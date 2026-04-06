Arturo Álvarez confirma reconciliación con Carlos Álvarez y promete apoyarlo, pero aclara: “El voto es secreto”

El candidato presidencial de País Para Todos descartó conflictos familiares con su hermano y afirmó que no volverá a tratar temas personales en público, mientras se consolida en el segundo lugar de las encuestas rumbo a los comicios del 12 de abril

En un momento especialmente sensible por la cercanía de las elecciones, el actor y comediante Arturo Álvarez decidió romper su silencio y aclarar uno de los episodios familiares más comentados en el ámbito público reciente: su distanciamiento con su hermano, el también artista y hoy candidato presidencial Carlos Álvarez.

Lejos de alimentar la polémica, el mensaje fue claro, directo y con un tono conciliador: las diferencias quedaron atrás y la relación ha sido reconstruida desde hace meses. Las declaraciones llegan en un contexto donde la figura del comediante ha cobrado relevancia política al liderar la agrupación País para Todos, en plena recta final de una campaña electoral marcada por tensiones, cuestionamientos y exposición mediática constante.

En ese escenario, cualquier aspecto personal tiende a amplificarse, por lo que Arturo optó por poner un punto final al tema familiar con una versión que busca cerrar definitivamente el capítulo. Con una narrativa que mezcla serenidad y firmeza, Arturo Álvarez explicó que el conflicto que los distanció no tuvo ninguna relación con intereses políticos, económicos ni profesionales, sino que se trató de una situación estrictamente íntima.

Diferencias políticas, reproches públicos y recuerdos familiares marcaron el quiebre entre Carlos y Arturo Álvarez, en un conflicto que mezcló campaña electoral y heridas no resueltas. (Difusión)

“Han sido problemas de índole familiar, personal, más no artístico, ni político, ni económico, ni nada por el estilo”, afirmó, descartando así cualquier especulación que haya intentado vincular el episodio con el actual proceso electoral.

La precisión en sus palabras no es casual. En un entorno donde las interpretaciones pueden escalar rápidamente, el actor optó por delimitar con claridad el origen del conflicto, subrayando que se trató de una diferencia común dentro de cualquier núcleo familiar, pero que, al involucrar a figuras públicas, terminó adquiriendo una dimensión mayor de la que realmente tenía.

En esa misma línea, confirmó que el distanciamiento no solo ha sido superado, sino que la reconciliación se produjo hace ya un tiempo considerable, lejos de los reflectores. “Sí, claro, nos hemos reconciliado ya hace buena cantidad de meses y definitivamente le deseo todo lo mejor en estos comienzos electorales”, expresó, evidenciando no solo el restablecimiento del vínculo, sino también una actitud de respaldo hacia la nueva etapa que atraviesa su hermano.

Los famosos humoristas peruanos dejaron atrás las diferencias para compartir una emotiva Navidad juntos, mostrando que la unión fraternal puede más que los desacuerdos públicos que atravesaron en los últimos años (GEC)

Este gesto cobra especial relevancia si se considera que, durante el momento más álgido del conflicto, ambos protagonizaron intercambios públicos que captaron la atención mediática. Al respecto, Arturo Álvarez no esquivó el tema y reconoció que sus propias declaraciones en ese entonces estuvieron marcadas por la tensión emocional del momento. “Eso ha sido hace un año, y la explicación ya la di. Obviamente, fueron declaraciones definitivamente acaloradas”, sostuvo en una entrevista concedida a Canal N.

En ese sentido, Arturo enfatizó que no tiene intención de reabrir el tema ni de seguir alimentando la conversación mediática en torno a ese episodio. “Esa riña familiar la dejo bajo siete llaves, porque fue algo personal”, señaló, dejando en claro su decisión de preservar ciertos aspectos de su vida privada.

La contundencia de su postura se refuerza con una frase que resume el cierre definitivo del conflicto: “Definitivamente ya está volteada la página, y no va a volver”. Con ello, Arturo Álvarez no solo comunica una reconciliación, sino también una voluntad firme de no permitir que el pasado vuelva a interferir en el presente, especialmente en un momento donde la exposición pública es inevitable.

Arturo y Carlos Álvarez sellan la paz familiar tras meses de distanciamiento. Un reencuentro que emocionó a la familia. Difusión.

Arturo Álvarez evita decir por quién votará, pero confirma apoyo a su hermano

Sin embargo, el pronunciamiento no se limitó al plano familiar. En medio de la coyuntura electoral, Arturo fue consultado sobre la candidatura de su hermano, una pregunta que inevitablemente lo posiciona en un terreno más delicado: el cruce entre lo personal y lo político. Aunque evitó revelar su preferencia en las urnas, apelando al carácter confidencial del sufragio, sí dejó clara su postura como hermano. “El voto es secreto, definitivamente, pero sí lo voy a apoyar en todo, como hermano”, afirmó.

En esa misma línea, no descartó las posibilidades electorales de Carlos Álvarez, mostrando una visión abierta respecto al desenlace del proceso. “Sí, cabe la posibilidad”, respondió al ser consultado sobre una eventual segunda vuelta, aunque matizó su respuesta señalando que las encuestas no siempre reflejan con precisión el resultado final y que la decisión dependerá, en última instancia, de los ciudadanos.

Aunque las redes impulsan figuras ajenas a la política, Arturo cree que el Perú no necesita sorpresas, sino proyectos serios con sustento técnico y visión clara. (RPP)

Por su parte, el propio Carlos Álvarez también ha optado por marcar distancia respecto a cualquier intento de vincular su vida familiar con su campaña política. En declaraciones a la prensa, fue enfático al establecer un límite claro entre ambos ámbitos. “Yo amo a mi familia, no voy a tocar más el tema porque mi vida familiar no la ventilo en los medios de comunicación. Amo a mi hermano, amo a mi familia y más amo al Perú”, expresó, reafirmando su intención de mantener el enfoque en su propuesta política.

Arturo Álvarez rompe su silencio sobre conflicto con Carlos y revela que fue un tema familiar. Captura: Canal N.