdo permitió conocer un detalle poco conocido de la relación entre ambos y, al mismo tiempo, mostró la confianza con la que actualmente hablan de sus primeros años como pareja. Sin embargo, Ethel dejó claro que, pese a que se trató de una mentira relacionada con una situación del pasado, todavía mantiene una particular molestia con Julián por haber tomado esa decisión. “Pero, ¿Cómo me vas a mentir? Te subiste dos años, Julián y no te lo voy a perdonar nunca”, sentenció la conductora.

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Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'

Julián Alexander explicó por qué decidió aumentar su edad

Ante el reclamo de su esposa, Julián Alexander explicó el razonamiento que tuvo en aquel momento. El director de televisión reconoció que sabía que existía una diferencia de edad entre ambos y temía que decirle la cifra real pudiera provocar que Ethel rechazara una invitación para salir.

“Yo evalué rápidamente la situación. Me llevas cuatro años”, explicó. Según relató, en aquel momento pensó que si le decía a Ethel que ella era cuatro años mayor, podía generar una reacción negativa y terminar siendo rechazado antes de que ambos pudieran conocerse mejor.

“Si le digo que me llevas cuatro años, entonces va decir: ‘No, este es muy chibolo’”, contó Julián. Por esa razón, decidió decirle que tenía dos años más de los que realmente tenía. “Creo que te dije que tenía dos años más para que fuera menos diferencia”, explicó.

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La estrategia, al menos en ese momento, funcionó. Ethel Pozo aceptó conocerlo y la relación avanzó hasta convertirse en un vínculo sentimental estable que posteriormente terminó en matrimonio.

Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'

La anécdota, sin embargo, dejó en evidencia que Julián Alexander utilizó una pequeña mentira para evitar ser rechazado por Ethel. Él mismo la calificó como una “mentira piadosa”, mientras que la conductora aprovechó el espacio para recordarle que no considera que haya sido una buena decisión.

El intercambio también permitió observar la dinámica que ambos mantienen frente a las cámaras. Lejos de evitar hablar sobre aspectos de su relación, Ethel y Julián suelen compartir detalles de su vida como pareja, incluso aquellos relacionados con la etapa en la que recién comenzaban a conocerse.

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Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'

Ethel Pozo descubrió la verdad poco después

La mentira de Julián Alexander no se mantuvo durante demasiado tiempo. De acuerdo con el relato de Ethel Pozo, la propia situación hizo que ella descubriera que la edad que su entonces pretendiente le había dicho no era la verdadera.

La conductora recordó el momento en que se dio cuenta de lo ocurrido y se lo hizo saber directamente a su esposo. “Al poco tiempo fue tu cumpleaños y me di cuenta”, le dijo Ethel.

Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'

“Solo fue para que aceptes salir, fue por un momento, y ya de ahí ya estaba todo bien”, respondió. Su explicación dejó claro que, para él, la mentira había tenido un objetivo puntual: evitar que Ethel lo descartara antes de que pudieran conocerse.

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Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'

Ethel Pozo y Julián Alexander recuerdan sus inicios como pareja

La historia cobra especial interés porque la relación entre Ethel Pozo y Julián Alexander pasó de aquellos primeros encuentros a consolidarse con el tiempo. La anécdota sobre la edad ocurrió cuando ambos todavía estaban conociéndose y el director de televisión buscaba generar una oportunidad para acercarse sentimentalmente a la conductora.

Con los años, aquella pequeña mentira terminó convirtiéndose en una historia que ambos pueden recordar frente a las cámaras y compartir con su audiencia.

Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'

Sin embargo, Ethel aprovechó la oportunidad para dejar constancia de que no olvida fácilmente aquel episodio. Su reclamo —“No te lo voy a perdonar nunca”— se convirtió en una de las frases más llamativas de la conversación, precisamente porque evidenció el tono de confianza con el que ambos pueden hablar de sus experiencias como pareja.

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La conductora también dejó claro que la situación fue descubierta relativamente rápido. El cumpleaños de Julián permitió que Ethel comprobara que la edad que le había indicado al principio no correspondía con la realidad.

Para Julián, en cambio, todo tuvo una explicación sencilla: quería salir con ella y tenía miedo de que la diferencia de edad fuera un obstáculo.

Ethel Pozo recuerda la mentira de Julián Alexander al conquistarla y lo pone en evidencia: “Fue una mentira piadosa”. Captura: Podcast 'Modo Pareja.'