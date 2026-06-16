Minedu adelanta el cierre escolar en cinco COAR del norte ante riesgo por Fenómeno El Niño

Un docente interactúa con estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) mientras se preparan para obtener certificaciones internacionales de inglés, consolidando el liderazgo del programa educativo en el país. (Foto: MINEDU)

El Ministerio de Educación (Minedu) informó el adelanto del cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del norte de Perú, en respuesta a la alerta sobre un eventual fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria previsto para los próximos meses.

La ministra del sector, María Esther Cuadros, anunció que la decisión busca proteger a los estudiantes frente a posibles riesgos derivados de lluvias intensas, inundaciones y desbordes, según evaluaciones técnicas y reportes de organismos meteorológicos.

La medida afecta a los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, Áncash y La Libertad. Según la ministra Cuadros, 1373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria tendrán clases hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026, en vez de la fecha habitual de cierre.

PUBLICIDAD

La ministra Cuadros indicó que el Minedu coordinará con los gobiernos regionales la ejecución de acciones preventivas en los colegios priorizados, incluyendo el monitoreo permanente del clima y el mantenimiento de la infraestructura.

“Nuestro objetivo es que los estudiantes culminen el año escolar en condiciones seguras, sin afectar su aprendizaje ni la calidad educativa que reciben en los COAR”, explicó Cuadros en declaraciones recogidas por el ministerio.

Para compensar el ajuste, el Minedu programó actividades lectivas en feriados y semanas originalmente destinadas a gestión, con el objetivo de cumplir la carga horaria obligatoria.

Las autoridades identificaron una alta vulnerabilidad en las regiones afectadas, especialmente en instituciones con infraestructura provisional o sistemas de drenaje limitados.

El Minedu, a través de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE), detalló que la planificación contempla clases en fechas como el 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto, 8 de octubre y una semana adicional en octubre. El propósito es garantizar la continuidad del servicio educativo y evitar interrupciones por condiciones climáticas adversas.

PUBLICIDAD

Inscripciones abiertas en los Colegios de Alto Rendimiento. Foto: Andina.

Pronósticos y acciones de prevención

Un reciente comunicado de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) advierte sobre la probabilidad de que el Niño Costero mantenga una magnitud mayormente fuerte hasta el verano de 2027.

De acuerdo con el informe oficial del Enfen, la región Niño 1+2, que abarca el Pacífico oriental adyacente a la costa peruana, se mantiene bajo alerta, con estimaciones que proyectan un evento fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027.

El análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical revela anomalías de temperatura superficial del mar, reforzando la expectativa de lluvias y alteraciones climáticas en la costa norte y centro de Perú.

PUBLICIDAD

El Enfen recomienda a las autoridades educativas y regionales mantenerse atentas a los comunicados oficiales y adaptar los planes según la evolución del fenómeno.

El ajuste anticipado no solo responde a una previsión técnica, sino también a una lógica de protección preventiva. Como en una partida de ajedrez, las autoridades buscan adelantarse a posibles escenarios de emergencia para evitar que los estudiantes y docentes queden expuestos a situaciones de riesgo.

Impacto y seguimiento continuo

El Enfen subrayó que la vigilancia sobre el fenómeno de El Niño continuará durante todo el periodo crítico, con actualizaciones programadas y recomendaciones para la reducción del riesgo de desastres.

PUBLICIDAD

Los informes técnicos, disponibles en el sitio oficial de la comisión, incluyen gráficos sobre la distribución de anomalías de temperatura y proyecciones para las regiones más expuestas.

La próxima actualización sobre el fenómeno de El Niño ha sido programada para el 26 de junio de 2026, fecha clave para recalibrar las medidas adoptadas.